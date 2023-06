Bryssel

EU-parlamentissa on torstaina äänestyksessä lakiesitys, jota on luonnehdittu tavallista suuremmin sanoin: kyseessä on yritysvastuudirektiivi, jota kuvataan ”valtavaksi harppaukseksi” ja ”kaikkien aikojen tärkeimmäksi”.

Viime metreillään lakiesitys on joutunut parlamentissa vakavaan vastatuuleen. Parlamentin suurin ryhmä, keskustaoikeistolainen Euroopan kansanpuolue EPP, ajaa esitykseen useita muutoksia.

Direktiivin ideana on pakottaa yritykset huolehtimaan ihmisoikeuksista ja ympäristöstä koko arvoketjussaan alkaen raaka-aineen hankinnasta ja ulottuen myös alihankkijoiden toimintaan.

Yrityksille tulee huolellisuusvelvoite (due diligence), jonka mukaan niillä on vastuu tunnistaa, estää, vähentää sekä lopettaa sellainen toiminta, josta syntyy kielteisiä ihmisoikeus- ja ympäristövaikutuksia.

Nyt äänestyksessä on EU-parlamentin kanta lakiesitykseen. Jos se syntyy, sen jälkeen alkavat kolmenväliset neuvottelut jäsenmaiden, parlamentin ja komission kanssa.

Vasta nämä neuvottelut ratkaisevat, mitä lopullinen direktiivi sisältää. Suomessa se saadaan todennäköisesti osaksi lainsäädäntöä vuonna 2025.

EPP:n ajamat korjaukset muuttaisivat muun muassa sen, minkä kokoisiin yrityksiin lakiesitystä sovellettaisiin.

EPP, johon kokoomuksen suomalaiset europarlamentaarikot kuuluvat, on vaalikauden loppupuolella alkanut jarrutella erityisesti ympäristöön liittyvää lainsäädäntöä. Se on muun muassa kääntänyt peukalon alaspäin luonnon ennallistamista edistävälle asetukselle ja uhkaa kaataa sen parlamentin äänestyksessä heinäkuussa.

Suomalaisedustajista Henna Virkkunen (kok) ja Petri Sarvamaa (kok) tukevat EPP:n ajamia muutoksia yritysvastuulainsäädäntöön.

” ”EPP toimii skandaalimaisesti.”

Helmikuussa 2022 annettu lakiesitys oli parlamentissa käsittelyssä useassa valiokunnassa, ja pääkäsittelijä eli oikeudellisten asioiden valiokunta sorvasi siitä työlään kompromissin, johon ei ollut enää tarkoitus tehdä muutoksia.

”Meillä oli sopimus. EPP toimii skandaalimaisesti myös omaa neuvottelijaansa kohtaan”, yritysvastuudirektiivin pääneuvottelija, sosiaalidemokraattien S&D-ryhmää edustava Lara Wolters sanoo.

Parlamentti muutti komission esitystä niin, että se on nyt enemmän linjassa kansainvälisten yritysvastuustandardien eli YK:n ja OECD:n periaatteiden kanssa.

”Standardit antavat yrityksille paljon mahdollisuuksia priorisoida ja asteittain parantaa toimintaansa. Yritykset kartoittavat aluksi toiminnastaan ihmisille ja ympäristölle aiheutuvat mahdolliset riskit. Kun ne on kartoitettu, aletaan ensin ehkäistä ja vähentää niistä vakavimpia. Tämä riskiperustainen ajatus puuttui komission esityksestä, joka lähti tiukemmin määrittelemään, millaisissa liikesuhteissa yrityksen pitää puuttua riskeihin”, sanoo Reilu kauppa ry:n vastuullisuusjohtaja Josetta Nousjoki.

Kompromissiesityksen mukaan säännöt koskisivat EU:ssa toimivia yrityksiä, joilla on yli 250 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 40 miljoonaa euroa, sekä emoyhtiöitä, joilla on yli 500 työntekijää ja joiden liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa.

Myös EU:n ulkopuoliset yritykset, joiden liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa, kuuluvat sääntöjen piiriin, jos vähintään 40 miljoonaa euroa liikevaihdosta on tullut EU:n alueella.

Yritykset, jotka eivät noudata sääntöjä, voivat joutua maksamaan sakkoja, joiden suuruus on vähintään viisi prosenttia niiden globaalista liikevaihdosta.

EPP:n muutoshaluiset ehdottavat muun muassa, että sääntely rajattaisiin yli 150 miljoonan euron liikevaihdon ja yli 1 000 työntekijän yrityksiin.

Esitys tulee muuttumaan vielä lisää, jos ja kun kolmenväliset neuvottelut parlamentin, komission ja jäsenmaiden välillä alkavat, sillä myös jäsenmaat haluavat muokata esitystä.

Komission alkuperäisen esityksen laskettiin kattavan Suomessa vajaat 300 yritystä. Lainlaatijoiden ristivedon takia on vielä vaikea arvioida, miten moni yritys Suomessa lopulta joutuu lakisääteisen yritysvastuun piiriin.

”Oli se raja mikä tahansa, eivät ne velvollisuudet jää vain suurten yritysten tehtäväksi, vaan se säteilee toimitus- ja arvoketjussa välillisesti myös pienempiin yrityksiin”, sanoo asiantuntija Hannu Ylänen Elinkeinoelämän keskusliitosta (EK).

Yläsen mukaan kansainvälisissä suomalaisyrityksissä vastuullisuus ja kestävyys ovat jo osa strategiaa. EK on herätellyt myös suomalaisia pieniä ja keskikokoisia yrityksiä vastuullisuussäätelyn tuleviin kiristyksiin, sillä alihankintaketjujen osana ne joutuvat todistamaan oman toimintansa kestävyyden.

”Monet yritykset ovat tietoisia, että tällainen prosessi pitäisi olla, mutta jalkauttaminen on kesken. Sitten on myös yrityksiä, joissa tätä työtä ei ole aloitettu ollenkaan”, Josetta Nousjoki sanoo.

” ”Tätä työtä on aika vaikea hoitaa toisten puolesta.”

Suomalaisyrityksistä S-ryhmä on selvittänyt tavarantoimittajiensa vastuullisuutta jo vuosia. Yhtiö tekee laajaa taustatyötä: se julkaisi äskettäin yhdessä Pelastakaa Lapset ry:n kanssa selvityksen tekstiilituotannon vastuullisuuskysymyksistä Bangladeshissa.

S-ryhmän vastuullisuusjohtaja Nina Elomaa sanoo yhtiön kannattavan EU-tasoista lainsäädäntöä sen sijaan, että jokainen jäsenvaltio tekisi omaa kansallista sääntelyään.

”On tärkeää, että eri toimijoiden välillä on tasainen pelikenttä. Edelleenkin toivomme, että laki koskisi mahdollisimman laajaa joukkoa yrityksiä. Kauppa on toimitusketjun loppupäässä, ja tätä työtä on aika vaikea hoitaa toisten puolesta.”

Elomaan mukaan S-ryhmällä on pitkä kokemus ihmisoikeuksiin liittyvästä vastuullisuudesta, mutta ympäristöön liittyvä huolellisuusvelvoite tulee vaatimaan yhtiöltä vielä paljon tekemistä.

”Iso kysymys on, miten saamme entistä paremmin tietoa toimitusketjusta.”