Finanssivalvonta kieltää Ermitagelta sijoituspalveluiden tarjoamisen ilman toimilupaa.

Suomen rahoitusalaa valvova viranomainen Finanssivalvonta kieltää Ermitage Partners Oy:ltä sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa.

Finanssivalvonta katsoo, että Ermitage on tarjonnut sijoituspalveluja ilman laissa edellytettyä toimilupaa, vaikka yhtiön toiminta on täyttänyt sijoituspalvelulain toimeksiantojen välityksen tunnusmerkistön.

Helsingin Sanomat kertoi Ermitagen poikkeuksellisesta toiminnasta toukokuussa.

Vuonna 2019 perustettu Ermitage on noussut parissa vuodessa Suomen rahoitusalan tähdeksi.

Se on kerännyt lyhyen toimintansa aikana suomalaissijoittajilta yli miljardi euroa varoja. Käytännössä Ermitagen asiakkaiden varat on ohjattu ulkomaisiin pääomasijoitusrahastoihin.

Yhtiö on saanut asiakkaikseen säätiöitä ja muita ammattisijoittajia sekä huomattavan määrän yrityselämässä menestyneitä yksityishenkilöitä.

Finanssivalvonnan keskiviikkona antamasta päätöksestä selviää, että Ermitage on keskeyttänyt toimintansa toukokuussa, samoihin aikoihin, kun se on keskustellut Finanssivalvonnan kanssa toimintansa luonteesta.

Yhtiö on hakenut viime heinäkuussa sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, mutta Finanssivalvonta ei ole sellaista vielä yhtiölle antanut.

”Toimilupakäsittelyn aikana on käynyt ilmi, että yhtiö on jo vuoden 2022 aikana ja edelleen vuonna 2023 tarjonnut sijoituspalvelua ilman sijoituspalveluyrityksen toimilupaa, vaikka yhtiö on ollut tietoinen sen tarpeellisuudesta”, Finanssivalvonta kertoo tiedotteessa.

Ermitage on kuvannut toimintaansa Finanssivalvonnalle jo aiemmin, mutta Finanssivalvonta kertoo saaneensa täyden kuvan yhtiön toiminnasta vasta tänä keväänä.

”Finanssivalvonta on saanut vasta maaliskuussa 2023 käsityksen siitä todellisesta toiminnasta, jota yhtiö on harjoittanut [...] Näin ollen Finanssivalvonnalla ei ole tätä ennen ollut mahdollisuutta puuttua yhtiön toimintaan.”, viranomainen kertoo päätöksessään.

Finanssivalvonnan päätös tulee voimaan välittömästi. Päätös ei ole kuitenkaan lainvoimainen, sillä Ermitagella on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen päätöksestä 30 päivän kuluessa.