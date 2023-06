Viaplay on todella suurissa vaikeuksissa. Maanantaina yhtiön osake halpeni yli 60 prosenttia ja keskiviikkona osake avasi 10 prosentin laskuun.

Mediayhtiö Viaplayn maanantaina alkanut kurssisyöksy jatkuu keskiviikkona.

Yhtiön Tukholman pörssissä kaupattava osake oli tunti kaupankäynnin alkamisen jälkeen lähes 12 prosentin syöksyssä.

Maanantaina yhtiön osake halpeni yli 60 prosenttia. Tukholman pörssi oli tiistaina kiinni.

Ruotsalaisyhtiön osake maksoi keskiviikkona kello 11 enää noin 74,3 Ruotsin kruunua. Osake on pudonnut tällä viikolla jyrkästi, sillä vielä perjantain päätteeksi osake maksoi yli 225 kruunua.

Viaplay antoi maanantaina tulosvaroituksen.

Yhtiö laski lyhyen aikavälin orgaanista kasvua koskevaa ohjeistustaan huomattavasti. Aiemmin yhtiö arvioi yltävänsä tänä vuonna 24–26 prosentin kasvuun, mutta maanantaina annetun tulosvaroituksen perusteella kasvu jää 16,5–17,5 prosenttiin.

Yhtiö myös kertoi, ettei se saa laskettuja kulujaan yhtä nopeasti kuin se oli aiemmin arvioinut.

Yhtiö arvioi tuolloin myös, että sen huhti–kesäkuun tappiot kasvavat 250–300 miljoonaan kruunuun eli noin 21,5–26 miljoonaan euroon.

Yhtiö kertoi maanantaina myös vaihtavansa toimitusjohtajaa. Samalla Viaplay perui pitkän aikavälin taloudellisen ohjeistuksensa. Yhtiön odotetaan valottavan keskipitkän aikavälin näkymiään heinäkuussa, kun se julkaisee toisen neljänneksen tuloksensa.

Viaplayn toiminta on herättänyt myös Suomessa penkkiurheilijoiden parissa paljon närää. Yhtiö näyttää Suomessa esimerkiksi NHL:ää, Englannin Valioliigaa ja formula ykkösiä Suomessa. Yhtiö tiedotti helmikuun lopussa nostavansa Total-pakettinsa hintaa viidellä eurolla. Paketti on maksanut maaliskuusta 44,99 euroa kuukaudessa.

Vielä 2020-luvun alussa Viaplaylta pystyi hankkimaan Sport-paketin, jonka kuukausihinta oli 29,99 euroa.

Samalla yhtiö on myös rajoittanut suorien lähetysten katsomista useammalta laitteelta. Aiemmin yhdeltä käyttäjätililtä pystyi katsomaan samaa lähetystä kahdelta laitteelta samanaikaisesti. Esimerkiksi Viaplayn kilpailijan C Moren suoria urheilulähetyksiä pystyy yhä katsomaan kahdella laitteelta samanaikaisesti. C More näyttää Suomessa muun muassa Mestarien liigaa sekä Espanjan liigaa.

Urheilua seuraavat ovat arvostelleet Viaplayn toimintaa roimasti. Erilaisilla jalkapallofoorumeilla monet ovat kertoneet irtisanoneensa tilauksen Viaplayn tekemien hintakorotusten sekä käyttörajoitusten takia.

Yhtiön mukaan hintatason nousu on vaikuttanut sen liiketoimintaan. Se näkyy niin laskeneina tilausmäärinä sekä pienentyneenä mainosmyyntinä.

Viaplaylla oli viime vuoden lopussa noin 7,3 miljoonaa käyttäjää. Yhtiön liikevaihto oli noin 1,35 miljardia euroa. Yhtiö teki samalla noin 224 miljoonan euron voitot.

