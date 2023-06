Tekoäly­buumi rakentuu Nvidian tuotteille, ja siksi se on yksi maailman arvokkaimmista pörssi­yrityksistä

Puolijohdeyhtiö Nvidia yllätti tulosjulkistuksellaan markkinat, ja sen osakekurssi nousi hurjasti. Tekoälybuumin taustalla oleva yritys on kivunnut yhdeksi maailman suurimmista pörssiyhtiöistä.

Puolijohdeyhtiö Nvidia on nousemassa pörssiyritysten biljoonakerhoon.

Se saattoi olla kaikkien aikojen kovin odotusten ylitys. Näin arvioivat uutistoimisto Bloombergin mukaan finanssiyhtiö Susquehannan analyytikot, kun puolijohdeyhtiö Nvidia julkaisi tilikautensa ensimmäisen neljänneksen tuloksen toukokuun loppupuolella.

Analyytikoiden odotukset eivät aina osu oikeaan, mutta on varsin harvinaista, että Nvidian kokoinen pörssiyhtiö ylittää markkinoiden odotukset yli 50 prosentilla.

Siksi analyytikot eivät säästelleet ylisanoja, kun siruyhtiö antoi toisen neljänneksen liikevaihto-ohjeistuksensa: 11 miljardia dollaria.

Bloombergin mukaan analyytikoiden konsensus odotti luvun olevan noin 7,2 miljardia dollaria.

Se oli yksi 30-vuotiaan siruyhtiön tuoreen nousukiidon poikkeuksellisista luvuista. Tulosjulkistuksen yhteydessä Nvidia lausui ääneen myös toisen merkittävän luvun.

Biljoona, eli tuhat miljardia dollaria.

Toimitusjohtaja Jen-Hsun ”Jensen” Huang arvioi yhtiön tulostiedotteessa ja sijoittajapuhelussa, että maailman palvelinkeskuksissa on ainakin biljoonan dollarin edestä olemassa olevaa siruinfrastruktuuria.

Se tullaan seuraavan kymmenen vuoden aikana pääosin päivittämään niin sanottua nopeutettua laskentaa käyttävään teknologiaan, kun yhtiöt lisäävät generatiivisen tekoälyn sovelluksia lähes kaikkiin tuotteisiinsa.

Tämä on Nvidialle hyvä uutinen, sillä esimerkiksi tekoälysovellusten syväoppimisessa usein käytetty, grafiikkasuorittimilla (GPU) nopeutettu laskenta on nykyisin yksi yhtiön keskeisistä vahvuuksista.

Nvidia ei valmista tuotteitaan itse. Se on ulkoistanut valmistuksen muun muassa alan taiwanilaiselle jättiläiselle TSMC:lle.

Toimitusjohtaja Jensen Huang tunnetaan mustasta nahkatakistaan, jota hän usein käyttää julkisissa esiintymisissään.

Nvidia perustettiin San Josen kaupungissa Kaliforniassa vuonna 1993. Sen ensiaskeleet otettiin ketjuravintola Denny’sin pöydissä, joissa Jensen Huang, Chris Malachowsky ja Curtis Priem notkuivat päivätolkulla pohtimassa, kuinka tietokoneiden grafiikoita voitaisiin parantaa.

”Emme olleet hyviä asiakkaita. Ilmestyimme sinne neljäksi tunniksi ja joimme 10 kuppia kahvia”, Malachowsky kertoo The Wall Street Journalille (WSJ).

Ajan mittaan kolmikon toimisto siirtyi ravintolasta Priemin asuntoon, ja yhtiölle keksittiin nimi. WSJ:n mukaan se ei saanut olla oikea sana, eikä se saanut kertoa, mitä miehet aikoivat tehdä.

WSJ:n mukaan Priem tykästyi ensin kirjainyhdistelmään NV, koska ääneen lausuttuna se kuulosti sanalta envy, eli kateus. Ensiajatus Nvision muistutti liikaa olemassa olevien yhtiöiden nimiä, mutta ratkaisu löytyi lopulta latinan sanakirjasta.

