Asuntolainakanta supistui vuoden takaiseen verrattuna ensimmäistä kertaa toukokuun 1997 jälkeen.

Asuntolainojen nostot hyytyivät huhtikuussa poikkeuksellisella tavalla. Suomen Pankin mukaan kotitaloudet nostivat huhtikuussa uusia asuntolainoja 39 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten.

Yhteensä asuntolainoja nostettiin huhtikuussa 1,0 miljardin euron edestä. Niistä valtaosa eli 950 miljoonaa euroa oli omistusasuntolainoja. Viimeksi asuntolainoja on nostettu huhtikuussa tätä vähemmän 21 vuotta sitten eli vuonna 2002.

Asuntolainoitukseen erikoistuneen Hypon ekonomistin Juho Keskisen mielestä luvuissa näkyy asuntokaupan alho. Lainakannan supistuminen kertoo etenkin siitä, että kuluttajat ovat lykänneet asunnon ostoa.

”Lainatiskeille ei nyt ole tunkua, ja asuntolainakanta on supistunut yhtäjaksoisesti viime joulukuusta lähtien. Huhtikuun tilastot kertovat asuntolainakannan supistuneen myös vuoden takaisesta ensi kertaa sitten vuoden 1997 toukokuun”, Keskinen kirjoittaa Hypon tiedotteessa.

Hän kiinnittää huomiota myös siihen, että asuntolainojen maksuhäiriöt ovat pysyneet yhä vähäisinä.

Yksi keskeinen syy asuntokaupan alhoon on korkojen nousu. Suomen suosituin asuntolainan viitekorko, 12 kuukauden euribor, on noussut jo lähes 4 prosenttiin. Vielä vuoden 2022 alussa korko oli 0,5 prosenttiyksikköä negatiivinen. Nyt nähty nousu on euriborin aikana ennen näkemätön.

Keskisen mielestä suomalaisten asuntovelallisten kannattaakin nyt harkita ylimääräisiä lyhennyksiä.

”Kohonneille koroille emme voi mitään, mutta itse korkomenoihin voi sen sijaan vaikuttaakin, mikäli oma talous sen mahdollistaa. Asuntolainan pääoman lyhentäminen maksuohjelman mukaista lyhennystä suuremmalla summalla on muuttunut rahoitusmarkkinoiden turbulenssissa pitkästä aikaa kannattavaksi sijoitusmuodoksi omaa taloutta turvaamaan”, Keskinen sanoo tiedotteessa.

Keskinen painottaa, että omaan kotiin tehdyt sijoitukset ovat sitä järkevämpiä, mitä korkeammalla korot ovat.

”Esimerkiksi 25 vuoden annuiteettilyhenteiselle lainalle nyt tehtävä 1 000 euron lisälyhennys tarkoittaisi lopulta yli 650 euron korkosäästöä aiempaan verrattuna, jos korkojen oletetaan pysyvän nykytasolla. Lyhennyksen voi ajatella säästämisenä, jolla lunastaa omaisuutta itselleen nopeammin ja saa samalla myös verovapaan ja tuiki tarpeellisen oman kodin asumishyödyn.”

Suomessa noin joka kolmannella kotitaloudella on asuntolainaa.