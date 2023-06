Miljardien vetyinvestoinnin toteutuminen on kaukana varmasta, mutta päästöttömään sähköön panostaminen voi osoittautua Suomelle raha­sammoksi, kirjoittaa HS:n taloustoimituksen uutistuottaja Joonas Laitinen.

”Tätä ei olisi tapahtunut muutama vuotta sitten.” Näin sanoi Yhdysvaltojen Suomen-suurlähettiläs Douglas T. Hickey HS:n haastattelussa 13. huhtikuuta.

Hickey kertoi puhuneensa juuri ennen haastattelua investointia Suomeen suunnittelevan yhdysvaltalaisyrityksen kanssa.

Tiistaina kuultiin, että kyseinen yhtiö on noin 700 miljoonan dollarin liikevaihtoa pyörittävä ja noin viiden miljardin dollarin arvoiseksi arvostettu pörssiyhtiö Plug Power. Yhtiö kertoi tiistaina aikovansa rakentaa Suomessa kolme vetylaitosta kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Laitokset rakennettaisiin Kokkolaan, Kristiinan­kaupunkiin ja Porvooseen.

Kyse olisi miljardiluokan investoinnista. Se toisi Suomeen suoraan tuhat ja välillisesti noin kolmetuhatta työpaikkaa. Ne takaisivat Suomelle merkittävät verotulot.

Hurraa ja torille?

No eipä hätäillä. Plug Powerin investoiminen ei missään nimessä ole varmaa. Se tuo mieleen tammikuussa suurista investointisuunnitelmista kertoneen norjalaisen Blastr Green Steelin. Yhtiö suunnittelee Inkooseen noin neljän miljardin euron vihreän teräksen investointia.

”Meidän kohdallamme keskusteluita on käyty lähemmäs vuoden verran ja Business Finlandin kanssa varmasti pidempäänkin. Pidämme erittäin todennäköisenä, että maaliin mennään”, sanoi Porvoon kaupunginjohtaja Jukka-Pekka Ujula HS:n haastattelussa tiistaina.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) sanoi HS:lle tiistaina, että hanketta on valmisteltu parin vuoden ajan.

Plug Powerin ja Blastrin investointeihin liittyvät kaupungit uskovat ainakin julkisesti hankkeisiin, sillä niiden toteutuminen olisi kaupungeille lottovoitto.

Hankkeiden toteutumiseen liittyy kuitenkin suuria kysymysmerkkejä, joista keskeisin on raha.

Plug Power aikoo tehdä lopullisen investointipäätöksen vuosina 2025–2026. Suomen kannalta pelissä on suuret rahat, sillä investointi saattaa kohota 4,2–7,8 miljardiin dollariin. Tällainen investointi olisi Euroopankin mittakaavassa merkittävä teollisuusinvestointi.

Investointisuunnitelmaa voi pitää myös Plug Powerin näkökulmasta kunnianhimoisena. New Yorkin pörssiin syksyllä 1999 listautunut yhtiö on julkaissut toimintaansa valottavia talouslukuja vuodesta 1997. Se ei ole tehnyt yhtenäkään vuotena tuon jälkeen liikevoittoa (operating income), ja bruttotuloskin (gross profit) on ollut korkeimmillaan vuodessa alle 11 miljoonaa dollaria.

Plug Powerin liikevaihto on ollut korkeimmillaan noin 700 miljoonaa dollaria. Tänä vuonna yhtiö arvioi liikevaihtonsa yltävän 1,4 miljardiin. On siis perusteltua kysyä, mistä tämän kokoluokan liiketoimintaa pyörittävä yritys saa rahat useiden miljardien hankkeeseen.

Mielenkiintoinen on myös Yhdysvaltojen Suomen-suurlähettiläs Douglas T. Hickeyn rooli hankkeessa.

Hickey arvioi huhtikuussa HS:lle, että Suomen tuore jäsenyys sotilasliitto Natossa tuo investointeja ja luo uusia työpaikkoja Suomeen. Hickey tiesi todennäköisesti tuolloin Plug Powerin Suomea koskevien neuvotteluiden olevan pitkällä.

Hänellä on myös suora side Plug Poweriin. Yhdysvaltain markkinaviranomaisille luovutettujen dokumenttien mukaan Hickey oli Plug Powerin hallituksessa ensin vuosina 2000–2006 ja 2011–2018.

Nyt keskeisin kysymys lienee, tuoko Nato-jäsenyys todella Suomeen investointeja vai vain sellaisten yritysten investointeja, joihin Yhdysvaltojen Suomen-lähettiläällä on suora side.

Yritysten suunnitelmien täysi lyttääminen on kuitenkin liian helppo ja kyyninen tie. Vihreä siirtymä on käynnistänyt Suomessa ennennäkemättömän investointiaallon.

Elinkeinoelämän keskusliiton mukaan Suomessa on jo nyt vireillä vihreään siirtymään liittyviä teollisia investointihankkeita 70 miljardin euron edestä.

Plug Powerin jälkeen investointipotti voi kohota jopa 90 miljardiin.

Suomi on panostanut uusiutuvaan energiaan voimakkaasti, ja Plug Powerin sekä Blastrin kaltaiset investointisuunnitelmat osoittavat, että tämä on kasvattanut Suomen houkuttelevuutta investointikohteena.

Monien teollisten yritysten kannalta sähkön ja etenkin päästöttömästi tuotetun sähkön saatavuus on tärkeä tekijä kohdemaan valinnassa. Tällaisen sähkön tuotantoa Suomessa riittää yllin kyllin ja vieläpä edulliseen hintaan.

Toukokuussa esimerkiksi pörssisähkö oli Suomessa halvinta lähes kolmeen vuoteen ja eurooppalaisessa vertailussakin todella halpaa.

Tiistain investointiuutinen ja Suomea kohdannut investointisuma lähettävätkin tärkeän viestin myös hallitusohjelmasta neuvotteleville puolueille Säätytaloon. Päästöttömään sähköön panostaminen voi osoittautua Suomen kannalta rahasammoksi.