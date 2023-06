Norjalaisyhtiö Blastr Green Steelin suurhanke herätti julkistuksen jälkeen epäilyksiä asiantuntijoissa.

Norjalainen Blastr Green Steel ilmoitti vuoden alussa aikeistaan rakentaa Inkooseen terästehtaan.

Yhtiön arvion mukaan investoinnin arvo olisi neljä miljardia euroa ja se työllistäisi aikanaan 1 200 työntekijää.

Investointi olisi toteutuessaan Suomen historian suurimpia teollisia investointeja. Ilmoitus sai iloisen vastaanoton Suomessa ja erityisesti noin 5 400 asukkaan Inkoossa.

Tiistaina kuultiin toisesta vastaavanlaisesta hankkeesta. Tuolloin Plug Power -niminen pörssiyhtiö kertoi suunnittelevansa Suomeen noin kuuden miljardin dollarin investointia. Yhtiö aikoo rakentaa kolme vetylaitosta kuluvan vuosikymmenen loppuun mennessä. Laitokset rakennettaisiin Kokkolaan, Kristiinan­kaupunkiin ja Porvooseen.

Lopullisen investointipäätöksen yhtiö aikoo tehdä vuosina 2025–2026.

Plug Powerin liikevaihto oli viime vuonna noin 700 miljoonaa dollaria. Sen markkina-arvo on noin viisi miljardia dollaria. Toistaiseksi 1990-luvun lopussa perustetun yhtiön toiminta on ollut tappiollista.

Plug Powerin investointihanke on vielä alkutiessään, mutta miten Blastrin suunnitelmat ovat edenneet?

Yhtiö on saanut Suomessa ainakin jotain konkreettista aikaiseksi. Suomeen on rekisteröity Blastr Green Steel Oy -niminen yritys. Sen toimitusjohtajaksi on Asiakastietoon kirjattu 23. huhtikuuta alkaen 44-vuotias Antti Kaikkonen.

HS ei tavoittanut Kaikkosta kommentoimaan uutista.

Kuluvan viikon tiistaina yhtiö järjesti Inkoossa myös sidosryhmätilaisuuden.

Inkoon verkkosivuilla julkaistun uutisen mukaan paikalla olivat yhtiön edustuksen lisäksi muun muassa luontoyhdistykset, kauppakamari, paikalliset toimijat sekä maanomistajat.

Kuntaa tilaisuudessa edustivat kunnanjohtaja Robert Nyman ja kaavoituspäällikkö Eric Roselius.

Tilaisuudessa esiteltiin terästehdashanke ja käytiin läpi projektin ympäristövaikutusten arviointimenettelyn prosessia.

”Liikenne, melu, sosiaaliset vaikutukset sekä vesistöjä koskevat vaikutukset mietityttivät osallistujia”, uutisessa kerrotaan.

Suomen luonnonsuojeluliiton paikallisyhdistyksen Inkoon–Siuntion ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja Vappu Heikkinen kertoo, että tunnelma sidosryhmätilaisuudessa oli hyvä. Kuntalaiset ovat pääosin innoissaan hankkeesta.

Suuri hanke herättää ympäristöjärjestössä kuitenkin myös huolta.

”Vasta suunnitteilla oleva suuri tehdashanke on vaikeasti hahmotettava kokonaisuus”, Heikkinen toteaa.

Ennen tarkempia suunnitelmia ei voida tietää minkälainen tuotantolaitos on ja mitkä sen vaikutukset ovat, Heikkinen sanoo.

Joddbölen alue on pitkään herättänyt keskustelua kuntalaisissa. Louhinnat alueella ovat aiheuttaneet melua ja nostaneet ilmaan pölyä, joka on aiheuttanut haittaa alueen asukkaille.

Asukkaat ovat huolissaan siitä, millä tavoin terästehtaan rakentaminen ja toiminta tulevat häiritsemään asukkaiden ja paikallisen luonnon rauhaa.

Ympäristöjärjestöä huolettaa erityisesti tulevan tehtaan lopullinen tilantarve, rakentamisen ympäristövaikutukset ja se, miten tehtaan hukkalämpö käsitellään.

Myös se, millä tehtaan suuri energiantarve katetaan, mietityttää järjestöä.

”Blastr esittäytyy vihreän siirtymän yrityksenä. Odotamme, että yrityksen toiminta on sen mukaista”, Heikkinen tiivistää.

Blastr suunnitteli aiemmin terästehtaan rakentamista Pohjois-Norjaan Fauskeen. Yhtiö kuitenkin luopui tästä suunnitelmasta muun muassa siksi, että paikalliset kuntapäättäjät eivät hyväksyneet tuulivoiman rakentamista alueelle.

Inkoon kaupunginjohtaja Robert Nyman kommentoi hankkeen nykytilaa HS:lle torstaina varovaisin sanankääntein.

”Prosessi etenee suunnitelmien mukaan. Tässä vaiheessa kaikki on pitkälti kiinni Blastrista”, Nyman kertoi.

Kunnassa toteutetaan kaavamuutosta ja Blastr hankkii projektille ympäristölupia. Kummankin pitäisi olla valmiina noin vuodessa, Nyman sanoi.

Nymanin mukaan Blastr suunnittelee osakeantia ensi syksylle. Rahoituksen selviäminen olisi iso askel eteenpäin, Nyman totesi.

Kunta tekee Nymanin mukaan panostuksia sitä mukaan kun hanke konkretisoituu.

”Jos ministeriö ja Business Finland uskovat hankkeeseen, ei meilläkään ole syytä sitä epäillä”, Nyman sanoi.

"Kunnassa ollaan positivisteja mutta myös varovaisia”.

Blastrin hankkeeseen liittyy vielä paljon kysymysmerkkejä.

Vuonna 2001 perustetulla yrityksellä ei ole vielä lainkaan omaa tuotantoa eikä liikevaihtoa. Yhtiöllä ei myöskään ole projektiin vielä rahoitusta. Suomi ei ole HS:n tietojen mukaan luvannut investointiin julkista rahoitusta.

Yhtiöllä on kuitenkin kumppaninaan maailman suurimpiin raaka-aineyhtiöihin kuuluva monialayhtiö Cargill. Cargill on luvannut auttaa Blastria muun muassa rahoituksen järjestämisessä.

Etenkin hankkeen aikataulu herätti julkistuksen jälkeen epäilyksiä asiantuntijoissa.

Blastrin tavoitteena on tehdä investointipäätös vuoden 2025 aikana ja aloittaa teräksen tuotanto Inkoossa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Oulun yliopiston professori Jukka Kömi arvioi vuoden alussa STT:lle, että etenkin hankkeen julkistettu aikataulu on täysin epärealistinen.