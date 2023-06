Kainuussa ja Keski-Suomessa väestö vähenee, mutta näiden maakuntien bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan.

Tulossa oleva heikko suhdanne heijastuu myös maakuntiin, mutta väestön kehitys määrää alueiden talouden suunnan, arvioivat finanssikonserni OP:n ekonomistit tuoreessa maakuntien talousennusteessa.

OP:n ekonomistit arvioivat Suomen maakuntien bruttokansantuotteen (bkt) kasvavan kuluvana ja ensi vuonna viime vuosien keskiarvoa hitaammin.

Ennusteen mukaan työttömyys nousee vain maltillisesti ja useassa maakunnassa työttömyysasteen odotetaan laskevan.

OP arvioi Suomen bruttokansantuotteen supistuvan kuluvana vuonna 0,8 prosenttia viime vuodesta. Ostovoiman lasku ja korkojen nousu ajaa talouden kohti lievää taantumaa.

Kuluvana vuonna bkt:n odotetaan supistuvan kaikissa Suomen maakunnissa, mutta palautuvan positiiviseksi tai nollan tuntumaan seuraavana vuonna.

Maakuntien keskimääräisen vuosikasvun OP ennustaa vaihtelevan vuosina 2022–2024 hieman yli 1,0 prosentin kasvusta aina 1,0 prosentin supistumiseen.

Koko Suomen kasvu vastaavana ajanjaksona on 0,5 prosenttia.

OP-ryhmä julkaisi maakuntakohtaisen talouskatsauksen ensimmäistä kertaa. Arviot perustavat data-analyysiin, joka on tuotettu erilaisin algoritmein.

Selvityksen mukaan erot työttömyydessä ovat supistuneet merkittävästi maakuntien välillä viimeisen 10 vuoden aikana. Kanta-Hämeessä ja Pohjanmaalla työttömyys onkin esimerkiksi Uuttamaata alhaisempaa.

Hieman heikommasta suhdanteesta huolimatta työmarkkinoiden ennustetaan pysyvän suhteellisen vahvoina.

Monessa supistuvan väestön maakunnassa henkeä kohden laskettu bruttokansantuote on kuitenkin kasvanut keskimääräistä kehitystä nopeammin, OP-ryhmä arvioi.

Tällaisia maakuntia ovat selvityksen mukaan esimerkiksi Etelä-Savo, Lappi ja Kainuu.

Toisaalta esimerkiksi Uudellamaalla bruttokansantuotteen kasvu henkeä kohti on ollut vain keskivertoa, vaikka maakunnan bkt:n taso henkeä kohti on selvästi korkein.

OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen arvioi, että monilla on ollut virheellisiä uskomuksia liittyen eri maakuntien kasvunäkymiin.

”Esimerkiksi Uusimaa on hyvin iso maakunta ja tuottavuus on korkea. Siitä seuraa usein se oletus, että Uusimaa myös kasvaisi vahvasti bruttokansantuotteella henkeä kohden mitaten”, Heiskanen selittää monen ajatusharhaa.

OP-ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen

Esimerkiksi tällä vuosi­tuhannella Uusimaan asukasta kohti laskettu brutto­kansan­tuote on kasvanut 0,7 prosenttia, kun koko maassa kasvu on ollut prosentin. Tässä kohtaa on toki huomattava, että Uudellamaalla asukas­kohtainen bkt on selvästi muita maakuntia suurempi.

OP:n selvityksen mukaan muut maakunnat ovat kuroneet eroa Uuteen­maahan kiinni.

”Toki hajontaa on, eikä Uusimaa mikään jumbo ole.”

Uudenmaan bruttokansantuote vastaa yli 39 prosenttia koko Suomen bruttokansantuotteesta.

Kun viime vuonna maakunnan kasvu oli OP:n ennusteen mukaan 2,7 prosenttia, painuu kasvu tänä vuonna 0,1 prosentin verran negatiiviseksi.

Vuodelle 2024 OP ennustaa Uudellemaalle 0,8 prosentin kasvua.

Kuluvan vuosituhannen keskimääräisellä kasvulla mitattuna Pohjois-Pohjanmaa ja Pirkanmaa pitävät Heiskasen mukaan kärkisijoja.

Toinen selvityksen keskeinen huomio on se, että työttömyysasteet ovat eri puolilla maata lähentyneet toisiaan.

Monessa maakunnassa työvoimapula on jo suurempaa kuin Uudellamaalla.

”Eli heikommilla alueilla ei ole ylimääräistä työvoimaa. Esimerkiksi Etelä-Savossa työvoimapula on suurempaa kuin Uudellamaalla, vaikka väestökehitys heikkoa.”

”Toisin sanoen Suomessa ei ole ylimääräistä työvoimareserviä, josta voisi ammentaa työvoimaa uusien investointien työvoimaksi”, Heiskanen sanoo.

”Joko maahan on saatava lisää väkeä tai työn tuottavuuden pitää kasvaa entistä nopeammin.”

Selvityksen mukaan joillain alueilla tuottavuus on selvästi kasvanut, vaikka väestö on maakunnassa vähentynyt.

Heiskanen mainitsee tällaisena maakunta Kainuun. ”Vaikka siellä väestö on vähentynyt, niin bkt:n ennustetaan jopa kasvavan.”

Ennusteen mukaan myös Keski-Suomi lähtee vuoteen 2024 mennessä kasvuun, vaikka väestö hupenee.

Uudenmaan tilanne ei Heiskasen mielestä ole huono sekään, koska tuottavuus on toki korkeaa. Hutera kasvu henkeä kohden voi Heiskasen mukaan kertoa siitä, että Uudellamaalla on paljon palveluelinkeinoja.

Eri tutkimusten mukaan Suomi on palvelujen tuottavuuden kasvusta verrokkimaita jäljessä.

Palvelujen merkitys taloudessa kasvaa koko ajan. Viennistäkin jo kolmasosa tulee palveluista, ja arvonlisävaikutusta mittaamalla yli puolet, Heiskanen muistuttaa.

”Suomen kannalta on aivan keskeistä, miten palvelusektorin tuottavuuden kehitys sujuu”, Heiskanen sanoo.