Yhdysvaltalainen Plug Power kertoi tiistaina suunnittelevansa miljardiluokan vetyinvestointia Suomeen.

Yhtiö aikoo rakentaa kolme vetylaitosta kolmelle paikkakunnalle Suomessa kuluvan vuoden vuosikymmenen loppuun mennessä. Laitokset rakennettaisiin Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) johtava asiantuntija Janne Peljo kertoo Suomeen kaavailtavien investointien määrän nousseen Plug Powerin ilmoituksen myötä jo peräti 90 miljardiin euroon.

Janne Peljo

EK listaa tiedossa olevia vihreään siirtymään liittyviä teollisia investointihankkeita, joita on vireillä eri puolille Suomea verkkosivujensa päivittyvässä Dataikkunassa.

EK:n omissa listauksissa näitä investointeja on 70 miljardin euron arvosta.

Kun mukaan lasketaan tiistaina julkistetut Plug Powerin hankkeet, listauksesta puuttuvat maatuulivoimahankkeet ja energiaverkkoinvestoinnit, joita julkaisevat Tuulivoimayhdistys sekä Fingrid ja muut verkkoyhtiöt, niin kokonaismäärä nousee jo 90 miljardiin, Peljo erittelee.

”Nyt Suomessa näkyy se vihreän siirtymän aalto, jota on odotettu.”

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk) ja amerikkalaisen Plug Powerin toimitusjohtaja Andy Marsh kättelivät tiistaina tiedotustilaisuudessa, jossa Plug Power kertoi suunnittelevansa miljardiluokan vetyinvestointia Suomeen.

Peljon mukaan investointi-ilmoitusten vyöry johtuu ennen kaikkea sähköntuotannon teknologiassa viime aikoina tapahtuneista kustannustehokkuusmuutoksista.

Aurinko- ja tuulivoima on viime vuosina muuttunut paljon entistä kustannustehokkaammaksi, ja se on markkinaehtoisesti kannattavaa.

Kun tuotetun sähkön hinta on alentunut ja se on vielä puhdasta vihreää sähköä, erilaisiin sähkön varaan rakennetut teknologiat pääsevät nyt toimimaan teollisessa mittakaavassa. Niin kuin esimerkiksi vedyn tuotanto.

”Nyt on vihreän sähkön teollisten investointien aika”, Peljo sanoo.

Suomessa vihreää, päästötöntä sähköä oli viime vuoden lopulla 89 prosenttia tuotannosta. Kun Olkiluoto 3 ja uusien maatuulivoimaloiden lähes 2 000 megawattia lasketaan mukaan, jo 93–94 prosenttia sähköntuotannosta on tänä vuonna päästötöntä”, Peljo kertoo.

Suomessa ja Pohjois-Ruotsissa maatuulivoiman teko on mahdollista laajassa mittakaavassa, ja näin tuotettu sähkö on selvästi halvempaa kuin keskisessä Euroopassa.

Peljon mukaan vihreän siirtymän investoinneista käydään kansainvälistä kilpailua.

Esimerkiksi Yhdysvallat houkuttelee mittavalla vihreän siirtymän investointipaketilla akkuteollisuutta, vihreän vedyn valmistajia, pienydinvoimaloita ja hiilidioksidin talteenottoyrityksiä.

Euroopassa taas eri maiden keskustelut löyhennetyistä vihreän siirtymän valtiontuista ovat alkaneet.

Peljo muistuttaa Plug Powerin toimitusjohtajan perustelleen tiedotustilaisuudessa amerikkalaisyhtiön investointihalua nimenomaan Suomen puhtaalla sähköllä ja maan kunnianhimoisella vuoden 2035 hiilineutraalisuustavoitteella.

”Seuraava hallitus on todella paljon vartijana”, hän sanoo.

”Meillä on energiamurroksen ja energiakriisin myötä auennut aivan huikea mahdollisuus. Olemme mukana globaalissa pelissä, jossa meillä on poikkeuksellisen hyvä käsi. Kyse on nyt siitä, osaammeko pelata nuo kortit.”

Näin aloittaa Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä, kun häntä pyytää asettamaan Plug Powerin ja muiden toimijoiden viime aikojen investointiuutiset isompaan yhteyteen.

Ympäri maailman pyrkimykset päästä eroon fossiilisesta energiasta ovat viime aikoina voimistuneet, Euroopassa osin Venäjän hyökkäyssodan myötä, Leskelä arvioi.

Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä.

Autoteollisuus pyrkii vaihtamaan auton käyttövoiman fossiilisesta energiasta sähköön, mutta sen lisäksi se on myös valmis maksamaan enemmän puhtaalla energialla tuotetusta teräksestä.

Vetyä käytetään ”vihreän” teräksen pelkistykseen. Siinä malmista erotetaan happi ja tuotetaan metallista rautaa.

Vetyä taas voi valmistaa hajottamalla sähköllä vettä hapeksi ja vedyksi, niin että vety kerätään talteen ja käytetään hyväksi terästeollisuudessa.

Myös lannoiteteollisuus on murroksessa, kun vetyä voidaan tehdä esimerkiksi elintarviketeollisuudenkin raaka-aineeksi.

”Vedyn tuotanto vaatii sähköä. Ja Suomi ja Pohjois-Ruotsi ovat huippukiinnostavia paikkoja toteuttaa näitä kohteita”, Leskelä selittää sijoittajien intoa.

Suomen prosessiteollisuudelle vihreä siirtymä antaa poikkeuksellisen mahdollisuuden uusiutua nopeasti, Leskelä sanoo.

Muutenkin aika näyttäisi olevan nyt Suomen puolella.

”Suomi pääsee ensimmäisenä Ruotsin kanssa irti energian hintakriisistä Euroopassa. Sähkömme on paljon halvempaa kuin keskisessä Euroopassa, se on puhdasta ja meillä on liki rajaton mahdollisuus lisätä tätä sähköntuotantoa”, Leskelä listaa Suomen tulossa olevia kilpailuetuja.

”Hankkeiden määrä on valtava. Nyt on tarkka paikka. Hyökyaalto on tulossa, ja se on saatava maaliin. Mutta ei ole varmaa, että voitetaan näillä korteilla se peli.”

Leskelä muistuttaa, että vain pieni osa kaavailluista investointihankkeista toteutuu, ja monessa tapauksessa kilpailua investoinneista käydään Ruotsin kanssa.

Leskelä kehuu silti Suomen valmiuksia investointeihin.

Esimerkiksi investointikohteiksi kaavailluilla rannikkoseuduilla on yliopistokaupunkeja, halpoja asuntoja ja osaavaa työvoimaa.

Mutta tuleva investointiaalto on niin valtava, että siihen ei Leskelän mukaan suomalainen työvoima yksin mitenkään riitä.

”Nyt on hallituksella tarkka paikka. Tarvitsemme menettelyt ja luvat kuntoon. Ja työvoimapolitiikan on oltava sellaista, että voidaan saada väkeä ulkomailta tarpeeksi.”

Leskelän mukaan uuden hallituksen työvoimapolitiikan täytyy lähteä siitä, että tarvittavan työvoiman on hyvä tulla tänne perheineen.

”Ei riitä, että tuulivoimapylvään perustan valaja tulisi yksin.”