Plug Power on tällä vuosikymmenellä kertonut lukuisista investoinneista ja yritysostoista.

Tällainen yhtiö on Suomeen miljardien vetyinvestointeja suunnitteleva Plug Power

Yhdysvaltalainen Plug Power on kertonut suunnittelevansa Suomeen miljardien eurojen vetyinvestointeja. HS selvitti, millainen vuonna 1997 perustetun yrityksen värikäs taival vetymarkkinoilla on ollut.

Yhdysvaltalainen Plug Power tuli kesäkuun alussa Suomeen rytinällä. Se kertoi kerralla kolmesta merkittävästä teollisen luokan vetyhankkeesta, lupasi 1 000 suoraa sekä 3 000 välillistä työpaikkaa ja kertoi investoinnin arvon asettuvan jotakuinkin 3,9–7,3 miljardin euron väliin.

Siis jos investointi toteutuu. Lopullisen investointipäätöksen yhtiö kertoi tekevänsä vasta vuosina 2025–2026.

Kokkolan hallintojohtaja Ben Weizmann ja Plug Powerin toimitusjohtaja Andy Marsh kättelivät toukokuun lopussa järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Se jättää suomalaisille pitkät pari vuotta odottaa, toteutuvatko newyorkilaisyhtiön suuret suunnitelmat.

Moni on jo ehtinyt lyttäämään yhtiön ja sen suunnitelmat höpöhöpö-jutuksi. Mutta ovatko ne sitä? Se on Suomen kannalta keskeinen kysymys, sillä yhtiö lupaa tuovansa maahan valtavan määrän rahaa.

HS selvitti vuonna 1997 perustetun yhtiön taustat ja sen, mitä se tähän mennessä on saanut aikaan.

Selvisi, että yrityksen historia on värikäs.

1997–2003: Pörssiin kuplassa

Plug Powerin tarina pörssiyhtiönä alkoi oikeusjutulla. Vain kahta vuotta aiemmin perustettu yhtiö listattiin pörssiin vuonna 1999. Listautumisannissa yhtiön osakkeen hinta oli 15 dollaria.

Vuonna 2000 yhtiön osakkeenomistajat nostivat joukkokanteen yhtiötä ja sen johtohahmoja vastaan. Osakkeenomistajien mielestä yhtiö jätti listautumisen yhteydessä kertomatta oleellisia asioita tilanteestaan ja tulevaisuuden näkymistään.

Yhtiön mukaan oikeus hylkäsi suurimman osan joukkokanteen väitteistä, mutta osapuolet sopivat riidan jäljellä olevat kohdat joulukuussa 2004. Plug Power suostui maksamaan viisi miljoonaa dollaria asian sovittelemiseksi.

Yhtiön alkuperäinen ajatus oli rakentaa kotitalouskäyttöön tarkoitettuja, jääkaapin kokoisia polttokennovoimaloita, jotka tuottaisivat kodin tarvitseman sähkön jo valmiiksi yhdysvaltalaiskoteihin virtaavasta propaanista tai maakaasusta.

”Koti voi kuitenkin olla edelleen kytkettynä sähköverkkoon varmuuden varalta”, yhtiö kirjoittaa Yhdysvaltain arvopaperi­viranomaisille listautumisen yhteydessä toimitetuissa asiakirjoissa.

Vetyyn perustunut kotivoimala olisi yhtiön mukaan parantanut kotien huoltovarmuutta ja vähentänyt sähköyhtiöiden tarvetta kalliille investoinneille.

Plug Powerin visio tuntui purevan sijoittajiin.

Andy Marsh on ollut Plug Powerin toimitusjohtaja vuodesta 2008 lähtien.

Iloa ei jatkunut pitkään. Vuosituhannen vaihteen it-kupla puhkesi, ja viimeistään vuoden 2001 aikana Plug Powerin osakekurssi painui pysyvämmin listautumishinnan alle.

2004–2018: Pörssilistaus vaarassa

Vuonna 2008 Plug Powerin toimitus­johtajaksi siirtyi yhdysvaltalainen Andrew ”Andy” Marsh. Yhtiön osakkeen hinta oli pudonnut runsaassa neljässä vuodessa tuntuvasti, eikä suunta kääntynyt Marshin johdossa.

Vuoden 2010 paikkeilla puheet kodin vetylaitoksista olivat lopullisesti kadonneet yhtiön vuosikertomuksista. Se oli keskittänyt strategiansa etenkin trukkien kaltaisissa teollisissa kuljetuslaitteissa käytettävien, vetyyn perustuvien polttokennojen valmistukseen. Erilaiset polttokennotuotteet ovat tänäkin päivänä yhtiön merkittävintä liiketoimintaa.