Latinaksi kateus on invidia. Siitä matka kriteerien mukaiseen nimeen oli lyhyt.

Nvidian ensimmäiset sirut eivät olleet menestyksiä, mutta vuonna 1999 se julkaisi GeForce 256 -grafiikkasuorittimen, jota Nvidia nimittää ensimmäiseksi viralliseksi GPU:ksi (Graphics Processing Unit).

Grafiikkasuorittimia oli tehty jo aiemmin, mutta GeForce 256 oli tiettävästi ensimmäinen laajasti kuluttajien saatavilla ollut grafiikkasuoritin. Nvidian tuotteiden ansiosta myös GPU-termi yleistyi arkipäiväiseen käyttöön.

Vuosituhannen vaihteessa Nvidian suorittimet pyörittivät jo esimerkiksi Microsoftin ensimmäisen Xbox-konsolin grafiikoita. Nvidia tunnetaan edelleen parhaiten juuri pelikäyttöön tarkoitetuista näytönohjaimistaan, joihin se on tukeutunut pitkän historiansa aikana.

Pelien grafiikat ovat edelleen Nvidialle keskeistä liiketoimintaa, mutta tällä hetkellä sijoittajat tuntuvat olevan kiinnostuneita yhtiön suorittimien muista käyttötarkoituksista.

Niiden juuret juontuvat vuoteen 2006, jolloin Nvidia julkisti CUDA-nimellä kulkevan ohjelmointirajapinnan, joka mahdollisti yhtiön grafiikkasuorittimien käyttämisen muihinkin kuin graafisiin tarkoituksiin. Niitä voitiin käyttää esimerkiksi muiden sirujen toiminnan merkittävään nopeuttamiseen.

” ”He pitivät sitä arvottomana.”

Ponnistus oli yhtiölle kallis. Huang arvioi The New York Timesin haastattelussa vuonna 2017, että yhtiö oli käyttänyt CUDA-projektiin puoli miljardia dollaria vuodessa.

Nvidian soveltavan syväoppimisen tutkimusjohtaja Bryan Catanzaro kertoi uutiskanava CNBC:lle maaliskuussa, että yhtiön ulkopuoliset ihmiset ymmärsivät CUDA:n arvon vasta vuoden 2016 paikkeilla, kymmenen vuotta sen julkistamisen jälkeen.

”Kymmenen vuoden ajan Wall Street kysyi Nvidialta, miksi se investoi tähän, koska kukaan ei käytä sitä. He pitivät sitä arvottomana”, Catanzaro sanoi kanavalle.

Eivät enää.

Nvidian pääkonttori on nykyisin Santa Clarassa Kaliforniassa.

Nvidian ensimmäinen suuri pelialan ulkopuolinen huippukausi tuli kryptovaluuttojen suosion mukana. Esimerkiksi WSJ:n mukaan sen grafiikkasuorittimet toimivat hyvin kryptovaluuttojen louhinnassa.

Kryptovaluuttojen hinnat nousivat hurjaa vauhtia etenkin vuonna 2021, ja yhä useampi ihminen innostui aiheesta. Samaan aikaan maailmaa kuritti pitkälti koronapandemian aikaisista toimista johtunut yleinen sirupula.

Se johti tilanteeseen, jossa monia Nvidian näytönohjaimia oli pitkään varsin hankala edes saada käsiinsä. Nvidia joutui jopa keinotekoisesti rajoittamaan joidenkin näytönohjaimiensa toimintaa kryptolouhinnassa, jotta ne löytäisivät tiensä yhtiön perinteisten asiakkaiden eli tietokonepelaajien käsiin.

