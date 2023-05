”Yritykset ovat valovuoden pidemmällä kuin osa poliitikoista”, Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sanoo luontokadon torjunnasta.

Bryssel

Ajatushautomo Sitran yliasiamies Jyrki Katainen sanoo luontokadon nousevan viiden vuoden sisällä ilmastonmuutoksen kokoiseksi poliittiseksi ja taloudelliseksi kysymykseksi.

Kataisen mukaan luontokatoa on torjuttu perinteisesti perustamalla suojelualueita, mutta suojelun lisäksi luontokadon ratkaisuun tarvitaan markkinataloutta. Yritykset ovat hänen mielestään jo nyt etujoukkoa luontokadon torjunnassa.

Sitra haluaa nostaa luonnon mukaan seuraavan EU-komission keskeisiin politiikkaohjelmiin, ja siksi se pyrkii osaltaan vaikuttamaan syksyllä 2024 aloittavan uuden komission ohjelmaan. Tuoreessa muistiossa hahmotellaan, mitä ohjelman pitäisi sisältää.

Tämä on EU-ennakkovaikuttamista, josta puhutaan nyt muun muassa hallitusneuvotteluissa: että Suomi olisi aktiivinen etukäteen, kun ohjelmaa vasta kirjoitetaan, eikä jälkikäteen, kun ohjelmaan perustuvia lakiesityksiä alkaa sadella komissiosta.

EU-vaalit ovat alkukesästä 2024, ja parlamentin poliittista kokoonpanoa on vielä vaikea ennustaa. Komission pääsihteeristö on siitä huolimatta alkanut koota jo nyt, mitkä ovat seuraavan viisivuotiskauden todennäköiset painopisteet.

”Tässä on selkeät viestit myös Suomen tulevalle hallitukselle, erityisesti elinkeino- ja maatalousministerille”, EU-komissaarina vuosina 2014–2019 toiminut Katainen sanoo Sitran muistiosta.

Sitran mukaan seuraavan komission tulee jatkaa ja päivittää Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa eli Green Dealia, joka aloitettiin Ursula von der Leyenin johtaman komission kaudella.

Kiertotaloutta pitkään edistänyt Sitra haluaa ohjelmaan kiertotalouden mukaiset sisämarkkinat. Sisämarkkinat tarkoittavat tavaroiden, palveluiden, pääoman ja ihmisten vapaata liikkumista rajojen yli, ja jatkossa niiden sääntelyä pitäisi kehittää kiertotalouden mukaiseksi eli sellaiseksi, että luonnonvarojen käyttö minimoitaisiin.

Se tarkoittaisi konkreettisesti esimerkiksi sitä, että EU säätelisi, miten suuri osa eri tuotteiden valmistusmateriaalista pitäisi olla kierrätettyä. Nyt tällainen säätely koskee muun muassa jo sähköautojen akkuja.

Lisäksi kiertotalousajattelu pitäisi Sitran mielestä tuoda mukaan julkisiin hankintoihin eli valtion ja kuntien tekemiin ostoihin, jotka ovat EU:ssa satojen miljardien arvoista toimintaa.

Sitra uudistaisi myös EU:n yhteisen maatalouspolitiikan eli CAP:n, jotta se osaltaan vähentäisi luontoon kohdistuvia paineita. Nykyistä viljelyalaan ja eläinten lukumäärään perustuvaa tukipolitiikkaa on kritisoitu siitä, ettei se kannusta päästövähennyksiin ja uudistuksiin.

”Pitäisi siirtyä asteittain kohti tulosperusteisia tukia, jotka palkitsevat viljelijöitä esimerkiksi hiilensidonnasta”, sanoo vanhempi neuvonantaja Ilkka Räsänen Sitrasta. Hän kirjoitti muistion yhdessä johtavan asiantuntijan Eero Jalavan kanssa.

Sitra suosittelee, että EU-alueella otettaisiin käyttöön kansantalouden tilinpidon rinnalle YK:ssa luotu ekosysteemitilinpito, eli yksinkertaistettuna luonnolle annettaisiin rahallinen arvo.

”Kun tiedetään, mikä ekosysteemin arvo on, niin voidaan puhua ekologisesta kompensaatiosta, joka on yksi tapa antaa hinta luonnon arvoille. Jos esimerkiksi tien rakennus vaurioittaa ekosysteemiä, rakennuttajan pitäisi vastaavasti suojella samanarvoista luontoa jossakin muussa paikassa”, Räsänen sanoo.

EU:ssa on parhaillaan käsittelyssä luontokadon ehkäisyyn pyrkivä ennallistamisasetus, joka on parlamentissa kovassa vastatuulessa. Keskustaoikeistolainen EPP, johon Suomesta kuuluu kokoomus, on kääntynyt sitä vastaan yhdessä laitaoikeiston puolueiden kanssa.

”Ajattelu ei ole vielä kypsynyt riittävästi, ja maailmaa katsotaan hyvin perinteisesti”, kokoomuslainen Katainen arvioi syyksi.

”Yritykset ovat valovuoden pidemmällä kuin osa poliitikoista.”