Sijoittajia yhtiön suunta ei finanssikriisin jälkeisessä ajassa vakuuttanut. Sen osakekurssi mateli vuosina 2009–2013 niin matalalla, että yhtiö oli pariin otteeseen vähällä pudota teknologiapörssi Nasdaqin listoilta.

Pörssissä pysyäkseen se joutui nostamaan kurssiaan keinotekoisesti vuonna 2011 yhdistelemällä osakkeitaan, 10 osaketta yhdeksi osakkeeksi. Osakkeen nimellinen hinta nousi siis kymmenkertaiseksi.

Tästä syystä myös osakkeen historiallisia arvoja on jouduttu oikaisemaan. Listautumishinta 15 dollaria on oikaistuna 150 dollaria. Tässä jutussa käytetään osakekurssin oikaistuja lukuja.

Matalimmillaan osakkeen oikaistu päätöskurssi kävi 0,12 dollarissa vuonna 2012. Se tarkoitti 99,9 prosentin laskua listautumishinnasta.

Vuonna 2017 yhtiö kertoi tehneensä verkkokauppajätti Amazonin ja vähittäis­kauppaketju Walmartin kanssa sopimukset, joilla suuryhtiöt saivat oikeuden ostaa kymmeniä miljoonia yhtiön osakkeita, jos ne ostivat tarpeeksi suurella summalla myös yhtiön tuotteita.

Käytännössä kyseessä oli hyvitys, jolla Plug Power houkutteli suuryhtiöt asiakkaikseen.

2019–2023: Investointeja

Keväällä 2020 koronapandemia aiheutti osakemarkkinoille tuntuvan mutta lyhyen kyykkäyksen. Markkinat toipuivat nopeasti ja porskuttivat kovien elvytystoimien vauhdittamina poikkeuksellisen hyvässä vireessä puolitoista vuotta.

Myös Plug Powerin osake lähti taas nousuun. Se kallistui erityisesti vuoden 2020 loppupuolella ja vuoden 2021 alussa. Syitä on monia.

Yksi on, että Plug Powerin liikevaihto alkoi hiljalleen kasvaa. Yritys myös mainittiin paikoin pandemia-ajan meemiosakkeiden joukossa, eli käytännössä monet sijoittajat ostivat yhtiön osaketta varsin kepein perustein internetin keskustelupalstoilla jaettujen suositusten mukaisesti.

Suurin syy yhtiön osakekurssin kallistumiseen saattoi kuitenkin liittyä politiikkaan. Muun muassa ilmastoasioita kampanjoinnissaan esillä pitänyt Joe Biden voitti Yhdysvaltain presidentinvaalit marraskuussa 2020, ja vihreään siirtymään liittyvät hankkeet olivat poliittisessa myötätuulessa.

Juuri silloin Plug Powerin markkina-arvo kävi viime vuosien korkeimmissa lukemissaan, yli 36 miljardissa dollarissa.

Huippu ei kestänyt pitkään. Pian Plug Power teki erittäin harvinaisen tempun: se kertoi liikevaihtonsa jääneen vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä negatiiviseksi.

Yhtiön onneksi tilanne oli lähinnä kirjanpidollinen. Amazon oli käyttänyt vuonna 2017 myönnetyn oikeutensa ostaa yli 55 miljoonaa Plug Powerin osaketta noin 1,2 dollarin kappalehintaan. Koska yhtiön osakkeen hinta oli selvästi tätä korkeammalla, kääntyi yhtiön myynti laskennallisesti yli 300 miljoonaa dollaria tappiolliseksi.

Vuonna 2022 Plug Power ja Amazon sopivat uudesta vastaavasta sopimuksesta, jolla Amazon voi ansaita oikeuden ostaa 16 miljoonaa Plug Powerin osaketta.

” Rahaa yhtiö on kerännyt toistuvilla osakeanneilla.

Poikkeukselliset osakediilit ovat esimerkki yhtiön viime vuosien aikaisesta strategiasta hakea rahoitusta.

Plug Power ei ole koskaan tehnyt voittoa. Rahaa se on kerännyt kerta toisensa jälkeen toistuvilla osakeanneilla.

Monien menestyvien pörssiyhtiöiden ympärillä puhutaan usein siitä, tulisiko yhtiön tulosta jakaa sijoittajille osinkoina vai ostamalla ja mitätöimällä yhtiön omia osakkeita. Kun osakemäärä pienenee, kasvaa yhden jäljelle jäävän osakkeen arvo samassa suhteessa.