Vuoden 2021 lopulla tunnelma markkinoilla muuttui ja koronapandemian aikana hurjassa nousukiidossa olleet osakemarkkinat kääntyivät laskuun. Samoin kävi kryptomarkkinalle ja Nvidian osakekurssille. Kryptomarkkinan ja Nvidian kurssikäyrät ovat tuolta ajalta hyvin samankaltaiset.

Nvidian kurssi putosi loppusyksyn 2021 kurssihuipuista seuraavan vuoden alkusyksyyn mennessä yli 65 prosenttia.

Nvidian osakkeen hintaa ei auttanut alkuvuodesta 2022 peruuntunut jättimäinen yrityskauppa, jossa se yritti ostaa sirusuunnittelija Armin japanilaiselta Softbankilta 40 miljardilla dollarilla. Onnistuessaan yrityskauppa olisi ollut puolijohdealan historian suurin yrityskauppa.

Valvontaviranomaisille yhtiöiden suunnitelmat eivät sopineet. Arm oli lisensoinut teknologiaansa kaikille puolijohdealan yrityksille suosimatta ketään. Nvidian kilpailijat vastustivat kauppaa, koska ne pelkäsivät tilanteen muuttuvan Nvidian hyödyksi. Viranomaiset olivat samaa mieltä, ja kauppa jouduttiin hautaamaan.

Vuoden 2022 lopulla Nvidian osakekurssi lähti jälleen nousuun. Tekoäly-yhtiö Open AI julkaisi marras–joulukuun taitteessa keskustelevan tekoälysovelluksensa Chat GPT:n, joka nousi hetkessä valtavaan suosioon.

Vain muutamassa kuukaudessa sosiaalinen media täyttyi ohjeista tekoälysovellusten parhaisiin käyttötapoihin. Yrityksissä alettiin toden teolla miettiä, miten tekoäly tulee vaikuttamaan niiden arkeen.

Nvidialle tekoälybuumi on erinomainen uutinen, sillä se hallitsee tekoälyjen rakentamisessa ja kouluttamisessa käytettävien ulkoisten grafiikkaprosessorien markkinaa.

Uutistoimisto Reuters sanoi helmikuussa, että Nvidian osuus näistä grafiikkasuoritinmarkkinoista on yli 80 prosenttia. Uutiskanava CNBC taas kertoi helmikuussa, että tutkimusyhtiö New Street Researchin mukaan Nvidian markkinaosuus juuri koneoppimisessa käytettävissä grafiikkasuorittimissa on peräti 95 prosenttia.

Nvidian suorittimia esiteltiin Taiwanissa pidetyssä konferenssissa toukokuun lopulla.

Sijoittajia yhtiön asema tekoälybuumin taustalla tuntuu kiinnostavan. Nvidian poikkeuksellisen kovan tulosohjeistuksen jälkeinen kurssinousu nosti yhtiön poikkeuksellisen kerhon kynnykselle.

Wall Streetillä on nykyisellään vain neljä yhtiötä, joiden markkina-arvo on yli biljoona eli 1 000 miljardia dollaria. Biljoonakerholaiset Apple, Microsoft, Googlen emyhtiö Alphabet ja Amazon ovat teknologiamaailman jättiläisiä ja ylipäänsä maailman suurimpien yhtiöiden joukossa.

Yhdysvaltain ulkopuolisistakin pörssiyhtiöistä biljoonan dollarin markkina-arvon ylittää vain Saudi-Arabian valtion öljy-yhtiö Saudi Aramco.

Nvidia on nyt lähellä tähän joukkoon liittymistä. Pienen maistiaisen se jo sai. Puolijohdeyhtiön markkina-arvo nimittäin ylitti biljoonan dollarin rajan hetkellisesti tiistaina mutta painui pian takaisin rajapyykin alapuolelle.

Perjantain päätöskurssilla yhtiön markkina-arvo on reilut 970 miljardia dollaria.

Jos tekoälybuumi jatkuu, saattaa olla vain ajan kysymys, kun biljoonakerho saa uuden pitkäaikaisen jäsenen.