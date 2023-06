Teslan toimitusjohtaja Elon Musk nousi Bloombergin miljardöörilistauksessa ranskalaisen luksustuotemogulin Bernard Arnault’n ohi.

Sähköautovalmistaja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk on taas maailman rikkain ihminen. Uutistoimisto Bloombergin miljardöörilistauksen mukaan Muskin omaisuuden arvo on nyt 192 miljardia dollaria eli reilut 179 miljardia euroa.

Aiemmin listan kärkipaikkaa pitäneen ranskalaisen luksustuotemoguli Bernard Arnault’n omaisuuden arvo taas on listauksen mukaan laskenut 187 miljardiin dollariin eli vajaaseen 175 miljardiin euroon.

Bloombergin mukaan Musk ohitti Arnault’n keskiviikkona, kun luksustuotejätti LVMH:n osakkeen hinta laski 2,6 prosenttia.

Yhtiön osakkeen hinta kävi yli 900 eurossa huhtikuun loppupuolella, mutta on sen jälkeen pudonnut noin kymmenen prosenttia. Torstaina LVMH:n osake oli torstaina puoli viideltä iltapäivällä 1,2 prosentin laskussa noin 804 eurossa.

LVMH-konsernin tuotemerkkejä ovat muun muassa muotibrändit Louis Vuitton, Kenzo, Fendi ja Givenchy sekä alkoholibrändit Moët & Chandon, Hennessy ja Belvedere.

Arnault’n perheyhtiö omistaa hieman alle puolet yhtiön osakkeista, joten sen osakekurssin muutokset näkyvät selvästi myös Arnault’n omaisuuden arvossa.

Arnault nousi maailman rikkaimmaksi ihmiseksi viime vuoden joulukuussa LVMH:n osakekurssin vahvan kehityksen ja teknologiayhtiöiden heikon menestyksen myötä. Silloin hän syrjäytti ykköspaikalta juuri Muskin, jonka omaisuudesta leijonanosa on kiinni Teslan osakkeissa.

Teslan osakekurssi on keskiviikon päätöskurssilla noussut noin 65 prosenttia vuoden vaihteesta. Bloombergin listauksen mukaan Muskin omaisuus on kasvanut alkuvuoden aikana yli 55 miljardilla dollarilla. Myös Arnault’n omaisuus on listan mukaan kasvanut, mutta vain 24,5 miljardia dollaria.

Musk on Teslan lisäksi avaruusyhtiö SpaceX:n toimitusjohtaja. Hän omistaa myös somealusta Twitterin.

Musk nousi maailman rikkaimmaksi henkilöksi ensi kertaa tammikuussa 2021, kun hän ohitti verkkokauppajätti Amazonin perustajan Jeff Bezosin. Tällä hetkellä Bezos on Bloombergin listalla kolmantena 144 miljardin dollarin omaisuudella.