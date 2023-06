Metsäkeskuksen mukaan myös sen vuotuisten tarkastusten tilastollisessa pätevyydessä on puutteita. Keskus lopettaa lennokkitarkastukset toistaiseksi kokonaan.

Suomen Metsäkeskus myöntää nyt vakavat virheet kohua herättäneessä metsien harvennusjäljen arvioinnissa. Maa- ja metsätalousministeriö julkisti joulun alla Metsäkeskuksen tekemän Keski-Suomen alueen erityistarkastuksen tulokset, joiden mukaan harvennusjälki ei vastannut yhdessäkään kohteessa metsänhoidon suosituksia, ja 58 prosenttia kohteista alitti myös lain vaatiman tason.

Metsäkeskuksen metsäjohtaja Anne Rakemaa totesi jo HS:n aiemmassa artikkelissa, ettei raporttia olisi pitänyt julkistaa ilman kriittistä arviota.

Lähes kaikki tutkitut harvennuskohteet oli raportin mukaan hakattu liian harvaksi. Nyt Metsäkeskus sanoo tiedotteessa, että se ei ole ”omissa selvityksissään pystynyt yksilöimään, mitkä asiat arvioinnissa ovat huonon tuloksen taustalla”. Virkettä voisi tulkita niin, ettei Metsäkeskuksella ole aavistustakaan, mihin julkistetut tulokset perustuvat.

Rakemaan mukaan tästä ei kuitenkaan ole kyse, mutta syitä on hyvin monta.

”Otanta on ollut hyvin erilainen kuin normaaleissa tarkastuksissa. Aineistossa on ollut pienempiä kohteita kuin mitä tavallisesti arvioidaan. Ja siinä oli myös kahden eri vuoden aineistoa yhdistetty”, hän sanoo.

Kaikki kohteet olivat käytännössä Jyväskylän ympäristössä. Osa kohteista oli myös ilmoitettu harvennuskohteiksi, mutta siellä olikin toteutettu toisen tyyppinen hakkuu.

”Silloin tulos oli tietysti väärä. Ja drone-kuvausten osuus oli suuri.”

Keski-Suomen erityistarkastuksen mittauksista noin 60 prosenttia tehtiin lennokilla kuvaamalla.

Harvennushakkuut toteuttaneet metsäyhtiöt tarkastivat itse samat harvennuskohteet kohuraportin jälkeen maastossa. Tulokset eivät vastanneet raportin havaintoja. Myös Metsäkeskuksen omat uudet tarkastuskäynnit joissain kohteissa maastossa tuottivat jopa kaksinkertaisen puumäärän raportin tietoihin verrattuna.

Harvennushakkuiden oikea toteutus on tärkeätä paitsi metsänomistajan taloudellisen hyödyn myös metsien sitoman hiilen näkökulmasta. Jos metsää harvennetaan liian rajusti, sieltä viedään sellaistakin puuta, jolla olisi tilaa kasvaa järeäksi tukiksi.

Keski-Suomen harvennustarkastus oli ylimääräinen harjoitus. Normaalisti Metsäkeskus tarkastaa harvennusjälkeä vuosittain noin 300 kohteessa. Näitäkin tarkastusmenetelmiä on nyt arvioitu Metsäkeskuksessa kriittisesti.

Keski-Suomen kohuraportin arvioinnin sivutuotteena havaittiin, että normaalienkaan vuotuisten tarkastuksen tulokset eivät ole tilastollisesti niin päteviä, että niiden perusteella voitaisiin aukottomasti luokitella, onko harvennus toteutettu lain mukaan vai ei. Metsäkeskuksen tehtävä viranomaisena on arvioida juuri tätä – hakkuiden lainmukaisuutta.

”Siinä rajalla on heiluntaa, että voidaanko sanoa varmasti, että on lainmukainen tai ei ole.”

Tänä vuonna Metsäkeskus aikookin Rakemaan mukaan lisätä kussakin hakkuukohteessa mitattavien koealojen määrää, jotta tilastollinen edustavuus paranee.

Esimerkiksi kahden hehtaarin laajuisella kuviolla mitataan normaalisti puut 11–13 alalta. Yksi koeala on ympyrä, jonka säde on 5,6 metriä. Koealojen perusteella on vedetty johtopäätökset koko kuviosta.

Kuvio tarkoittaa aluetta, jolla metsänhoitotoimenpiteitä tehdään ja jolla metsä on yleensä samassa kasvuvaiheessa.

Täysin luotettavaan tulokseen päästäisiin tietysti vain, jos kaikki puut mitataan.

”Siksi selvitämme kaukokartoitusmenetelmän käyttöönottoa. Se voi olla tarkka satelliittikuva, lennokkikuva taikka esimerkiksi laserkeilaus.”

Kuvauksella saadaan kartoitettua harvennusala kokonaisuudessaan. Jonkinlaiseen kaukokartoitusmenetelmään on tarkoitus siirtyä vuonna 2026.

”Siinä olisi sekin hyvä puoli, että muutkin tietävät miten tulos on muodostunut”, Rakemaa sanoo.

Maastossa käsin mittaaminen ei ole kovin eksaktia puuhaa, vaan menetelmät vaihtelevat, ja tuloksiin voi tulla monenlaista mittavirhettä.

Metsäkeskuksen viime vuoden vuosittaisissa tarkastuksissa vain viidesosa harvennuskohteista sai hyvän arvosanan, eli kohde oli harvennettu myös metsänhoitosuositusten mukaan.

Joka seitsemäs kohde oli tarkastuksen mukaan sen sijaan peräti lainvastainen. Mutta juuri tässä kohtaa arvioinnissa voi siis olla Rakemaan mukaan heittoa. Useimmat kohteet ovat joka tapauksessa rajatapauksia.

Siitä kertoo sekin, että juuri koskaan metsänomistajilta ei ole edellytetty rankempia toimia virheiden korjaamiseksi. Lainvastaiseksi todetut kohteet arvioidaan aina vielä uudelleen maan omistajan kanssa.

”Yleensä siellä on ollut sen verran taimia, että siitä saadaan vielä ihan hyvä. Niin harvaksi harvennettuja kohteita, että olisi pitänyt raastupaan lähteä, ei ole käytännössä ollut”, Rakemaa sanoo.

Mittausmenetelmien kritiikki ei tarkoita, ettei harvennuksissa olisi lainkaan ongelmia. Metsäkeskus on tarkastanut harvennuksia samalla menetelmällä 20 vuotta ja tulokset ovat heikentyneet. Liian voimakkaiden harvennusten lisääntyminen näkyy myös valtakunnan metsien inventointitiedoissa.