Suomeen suunnitteilla olevien tuulivoimahankkeiden kapasiteetti on kasvanut yli 80 prosenttia puolen vuoden aikana, kertoo Suomen Tuulivoimayhdistys. Yhteensä Suomessa on Tuulivoimayhdistyksen katsauksen mukaan tällä hetkellä vireillä yli 121 gigawatin edestä tuulivoimahankkeita. Niistä noin puolet on maalla ja puolet merellä.

Suunniteltujen merituulivoimahankkeiden määrä on katsauksen mukaan kasvanut puolessa vuodessa 2,5-kertaiseksi. Nuo hankkeet sijoittuvat suurimmaksi osin talousvesialueelle sekä Pohjois-Pohjanmaalle.

Maatuulivoimahankkeista 56 prosenttia on Pohjanmaan maakunnissa. Hankkeita on katsauksen perusteella suunnitteilla aiempaa enemmän myös Keski-Suomeen.

Varovaisestikin laskettuna suunnittelussa olevat hankkeet tuottaisivat sähköä vuodessa yli 450 TWh. Tällä hetkellä Suomen vuosittainen sähkönkulutus on noin 85 TWh.

Sähkönkysynnän odotetaan kasvavan tulevaisuudessa merkittävästi, kun teollisuuden vihreä siirtymä etenee. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) arvion mukaan sähkönkysyntä voi jopa kaksin- tai kolminkertaistua vuoteen 2050 mennessä, erityisesti jos Suomesta tulee merkittävä vedyntuottaja.

EK:n mukaan Suomeen suunnitellaan vähäpäästöisiä investointeja yli 85 miljardin euron arvosta. Teollisuuden hankkeiden ja niiden tuomien työpaikkojen edellytyksenä on massiivinen lisäys puhtaan sähkön tuotantoon, sanovat niin EK, Energiateollisuus, Kemianteollisuus kuin Teknologiateollisuus.

”Vähäpäästöisen teollisuuden ehdoton edellytys on, että käytössä on paljon puhdasta sähköä, jonka pitää olla myös nopeasti rakennettavissa. Tuulivoima on tähän ratkaisu”, sanoo Suomen Tuulivoimayhdistyksen toimitusjohtaja Anni Mikkonen tiedotteessa.

Kaikki nyt suunnittelussa olevat hankkeet eivät tule toteutumaan. Tuulivoimayhdistyksen katsauksen mukaan maatuulivoimahankkeiden yhteydessä on kuitenkin nähtävissä, että merkittävä määrä hankkeita on edennyt esiselvitysvaiheesta ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn ja kaavoitukseen. Toisin sanoen hankkeiden toteutumisen todennäköisyys on kasvanut.

”Toteuttamiskelpoisten hankkeiden maaliin saattamiseksi Suomessa pitää varmistaa, että kaavoitus, luvitus ja muutoksenhakuprosessit ovat selkeitä, läpinäkyviä, sujuvia ja nopeita”, Mikkonen sanoo.

Mikkosella on terveisiä myös tulevalle hallitukselle:

”On myös tärkeää, että Suomen uusi hallitus ei tee mitään toimia”, jotka säikäyttävät investointeja suunnittelevat sijoittajat tai vähentävät kuntien halukkuutta kaavoittaa tuulivoimahankkeita alueelleen.

Tuulivoimayhdistyksen mukaan tuulivoimahankkeen kaavoitus ja luvitus vievät keskimäärin 5–7 vuotta. Sen jälkeen rakentaminen on nopeaa. Ruuhkautuneet viranomaisprosessit voivat kuitenkin seisahduttaa osan suunnitelluista hankkeista pitkiksi ajoiksi.