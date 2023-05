Investointiuutisten keskiössä olevat kaupungit riemuitsivat tiistaina mahdollisesta miljardi-investoinnista.

Suomeen on suunnitteilla miljardiluokan vetyinvestointi. Yhdysvaltalainen Plug Power kertoo suunnittelevansa miljardiluokan vetyinvestointia Suomeen.

Yhtiö aikoo rakentaa kolme vetylaitosta kolmelle paikkakunnalle Suomessa kuluvan vuoden vuosikymmenen loppuun mennessä. Laitokset rakennettaisiin Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen.

Investoinnit toisivat suoraan tuhat työpaikkaa ja epäsuorasti kolme tuhatta työpaikkaa.

Havainnekuva vetylaitoksesta.

Porvoon laitoksen on tarkoitus tuottaa jopa 100 tonnia vetyä päivässä vuoteen 2030 mennessä.

Kokkolan laitoksen odotetaan tuottavan 85 tonnia nestemäistä vetyä päivässä ja jopa 700 kilotonnia vihreää ammoniakkia vuodessa 1 gigawatin elektrolyysillä.

Business Finlandin mukaan nestemäistä Kokkolassa tuotettavaa vihreää vetyä riittäisi paikallisten tarpeiden lisäksi vientiin Länsi-Eurooppaan. Vety ja vihreä ammoniakki viedään Eurooppaan Kokkolan sataman kautta.

Kristiinankaupunkiin on puolestaan tarkoitus toteuttaa 1 gigawatin elektrolyysilaitos. Se on tarkoitus tehdä entisen hiilivoimalan lähelle.

Suomeen suunnitteilla olevissa laitoksissa vihreä vety tuotetaan Plug Powerin PEM-elektrolyyseri- ja nesteytysteknologian avulla.

Vihreä vety on olennaisessa osassa hiilestä irtautumisessa Euroopassa. Se vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista vihreän teräksen (suorapelkistetyn raudan, DRI) tuotannossa.

Investointien toteutuminen ei ole vielä varmaa. Plug Power kertoo tekevänsä lopullisen investointipäätöksen vuosina 2025–2026.

Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula iloitsee silti tiedotteessa, että kaupunkiin on nyt kehittymässä ”merkittävä cleantech-keskittymä”.

”Olemme iloisia voidessamme toivottaa kansainväliset toimijat tervetulleiksi Porvoon Kilpilahden alueelle, joka on keskeinen vihreälle siirtymälle Suomessa ja koko Pohjois-Euroopassa sijaintinsa ansiosta. Keskustelu Plugin kanssa on ollut avointa ja mutkatonta, mikä on tärkeää prosessin onnistumisen kannalta”, Ujula sanoo.

Kokkolan kaupunginjohtaja Stina Mattila sanoi HS:lle investointiuutisen olevan hienoa jatkoa Kokkolaan viime aikoina tehdyille vihreän siirtymän investoinneille.

”Kokkola ottaa vihreän siirtymän vakavasti ja on ylpeä luottamuksesta, jota heitä kohtaan osoitetaan. Plug Power on vakavasti otettava tekijä alalla”, Mattila sanoi.

"Super hieno asia sekä Kokkolalle, kuin myös koko Suomelle."

Kokkolan kehitysjohtaja Jonne Sandberg kertoo Business Finlandin tiedotteessa Kokkolan kehittäneen pitkäjänteisesti infrastruktuuriaan teollisia investointeja silmällä pitäen.

”Kokkola on sitoutunut edistämään Plugin hankkeen toteutusta Kokkola South -teollisuusalueelle. Olemme iloisia niistä sadoista teollisista työpaikoista, joita Plugin hanke tuo tullessaan”, Sandberg sanoo.

Kristiinankaupungin kaupunginjohtaja Mila Segervall puolestaan sanoo tiedotteessa kaupungin olevan vihreässä siirtymässä ”eurooppalainen edelläkävijä”.

”Olemme työskennelleet Kristiinankaupungissa pitkään tuulivoiman, aurinkovoiman ja vedyn parissa vihreän energian kehittämiseksi”, Segervall sanoo tiedotteessa.

”Teemme osaltamme kaikkemme, että hanke Kristiinankaupungissa onnistuu hyvin. Sillä on positiivisia vaikutuksia koko alueen elinkeinoelämälle ja elinvoimalle.”