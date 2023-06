HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talousuutiset.

Plug Power kertoi miljardiluokan investoinnista

Amerikkalainen Plug Power kertoi tällä viikolla suunnittelevansa mittavaa vetyinvestointia Suomeen.

Yhtiö aikoo rakentaa kolme vetylaitosta Suomessa kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Laitokset rakennettaisiin Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen. Plug Powerin toimitusjohtaja Andy Marshin mukaan investoinnin arvon odotetaan olevan noin kuusi miljardia dollaria, mutta luku voi liikkua 30 prosenttia suuntaan tai toiseen.

Investointien toteutuminen ei ole vielä varmaa. Yhtiö kertoo tekevänsä lopullisen investointipäätöksen vuosina 2025–2026. Kyseessä olisi Business Finlandin mukaan miljardiluokan investointi ja Euroopan mittakaavassa merkittävä teollisuusinvestointi.

Investoinnin työllisyysvaikutukset olisivat arviolta suoraan tuhat työpaikkaa ja välillisesti kolmetuhatta. Kolmessa kaupungissa investointiaikeesta on iloittu.

Oda aikoo vetäytyä ruoan verkkokaupasta Suomessa

Norjalainen ruoan verkkokauppa Oda lopettaa todennäköisesti toimintansa Suomessa lähiaikoina. Yhtiön Suomen-työntekijöille kerrottiin keskiviikkona, että yhtiö aloittaa muutosneuvottelut yrityksen tulevaisuudesta Suomessa.

Oda aloitti Suomessa ruoan verkkotoimitukset koteihin toden teolla vuoden 2022 tammi–helmikuussa. Se sai ensimmäisen toimintavuotensa aikana aikaan 22 miljoonan euron liikevaihdon. Tänä vuonna kasvu olisi yhtiön arvion mukaan jatkunut niin, että liikevaihto olisi noussut 34 miljoonaan euroon.

Odan perustaja ja toimitusjohtaja Karl Munthe-Kaasin mukaan ratkaisussa on kyse pääomamarkkinoiden vaatimuksista ja sijoitusten takaisinmaksuajoista. ”Hanke ei enää ollut rahoitettavissa”, hän sanoi.

Oda on käynyt Suomessa neuvotteluja siitä, voisiko se tarjota Helsinki-Vantaan lentoaseman läheisyydessä olevan keräilykeskuksensa logistiikkapalveluita muille kaupan alan yrityksille.

Velka­katon nosto hyväksyttiin

Yhdysvaltain senaatti on hyväksynyt velkakaton nostamista koskevan sopimuksen. Äänestys päättyi paikallista aikaa myöhään torstai-iltana.

Sopimus hyväksyttiin äänin 63–36. Sopimuksen puolesta äänesti suurin osa senaatin demokraateista ja osa republikaaneista. Sopimuksen hyväksymiseen tarvittiin 60 ääntä.

Kongressin edustajainhuone hyväksyi sopimuksen äänin 314–117 keskiviikkoiltana paikallista aikaa.

Velkakattoa on määrä nostaa seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Sopimukseen kuuluu myös muun muassa julkisia menoja koskevia leikkauksia.

Jos nostoa ei olisi saatu tehtyä, Yhdysvallat olisi joutunut jättämään ensimmäistä kertaa historiassaan velanhoitokulunsa maksamatta. Seuraukset olisivat tuntuneet myös globaaleilla markkinoilla.

Inflaatio hidastui

Kuluttajahinnat nousivat toukokuussa 5,2 prosenttia, kertoo Tilastokeskus. Inflaatio hidastui huhtikuusta, jolloin se oli 6,3 prosenttia. Kuukausitasolla hinnat nousivat 0,2 prosenttia huhtikuusta.

Suurin nousu kirjattiin ruoan ja alkoholittomien juomien hinnoissa, jotka nousivat vuositasolla 11,1 prosenttia. Kuukausitasolla suurimmat nousut nähtiin terveyspalvelujen sekä vaatteiden ja kenkien hinnoissa. Kyseessä ovat ennakkoluvut yhdenmukaistetun kuluttajahintaindeksin mukaan laskettuna. Yhdenmukaistetussa kuluttajahintaindeksissä ei ole mukana muun muassa omistusasumisen kuluja, rahapelejä ja luottojen korkoja.

