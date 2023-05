HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talousuutiset.

Velkakatto­kiistan tilanne kiristyi

Yhdysvaltojen velkakattoneuvottelut ovat pitäneet sijoitusmarkkinat varpaillaan tällä viikolla. The New York Times kertoi torstaina tiedoistaan, joiden mukaan asiassa oltaisiin saavuttamassa kompromissi.

Aiemmin tällä viikolla luottoluokitusyhtiö Fitch asetti Yhdysvaltain AAA-luokituksen tarkkailuun siltä varalta, että luokitusta on tarpeen alentaa. Varautumisen syynä oli Fitchin mukaan yhä todennäköisemmältä näyttävä tilanne, jossa maan kongressi ei saisi nostettua liittovaltion velkakattoa ennen kuin valtion rahat loppuvat.

Jos niin kävisi, Yhdysvallat ei ensimmäistä kertaa historiassaan pystyisi maksamaan velanhoitokulujaan. Yhdysvaltain valtiovarainministeriön arvion mukaan rahat loppuvat 1. kesäkuuta, jota on kutsuttu myös ”X-päiväksi”.

Fitchin mukaan Yhdysvaltain luottoluokituksen vaarantaa maan kasvanut poliittinen jakautuneisuus, joka on vaikeuttanut velkakaton nostamista tai poistamista. Presidentti Joe Biden on kertonut uskovansa sovun syntymiseen.

Saksa vajosi taantumaan

Saksan talous supistui hieman vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, kertoi Saksan tilastoviranomainen Destatis torstaina.

Kyseessä oli toinen peräkkäinen supistumisen vuosineljännes, mikä merkitsee Euroopan suurimman talouden siirtyneen taantumaan. Saksan bruttokansantuote (bkt) supistui 0,3 prosenttia tammi–maaliskuussa edelliseen neljännekseen verrattuna. Vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä talous supistui 0,5 prosenttia.

Edellisen kerran Saksa kävi taantumassa koronapandemian alkušokin aikaan vuonna 2020.

Euroalueella palvelut porskuttavat

Euroalueella talouden tuotanto kasvoi toukokuussa viidettä kuukautta peräjälkeen, ennakoi tiistaina julkaistu ostopäällikkö­indeksi.

S&P Globalin kokoama indeksi sai toukokuussa arvon 53,3, mikä oli hieman matalampi lukema kuin huhtikuussa. Tuoreet tiedot viittaavat siihen, että euroalueella talouskasvu on toistaiseksi jatkunut vahvana toisella vuosineljänneksellä. Ostopäällikköindeksi ennakoi tuotannon kasvua, jos indeksin arvo on yli 50. Jos lukema on alle 50, se viittaa tuotannon supistumiseen.

Palvelualoilla taloudellinen aktiviteetti on ostopäällikkö­indeksin mukaan lisääntynyt euroalueella, mutta teollisuudessa tuotannon alamäki on syventynyt. Palveluiden osalta indeksi sai toukokuussa arvon 55,9. Teollisuudessa lukema oli 46,3.

EKP:n neuvoston jäsen: Korkojen huippu loppukesän aikana

Euroopan keskuspankin (EKP) koronnostojen huippu tapahtuu todennäköisesti kuluvan vuoden loppukesän aikana, arvioi EKP:n neuvoston jäsen, Ranskan keskuspankin pääjohtaja François Villeroy de Galhau. Villeroy sanoi Ranskan keskuspankin järjestämässä tapahtumassa maanantaina uutistoimisto Reutersin mukaan, että keskuspankkikorkojen tarkkaa tasoa tärkeämpää on se, kuinka kauan korot pysyvät korkealla.

EKP aloitti ohjauskorkojen nostot viime vuoden heinäkuussa. Keskuspankki on nostanut kymmenen kuukauden aikana ohjauskorkojaan yhteensä 3,75 prosenttiyksikköä.

IEA: Aurinkoenergiaan sijoitetaan enemmän rahaa kuin öljyntuotantoon

Aurinkoenergiaprojekteihin investoidaan tänä vuonna ensimmäistä kertaa enemmän kuin öljyntuotantoon, ennakoi Kansainvälinen energiajärjestö (IEA).

