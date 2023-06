Valtiontalouden tarkastusvirasto toivoo selkeämpää viestintää yhtiöiltä omistajille strategisia intressejä mahdollisesti vaarantavista toimista.

Valtio-omistaja odotti jo alkuvuonna 2021 Fortumilta selkeitä toimenpiteitä, jolla yhtiö kehittäisi liiketoimintaansa vähäriskisempään suuntaan, kerrotaan Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) tiedotteessa.

”Vuotta myöhemmin todettiin hieman suoremmin, että omistaja odottaa yhtiön laskevan liiketoimintariskiään. Myöhemmin vuonna 2022 julkaistussa raportissa luki, että omistajaohjaus odotti strategisen intressin turvaavaa toimintaa eli että sähköntuotannon riittävyys turvataan kaikissa olosuhteissa”, sanoo VTV:n tuloksellisuustarkastusneuvos Vesa Koivunen tiedotteessa.

VTV on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin kansallinen tarkastusviranomainen, joka tarkastaa valtion taloudenhoitoa ja omaisuuden hallintaa sekä valvoo puolue- ja vaalirahoitusta.

VTV tarkastaa valtion strategisen intressin yhtiöiden omistajanojausta. Strategisen intressin yhtiöillä tarkoitetaan yhtiöitä, joiden toiminta on kriittistä koko yhteiskunnan toiminnan kannalta. Tällaisia ovat esimerkiksi maanpuolustusta, huoltovarmuutta ja peruspalveluja tarjoavat valtionyhtiöt.

Yhtiöiden hallituksissa on mukana omistajaohjausosaston virkamiesedustaja. Omistajanohjaaja ei osallistu riskienhallintaprosessiin mutta käy keskustelua yhtiön kanssa riskeistä ja arvioi riskitasoa.

Omistajapolitiikan keskeiset periaatteet määritellään hallitusohjelmassa, mutta tarkemmat suuntaviivat ja toimintatavat omistajaohjaukselle linjataan valtioneuvoksen periaatepäätöksessä.

”Periaatepäätökseen pitäisi kirjata, että strategisia intressejä ei saa vaarantaa esimerkiksi osakemyynneillä, yritysostoilla tai uudelleenjärjestelyillä. Lisäksi dokumenttiin olisi hyvä kirjata, millaisissa tilanteissa on viestittävä omistajalle, että tällaisia toimenpiteitä on tekeillä. Nämä selkeyttäisivät, milloin yhtiön, omistajaohjausosaston ja ministeriön on yhdessä arvioitava vaikutuksia strategiseen intressiin”, Koivunen toteaa tiedotteessa.