Plug Power on tehnyt toisin. Se on vuosi toisensa jälkeen kasvattanut liikkeelle laskemiensa osakkeiden määrää ja siten laimentanut yksittäisen osakkeen arvoa merkittävästi.

Yhtiön osakkeita oli sen listautumisen aikaan olemassa oikaistuna 4,3 miljoonaa kappaletta. Kuluvan vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen yhtiö kertoi osakkeiden lukumäärän olevan 600 miljoonaa.

Vanhalle osakkeenomistajalle se on huono uutinen. Osakekurssin laskun lisäksi yhden osakkeen tuoma omistusosuus yhtiöstä on laimentunut valtavasti.

Plug Powerilla on vedyn varastointi- ja käsittelylaitoksia Yhdysvalloissa.

Vuonna 2021 Plug Power kertoi lukuisista investoinneista ja yritysostoista. Se kertoi rakentavansa vihreän vedyn tuotantolaitokset New Yorkin osavaltioon 290 miljoonalla dollarilla ja Georgian osavaltioon 84 miljoonalla dollarilla. Se kertoi rakentavansa vetylaitoksen myös Kaliforniaan.

Eteläkorealainen monialayhtiö SK sijoitti yhtiöön 1,6 miljardia dollaria, ja yhtiöt kertoivat rakentavansa Etelä-Koreaan suuren tuotantolaitoksen. Plug Power julkisti yhteishankkeet myös ranskalaisen autovalmistaja Renault’n ja espanjalaisen energiayhtiö Acciona Generacionin kanssa.

Vuonna 2022 Plug Power kertoi vetytehdasinvestoinneista Louisianassa ja Texasissa sekä Antwerpenin satamassa Belgiassa.

Belgialaisministeri Jan Jambon, Antwerpenin sataman johtaja Jacques Vandermeiren sekä Andy Marsh hieroivat sopimusta vuoden 2022 kesäkuussa New Yorkissa Yhdysvalloissa.

Tiivistetysti voi sanoa, että vuosikymmenen vaihteessa Plug Power aktivoitui pitkän tasaisen ajanjakson jälkeen.

Sen liikevaihdosta 80 prosenttia tulee edelleen sen vetyyn pohjautuvista polttokennoista, mutta yhtiön puheissa ja suunnitelmissa välkkyvät nyt ajatukset arvoketjun päästä päähän ulottuvasta vetyekosysteemistä.

Trukkien virtalähteiden valmistamisen sijaan se haluaa tuottaa, varastoida ja kuljettaa vihreää vetyä ja tuottaa siitä energiaa erilaisiin käyttötarkoituksiin. Se odottaa tuottavansa 500 tonnia puhdasta nestemäistä vetyä päivässä vuonna 2025 ja 1 000 tonnia vuonna 2028.

Yhtiö on teettänyt havainnekuvia laitteistoista, joita se on kertonut hyödyntävänsä.

Varsinkin jälkimmäisen tavoitteen saavuttamisen kannalta on keskeistä, että Plug Powerin suunnitelmat Suomessa toteutuvat.

Se on asia, joka kiinnostaa Suomessakin. Viimeisimmän tulosjulkistuksen mukaan Georgiaan, Louisianaan, Texasiin ja New Yorkiin nousevien laitosten rakentaminen on jo aloitettu. Ne ovat mittakaavaltaan huomattavasti pienempiä hankkeita kuin Plug Powerin suunnitelmat Suomessa.

On hieman epäselvää, paljonko Plug Power tuottaa vihreää vetyä tällä hetkellä. Vuoden 2022 lopussa yhtiö kertoi aikovansa aloittaa vihreän vedyn tuottamisen vuoden 2023 aikana.

Ensimmäisen neljänneksen jälkeisessä sijoittajakirjeessä yhtiö kertoo tavoitteekseen esimerkiksi, että vielä tänä vuonna sen Georgiaan valmisteilla oleva tehdas tuottaisi 15 tonnia vihreää vetyä päivässä ja sillä olisi käyttöönotossa 175 päivätonnin verran lisää kapasiteettia.

Plug Power suunnitteli elektrolyysilaitosta myös Australiaan. Uutistoimisto Reuters kertoi kuluvan vuoden tammikuussa, että yhtiö vetäytyi hankkeesta taloudellisten syiden takia. Toimitusjohtaja Marsh mukaan yhtiö pystyisi parempaankin.