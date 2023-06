Ostaisitko auton kauppareissullasi? Helsingin keskustaan ja espoolaiseen kauppakeskukseen avattiin sähköautojen esittely- ja koeajotilat.

Polestar kutsuu liikkeitään ”spaceiksi”, tiloiksi. Sellaisia on avattu noin 150 pitkin poikin maailmaa, kertoo Polestar Finlandin toimitusjohtaja Tommi Luopajärvi. Kuvan Polestar 2 saatiin sisälle purkamalla ovia ja ikkunoita.

Helsingin ydinkeskustaan Mikonkadulle avautui torstaina liiketila, jonka sisällä on yllättävä näky: kaksi täyssähköautoa.

Polestar-merkkisten autojen keulat ovat vastakkain tilassa, jota valaisevat kirkkaat suuret kattolamput. Automerkki kuvailee liikettään eräänlaiseksi pelkistetyksi skandinaaviseksi taidegalleriaksi.

Tämän merkin sähköautot tilataan netistä, joten mitäs te täällä teette?

”Myymme autot verkkokaupan kautta, mutta halutaan kuitenkin se fyysinen presenssi. Ihmiset pyörivät keskustoissa, ja myös täältä pystytään tekemään koeajoja”, sanoo Polestar Finlandin toimitusjohtaja Tommi Luopajärvi.

Kaksi autoa on saatu sisään ovia ja ikkunoita irrottamalla, joten niitä ei koeajeta. Sen sijaan viereisessä parkkihallissa on auto.

”Täältä voi lähteä ex-temporena koeajolle. Tai sitten ajo sovitaan etukäteen ja viedään auto täältä kotiin, vaikkapa tuonne Kaivopuistoon tai missä nyt asiakas asuukaan.”

Polestarin liike on jo toinen tällä viikolla keskeiselle paikalle ilmaantunut autoliike. Maanantaina kiinalainen autonvalmistaja BYD avasi oman liikkeensä kauppakeskus Ainoaan Espoon Tapiolassa.

”Kauppakeskuskin oli yksi vaihtoehto, mutta päädyttiin tänne ydinkeskustaan”, Luopajärvi kertoo.

Millään toisella sähköautomerkillä ei tiettävästi ole tällä hetkellä liikettä tai esittelytilaa Helsingin ytimessä. Läheisistä kauppakeskuksista esimerkiksi Kalasataman Redin takaosissa oli esillä autoja keskuksen alkuaikoina.

Polestarilla on ennestään tila Herttoniemen teollisuusalueella, mutta sijainti on sellainen, että sinne pitää mennä varta vasten. Uusi tila rakennettiin urheiluliike Intersportilta vapautuneen tilan kulmaan.

Auton ostaminen on muuttunut viime vuosina, sillä sadantuhannen euron Teslan voi tilata parilla klikkauksella ja perinteisen autoliikkeen myyjät esittelevät auton asiakkaalle videopuheluna.

Polestarin liike on jonkinlainen hybridi: auton voi suunnitella Mikonkadulla, mutta ostajan pitää kuitenkin painaa itse netissä viimeistä ostonappia. Puritaanin tulkinnan mukaan se ei ole varsinainen autoliike.

”Tarpeita on monia, ja edelleen perinteisellä autokaupalla on tilansa. Uskon kyllä, että eri konsepteja tullaan näkemään. Tämä on yksi vaihtoehto.”

Vaihtoehto vaatii rahaa. Ruotsalais–kiinalainen merkki määrittelee ja hinnoittelee itse itseään luksuspäätyyn.

Halvin auto oli tarjolla torstaina hintaan 46 900 euroa. Ensi vuonna toimitetaan merkin uusia katumaastureita suomalaisasiakkaille, ja auton lähtöhinta on 92 700 euroa.

Uskaltaako tavan kaduntallaaja astua sisään?

”Uskomme siihen, että tuotteen mielenkiinto on sen verran kutsuva, että sisälle tullaan. Ei tässä vain näyteikkunaa olla tekemässä.”

Liiketila on auki syyskuun loppuun asti.

Lue lisää: ”Haluttava juuri oikeista syistä” – Tältä näyttää syksyn odotetuin sähköauto

Lue lisää: ”Kiinan Teslaksi” kutsuttu BYD avaa liikkeen Espooseen

Lue lisää: ”Kiinan Tesla” saapui Suomeen – HS kokeili kahta autoa, jotka voivat muuttaa kaiken

Lue lisää: Sähköautolle rakennettiin lumesta talli Rovaniemellä

Lue lisää: HS ajoi Esplanadien kohutun aamuruuhkan läpi, jolloin paljastuivat tietyt kriittiset minuutit