Myös euroalueen inflaatiovauhti hidastui toukokuussa odotuksia enemmän. Kuluttajahinnat olivat EU:n tilastokeskuksen Eurostatin ennakkotietojen mukaan toukokuussa 6,1 prosenttia vuoden takaista korkeammat. Vielä huhtikuussa vuosi-inflaatio oli seitsemän prosenttia.

Toukokuussa myös ekonomistien tarkasti seuraama pohjainflaatio hidastui odotuksia enemmän.

Handelsbanken kauppaa Suomen-liiketoimintojaan

Ruotsalainen Handelsbanken kertoo myyvänsä osan Suomen-liiketoiminnoistaan S-pankille, Oma Säästöpankille ja vakuutusyhtiö Henki-Fennialle.

Henkilöasiakas-, varainhoito- ja sijoituspalveluliiketoiminnot myydään S-Pankille. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä palveleva liiketoiminta myydään Oma Säästöpankille ja henkivakuutusliiketoiminta Henki-Fennialle.

Kauppahinta on myytyjen liiketoimintojen nettoarvo kaupan toteutuspäivänä eli arviolta yhteensä noin 1,3 miljardia euroa, Handelsbanken kertoi tiedotteessaan.

Handelsbanken arvioi, että kauppa toteutuu ensi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla. Kaupan toteutuminen edellyttää viranomaisten hyväksyntää.

Suomen talouskasvulukuja tarkastettiin alaspäin

Suomen tammi–maaliskuun bruttokansantuote (bkt) on tarkentunut alaspäin.

Tilastokeskuksen keskiviikkona julkistamien ennakkotietojen mukaan bruttokansantuote kasvoi tammi–maaliskuussa 0,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä. Aiemmin kerrotun pikaennakon mukaan lukema olisi ollut 1,1 prosenttia.

Investoinnit vähenivät selvästi. Viennin ja yksityisen kulutuksen volyymit pysyivät edellisen neljänneksen tasolla.

SBB saattaa panna itsensä myyntiin

Ruotsin suurimpiin vuokranantajiin kuuluva Samhälls­byggnadsbolaget i Norden eli SBB pohtii koko yhtiön myyntiä yhtenä vaihtoehtona kriisinsä ratkaisemiseksi.

SBB tiedotti maanantaina laajentavansa strategista selvitystään. Yhtiö selvittää vaihtoehtoja, joita ovat koko yhtiön myynnin lisäksi liiketoimintojen tai omaisuuden myynti sekä muut strategiset liiketoimet. Vaihtoehtoihin ei kuitenkaan kuulu osakeanti.

SBB on yrittänyt vakauttaa tilannettaan erilaisilla maksuvalmiutta lisäävillä toimilla. Yhtiö muun muassa on keskeyttänyt osingonmaksun. SBB omistaa lähes 200 kiinteistöä Suomessa.

Nvidian johtaja: Tekoäly käynnistänyt uuden ajan

Sirujätti Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang uskoo, että tietojenkäsittelyssä on käsillä uusi aikakausi ja hitaasti sopeutuvat ihmiset tai yritykset ovat vaarassa jäädä jälkeen. Talouslehti Financial Timesin mukaan Huang sanoi maanantaina Taiwanissa pitämässään puheessa, että käsillä on tietojenkäsittelyn käännekohta.

Nvidian osakkeen hinta pomppasi toukokuun 25. päivänä peräti 24 prosenttia ylöspäin, kun yhtiö julkaisi analyytikkojen odotukset tuntuvasti ylittäneen osavuosikatsauksen. Tiistaina Nvidian markkina-arvo kävi hetkellisesti yli biljoonassa dollarissa. Yhdysvaltalaisista yhtiöistä sen edellä markkina-arvolla mitattuna ovat enää teknologiajätit Apple, Microsoft, Alphabet ja Amazon, jotka kuuluvat jo biljoonakerhoon.