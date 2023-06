Laskelma: Oma­kotitaloja saa nyt selvästi aiempaa halvemmalla – näin vaaditun välirahan määrä on muuttunut suurkaupungeissa

Kiinteistömaailman laskelman mukaan rivitalosta omakoti­taloon muuttavan väliraha on voinut laskea Helsingissä jopa 100 000 eurolla vuoteen 2021 verrattuna.

Asuntojen hintojen lasku voi jopa hyödyttää suurempaan asuntoon vaihtavaa lapsiperhettä. Tämä selviää Suomen suurimpiin kiinteistön­välittäjiin kuuluvan Kiinteistö­maailman laskelmista.

Laskelmien mukaan Helsingissä kerrostalo­kaksiosta viiden huoneen omakotitaloon muuttavan tarvitsema väliraha on laskenut kahdessa vuodessa 79 000 eurolla.

Rivitalosta omakotitaloon muuttavien kohdalla tilanne on vieläkin parempi. Esimerkiksi kolmen huoneen rivitalo­asunnosta omakoti­taloon muuttavan kohdalla tarvittava väliraha on laskenut 100 000 eurolla kahdessa vuodessa.

Tarvittavan välirahan lasku selittyy etenkin omakotitalojen hintojen laskulla. Kiinteistömaailman mukaan Helsingissä sijaitsevat viiden huoneen ja keittiön omakotitalot maksoivat vuonna 2021 keskimäärin yli 644 000 euroa.

Tämän vuoden tammi–huhtikuussa hinta on pudonnut alle 538 000 euroon.

Omakotitalojen halventuminen on aiheuttanut sen, että suurempaan asuntoon vaihtavat tarvitsevat aiempaa pienemmän käsirahan.

Vuonna 2021 kaksiosta omakotitaloon muuttava on tarvinnut Kiinteistö­maailman laskelmien mukaan 344 000 euron välirahan, mutta tänä vuonna enää 265 000 euron välirahan.

Rivitalosta omakotitaloon muuttava on puolestaan tarvinnut Helsingissä vuonna 2021 yli 331 000 euron välirahan. Tänä vuonna väliraha on pudonnut alle 233 000 euroon.

Rivitaloasuntojen hinnat ovat myös tuoreimpien tietojen mukaan jopa nousseet Helsingissä. Tilastokeskuksen ennakko­tietojen mukaan Helsingissä myydyt rivitalot olivat huhtikuussa lähes 10 prosenttia huhtikuussa 2021 myytyjä rivitaloja kalliimpia.

Kiinteistömaailman laskelmissa on käytetty tämän vuoden tammi–huhtikuun osalta paikkakunta­kohtaisia tilasto­keski­arvoja. Keskiarvo on verrattu kahden vuoden takaiseen tilanteeseen. Tietojen lähteenä on käytetty Kiinteistön­välitysalan Keskusliiton ylläpitämää hinta­seuranta­palvelua.

”Jos taloudellinen tilanne sen sallii, on välirahan näkökulmasta erityisesti helsinkiläisillä ja espoolaisilla lapsiperheillä selkeästi aiempaa parempi paikka vaihtaa isompaan kotiin. Jos pystyy hyppäämään suoraan kaksiosta tai kolmiosta isompaan omakoti­taloon sen sijaan että kasvattaa huonelukua huone kerrallaan, hyötyy juuri nyt monilla paikkakunnilla erityisen paljon”, sanoo Kiinteistö­maailman analyytikko Tony Korkala tiedotteessa.

Espoossa rivitalosta tai kerrostalosta omakotitaloon muuttavan on nyt maksettava noin 85 000–86 000 euroa pienempi väliraha vuoteen 2021 verrattuna.

Yleisesti asuntojen hinnat ovat laskeneet Suomessa selvästi viime vuosien huipuista. Tilasto­keskuksen mukaan hinnat olivat tapissaan kesäkuussa 2022. Tuolloin esimerkiksi Helsingissä hinnat olivat 12 prosenttia tämän vuosikymmenen alkua korkeammalla.

Sittemmin hinnat ovat pudonneet vauhdilla, ja esimerkiksi huhtikuussa vanhojen osake­asuntojen hinnat olivat laskeneet Helsingissä kesäkuusta 2022 noin 8,3 prosenttia.

Koko maassa hinnat olivat laskeneet kesäkuun 2022 huipuista huhtikuussa noin 6,4 prosenttia. Toisaalta hintojen lasku ei ole jatkunut enää tämän vuoden aikana, sillä hintaindeksi on pysynyt lähes muuttumattomana alkuvuonna.

Lopuksi voit vielä katsoa, onko suurempaan asuntoon vaihtaminen kaupungissasi tilastojen valossa järkevää. Vertailu perustuu Kiinteistömaailman laskelmiin.