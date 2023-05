Kiina pyrkii ottamaan tukevan otteen maailman sähköautoista. Onnistuuko se sähköautojen tavoin haastamaan lentokoneissa Boeingin ja Airbusin?

Kiinan pitkäaikainen kehityshanke, C919-matkustajalentokone teki sunnuntaina ensimmäisen kaupallisen lentonsa.

Takana oli yli 16 vuoden kehitystyö, jossa on ollut monia takaiskuja ja viivästyksiä, mutta tavoite on perin kunnianhimoinen. Jollain aikavälillä Kiina haluaa haastaa amerikkalaisen Boeingin ja yhteiseurooppalaisen Airbusin harvainvaltaa ilmailussa.

China Eastern Airlinesin (CEA) lento Shanghaista Pekingiin lähti The Wall Street Journalin (WSJ) mukaan kymmenen minuuttia etuajassa. Yli kymmenen tuhatta ihmistä oli yrittänyt ostaa liput ensilennolle, johon yleisölle oli varattu 30 lipun kiintiö.

Muut sata paikkaa oli varattu medialle ja viranomaisille.

Mediaraporttien mukaan matkustajat heiluttivat pieniä Kiinan-lippuja ja lauloivat isänmaallisen oodin Kiinan kunniaksi. Perillä laskeutumista juhlittiin perinteisellä vesisuihkutuksella.

CEA sopi maaliskuussa 2021 ensimmäisten viiden C919-matkustajakoneen ostosta.

Kiinan valtiollisen Comac-lentokoneyhtiön (Commercial Aircraft Corporation of China) C919-kone kisaa lyhyiden ja keskipitkien matkojen kapearunkoisten Boeing 737 ja Airbus A320 -koneiden kanssa.

Yhtiön tavoitteena on nostaa tuotantomääriä nopeasti, sillä Kiinan arvioidaan tarvitsevan kahden seuraavan vuosikymmenen aikana yli kuusi tuhatta uutta kapearunkokonetta.

Airbus ja Boeing hallitsevat käytännössä kahdestaan maailman matkustajakone­valmistusta. Ne ovat myös ostaneet pienempiä haastajiaan tai hankkineet niistä merkittäviä osuuksia.

EU ja Yhdysvallat ovat käyneet vuosikausia kinaa siitä, kuinka paljon ne voivat erilaisten tukitoimien ja tuontitullien avulla suosia omaa lentokonevalmistustaan.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden linjasi jo kaksi vuotta sitten, että EU:n ja Yhdysvaltojen on taisteltava rinnakkain Kiinaa vastaan, joka ei kilpaile kansainvälisesti samanlaisessa markkinataloudessa kuin läntiset demokratiat.

Lennon turistiluokassa tarjottiin teema-ateria, jossa oli riisiä, lihaa, kolmivärinen hedelmävati, mangovanukas, suklaamurokeksi ja White Rabbit -maitoherkku.

Valtio voi Kiinassa tukea strategiseksi katsottuja toimialoja eri tavoin lähes rajatta. Näin siitä huolimatta, että Kiina liittyi Maailman kauppajärjestö WTO:n jäseneksi joulukuussa 2001.

Periaatteessa Kiinan tulisi noudattaa samoja kauppapoliittisia sääntöjä kuin muidenkin järjestön jäsenmaiden, mutta käytäntö on osoittanut, että se ei niin tee. Tämän muu maailma on viime vuosina saanut nähdä erityisesti sähköautojen kehittelyn tukemisessa Kiinassa.

AFP:n haastattelema Center for Strategic and International Studies -tutkimuslaitoksen tutkija Scott Kennedy Washingtonista sanoi jo kaksi vuotta sitten, että C919-lentokone on saanut 41–61 miljardin euron arvoiset valtiontuet tuotekehitykseen. Määrä on huomattavasti Airbusin ja Boeingin tukia korkeampi

Boeing on ennustanut, että Kiinan markkinoille tarvitaan yli yhdeksän tuhatta lentokonetta 20 vuoden kuluessa. Määrä vastaa viidesosaa koko maailman lentokoneista.

Vuoteen 2041 mennessä konemäärä Kiinassa kaksinkertaistuu nykyisestä, Boeing arvioi. Sen arvion mukaan tarvittavista lentokoneista kaksi kolmasosaa on kapearunkoisia.

Laajemmin ottaen C919-koneen kehitystyö liittyy Kiinan johtajan, presidentti Xi Jingpingin pyrkimykseen päästä riippumattomaksi muiden maiden teknologiasta strategisesti tärkeillä aloilla.

Samalla lailla kuin Yhdysvallat ja Eurooppakin pyrkivät vähentämään riippuvuuttaan Kiinasta, vaikka keskinäinen kauppa on valtavaa.

Kiina kehittää lentokoneteollisuutta myös saadakseen sen tuotekehityksestä samalla laajempaa teknologista hyötyä kilpaillessaan lähinnä Yhdysvaltojen kanssa maailman teknologiaherruudesta.

Kiina lähtee taistelemaan lentokonemarkkinoista pahasti takamatkalta.

Jo yksin tuotannon virittäminen Kiinan konetarvetta vastaavaksi on vaikeaa. Esimerkiksi käy Comacin alueellisille lennoille tarkoitettu ARJ21-lentokone. Sen tuotanto aloitettiin kuusi vuotta sitten. Niitä Comac on saanut tehtyä WSJ:n arvion mukaan noin 30 kappaletta vuodessa.

Vertailun vuoksi, eurooppalainen Airbus aikoo tehdä ensi vuonna A320-sarjan lentokoneita 65 kappaletta – joka kuukausi.

WSJ:n selvityksen mukaan C919 on myös perin riippuvainen länsimaisista koneen osista, moottoria ja lentojärjestelmää myöten.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun logistiikan professori Markku Kuula sanoo, ettei hän oikein usko Kiinan pystyvän kasvattamaan C919-koneiden valmistusta nopeasti.

”On eri asia tehdä prototyyppi kuin ryhtyä teollisen mittakaavan tuotantoon.”

Kuula muistuttaa myös siitä, että Boeing ja Airbus ovat viime vuosina panostaneet mittavasti koneiden polttoainetehokkuuden, metelin ja erilaisten vihreän teknologian parantamiseen.

Näillä kahdella yhtiöllä on myös vuosikymmenien kokemus siitä, miten parannukset saadaan ajettua tuotantoon ja lupahyväksymismenettelyn läpi.

Yhdessä asiassa Kuula sanoo kiinalaisten jo onnistuneen.

”Aika hyvin ovat kiinalaiset pystyneet kopioimaan [länsikoneita], ainakin sen kuvan perusteella mitä lennosta on julkaistu.”

C919:ssä voi nähdä samoja piirteitä kuin Boeing 737 Maxissa tai Airbus 321:ssä.