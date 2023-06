Korkojen nousu osuu myös taloyhtiöihin ja hintojen myötä hoitovastikkeet kallistuvat. HS:n laskuri kertoo, miten vastikkeet voivat muuttua erilaisissa taloyhtiöissä ja remonttien myötä.

Asuntokaupoilla ja asuntolainaa nostaessa huomio voi helposti kiinnittyä pääasiassa asunnon hintaan ja lainan suuruuteen. Myös pankki on erityisen kiinnostunut siitä, onko velallisella varaa maksaa lainan kustannukset, jos korot nousevat tai elämäntilanne muuttuu.

Koska hintojen nousu kiihtyi ja korkoja nostettiin, useiden velallisten lainamenot ovat jo kasvaneet.

Lainan lyhentäminen on kuitenkin vain yksi osa omistusasumista. Vaikka asuntolaina olisi jo kokonaankin maksettu, pitää osakkaan silti hoitaa vastikkeet.

Osakkailta kerättävillä hoitovastikkeilla taloyhtiö pyörittää arkeaan, kuten maksaa lämmityksen, lumityöt, siivouksen ja pienet huollot. Rahoitusvastiketta taas pitää maksaa, jos taloyhtiö on ottanut lainaa, eikä sitä ole vielä oman asunnon kohdalta maksettu pois.

Hoitovastikkeissa on ollut nousupainetta muun muassa kaukolämmön ja energian hintojen kallistumisen sekä yleisen inflaation myötä. Korkojen nousu taas vaikuttaa rahoitusvastikkeisiin. Niillä lyhennetään taloyhtiölainoja, jotka ovat yleensä euriboreihin sidottuja vaihtuvakorkoisia lainoja.

Mutta millaiseen vastikkeiden nousuun uuden tai vanhan asunnon ostajan ja omistajan pitää nyt varautua?

Isännöintiliiton tietoasiantuntija Olli Rekonen on koonnut HS:lle neljä esimerkkitapausta erilaisista taloyhtiöistä Helsingissä. HS:n laskurilla voi testata, miten näissä esimerkkitaloyhtiöissä vastikemaksut nousisivat tänä ja ensi vuonna. Laskuri on jutun lopussa.

Huomattavaa on, että taloyhtiöiden tilanteet vaihtelevat suuresti. Osassa taloyhtiöistä vastikkeet voivat pysyä ennallaan tai jopa laskea lähitulevaisuudessa.

Erityisen suuriin vastikkeiden nousuihin pitää varautua siinä tapauksessa, että on ostanut asunnon uudiskohteesta, lyhentää isoa taloyhtiölainaa rahoitusvastikkeen kautta eikä taloyhtiölainan lyhennysvapaa ole vielä päättynyt.

Uusilla taloyhtiöillä on tyypillisesti isoja määriä taloyhtiövelkaa, johon taloyhtiöt ottavat tavallisesti lyhennysvapaata noin 2–3 vuodeksi talon valmistumisen jälkeen. Osakkaat siis maksavat joitakin vuosia vain korkokuluja, vaikka yhtiön velkataakka on verrattain suuri.

Yksi esimerkkitapauksista on vuonna 2021 valmistunut uudiskohde, joka sijaitsee vuokratontilla. Talosta ostetun 50 neliön asunnon velaton myyntihinta on ollut 300 000 euroa, josta taloyhtiölainan osuus on 70 prosenttia.

Viime vuonna tämän 50 neliön asunnon vastikesumma oli yhteensä 485 euroa, koska taloyhtiölainan lyhennysvapaata oli vielä jäljellä ja markkinakorot olivat nollassa. Rahoitusvastike koostui siis pelkästä pankin marginaalista.

Tänä vuonna tämän asunnon vastikkeet nousisivat sadoilla euroilla, vaikka lyhennysvapaa jatkuisi. Korkojen nousun myötä vastikemaksujen määrä nousisi 1 199 euroon.

Taloyhtiölainan lyhennysvapaa päättyy vuonna 2024, jolloin rahoitusvastikkeisiin lisätään myös itse lainasumman lyhentäminen. Tällöin kuukausittaiset vastikemaksut nousevat jo vähintään 1 556 euroon.

Esimerkeistä ilmenee, että omalla tontilla sijaitsevan vanhan taloyhtiön vastikkeet voivat kääntyä jopa hienoiseen laskuun tai nousta hyvin vähän. Näin käy, jos taloyhtiön kaikki remontit on maksettu, tai remontti on valmistunut vuosia sitten ja lainaa on lyhennetty jo useita vuosia.

Samalla nähdään myös se, että ison remontin, kuten linjasaneeraushankkeen toteuttamisen jälkeen vastikemaksut voisivat noin kaksinkertaistua siinä vaiheessa, kun taloyhtiö alkaa kerätä rahoitusvastiketta lainan lyhentämiseksi.

Hoitovastikkeiden nousuksi taloyhtiöissä on arvioitu kymmenen prosenttia vuodesta 2022 vuoteen 2023. Hoitovastikkeiden ei tässä tapauksessa arvioida nousevan enää ensi vuonna. Isännöintiliiton mukaan taloyhtiöt ovat nostaneet hoitovastikkeitaan noin 8–10 prosenttia.

Laskelmat eivät huomioi taloyhtiölainojen mahdollisia nosto- ja käsittelykuluja tai mahdollisia ylimääräisiä lyhennyksiä.

Testaa HS:n laskurilla erilaisia esimerkkejä vastikemaksujen noususta: