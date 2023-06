Twitterin sisällönvalvonnasta vastaava johtaja Ella Irwin irtisanoutui oltuaan tehtävässä vain reilut puoli vuotta.

Twitterin sisällönvalvonnasta vastaava turvallisuusjohtaja Ella Irwin on irtisanoutunut someyhtiön palveluksesta. Asiasta kertovat muun muassa uutistoimisto Reuters ja talouslehti The Wall Street Journal (WSJ).

Twitterin palvelukseen viime kesänä tulleen Irwinin kausi yhtiön turvallisuusjohtajana kesti vain hieman yli puoli vuotta. Hän siirtyi tehtävään marraskuussa, kun entinen turvallisuusjohtaja Yoel Roth jätti tehtävänsä. Roth on sittemmin kritisoinut Elon Muskin toimintaa yhtiön johdossa.

Torstaina tehtävästään irtisanoutunut Irwin ei suostunut avaamaan lähtönsä syitä WSJ:lle, mutta sanoi tuntevansa, että on aina ollut työssään rehellinen.

Irwin vahvisti irtisanoutuneensa perjantain ja lauantain välisenä yönä Twitterissä, mutta ei kertonut tarkempaa syytä lähdölleen.

Kansainvälisessä mediassa Irwinin lähtö on yhdistetty yhdysvaltalaisen konservatiivisen mediayhtiön The Daily Wiren Twitterissä torstaina julkaisemaan What is a woman? -dokumenttielokuvaan.

Yhtiön perustajiin kuuluva Jeremy Boreing sanoi Twitterin yrittäneen rajoittaa elokuvan leviämistä, koska se rikkoo Twitterin sääntöjä ihmisten väärinsukupuolittamisesta.

WSJ:n mukaan Twitterin säännöt ovat jo vuosia kieltäneet tahallisen väärin­sukupuolittamisen, mutta hiljattain yhtiö poisti kohdan säännöistään.

Irwin kertoi huhtikuussa WSJ:lle sähköpostitse, että yhtiö aikoo edelleen puuttua selvästi kohdistettuun väärinsukupuolittamiseen ja transihmisten ”deadnamen” eli vanhan nimen käyttämiseen.

Musk kritisoi Twitterissä oman yhtiönsä työntekijöiden toimintaa ja kutsui asiaa monen Twitterin työntekijän virheeksi.

”Olet samaa mieltä tai et jonkun haluamien pronominien käytöstä, niiden käyttämättä jättäminen on pahimmillaan epäkohteliasta eikä ei missään nimessä riko lakeja”, Musk kirjoitti.

Myöhemmissä twiiteissään Musk kertoi, että jatkossa elokuvan ainoa rajoite Twitterissä on se, ettei sitä näytetä mainosten vieressä.

Turvallisuusjohtaja Irwinin lähtö tarkoittaa entistä myrskyisempää alkua Twitterin tulevalle toimitusjohtajalle Linda Yaccarinolle, jonka nimityksestä Musk kertoi toukokuun puolivälissä.

Viihdejätti NBC Universalilta Twitterin johtoon siirtyvän Yaccarinon odotetaan aloittavan tehtävässään kesäkuun loppupuolella.