Järjestö arvioi aurinkoenergiaan liittyvien investointien olevan tänä vuonna 380 miljardia dollaria, kun taas öljyyn liittyvät investoinnit ovat 370 miljardia dollaria.

IEA varoitti, että myös investoinnit fossiilisiin polttoaineisiin ovat kasvussa, vaikka niiden pitäisi olla päästötavoitteiden vuoksi laskussa. Järjestö ennakoi, että investoinnit öljyyn ja kaasuun ovat palaamassa tänä vuonna vuoden 2019 tasolle.

Myrsky sai miljardisijoittajan

Suomalainen, vuonna 2020 perustettu tuulivoimarakentaja Myrsky Energia on tehnyt tanskalaisen sijoitusrahaston Copenhagen Infrastructure Partnersin (CIP) kanssa yhteistyösopimuksen isoista maatuulivoimainvestoinneista.

Yritysten on tarkoitus rakentaa yhteistyössä noin 2,3 miljardilla eurolla tuulivoimaa. Rahoitus tulee kokonaisuudessaan CIP:ltä.

Kiina vastasi Yhdysvaltojen sirurajoituksiin

Kiina on kieltänyt yhdysvaltalaisen Micron Technology -yrityksen sirujen käytön. Syynä on se, ettei yhtiö ole Kiinan mukaan läpäissyt kyberturvallisuuteen liittyvää arviointia. Kiinassa asiaa tarkastellut viranomainen sanoo, että Micronin tuotteisiin liittyy vakavia kyberturvallisuusriskejä.

Viime vuoden lokakuusta lähtien Yhdysvallat on rajoittanut sirujen ja niitä valmistavien laitteiden vientiä Kiinaan. Tavoitteena on, ettei Kiina pääsisi käsiksi kriittiseen teknologiaan.

Bain Capital ei toteuta ostotarjousta Caverionista

Pääomasijoitusyhtiö Bain Capital ei toteuta ostotarjousta talotekniikkayhtiö Caverionista. Ostotarjouksen olisi pitänyt kerätä taakseen vähintään puolet Caverionin osakkeista ja äänioikeuksista, mutta se ylsi vain runsaaseen 29 prosenttiin.

Bain Capitalin johtama yhteenliittymä teki Caverionista ensimmäisen ostotarjouksen viime marraskuussa. Tammikuussa kilpaan ilmoittautui mukaan pääomasijoitusyhtiö Triton, ja sen jälkeen kumpikin osapuoli korotti tarjoustaan.

Huhtikuun alussa Caverionin hallitus peruutti suosituksensa pääomasijoitusyhtiö Bain Capitalin ostotarjoukselle. Se kertoi suosittelevansa yksimielisesti Tritonin ostotarjouksen hyväksymistä.

Meta myy Giphy-palvelun tappiolla

Sosiaalisen median jätti Meta Platforms aikoo myydä gif-kuvien kirjasto Giphyn kuvapalvelu Shutterstockille ainakin muutaman sadan miljoonan dollarin tappiolla.

Yrityskaupan käteiskauppasumma on 53 miljoonaa dollaria (noin 49 miljoonaa euroa), Shutterstock kertoi tiedotteessaan. Yrityskaupan osana osapuolet ovat sopineet sopimuksen, että Meta voi jatkaa Giphy-palvelun sisällön käyttämistä sosiaalisen median palveluissaan, kuten Facebookissa ja Instagramissa.

Meta joutuu myymään vuonna 2020 ostamansa Giphyn kilpailuoikeudellisista syistä. Britannian kilpailu­viranomainen CMA määräsi viime vuoden marraskuussa Metan myymään Giphy-palvelun.

Shutterstock arvioi, että kauppa saadaan päätökseen kesäkuussa.

Ryanair kampesi voitolle

Halpalentoyhtiö Ryanair onnistui nostamaan koko vuoden tuloksensa selkeästi voitolliseksi, kun lentoliikenne elpyi koronapandemian jäljiltä.

Ryanairin tulos verojen jälkeen oli maaliskuun lopussa päättyneellä tilikaudella noin 1,4 miljardia euroa plussalla, irlantilaisyhtiö kertoi tulostiedotteessa. Kahdella aiemmalla tilikaudella Ryanairin tulos painui tappiolle.