Next Gamesin ja Rovion yrityskauppojen myötä Remedy on jäämässä yksin Helsingin pörssiin. Näyttää siltä että yhtiö haluaa pysyä itsenäisenä, sillä syksyllä ilmestyvä Alan Wake 2 on vasta ensimmäinen isojen peliprojektien sarjasta, joiden se uskoo tuovan kasvua.

Espoon Niittykummussa peliyhtiö Remedyn oleskeluhuoneen sohvalla istuu kolme eri pankin analyytikkoa rivissä. Meille näytetään ensimmäistä kertaa, kun yhtiön lokakuussa ilmestyvää Alan Wake 2 -peliä oikeasti pelataan.

Onhan se komeaa. Ja pelottavaa! Pelin lajityyppi on selviytymiskauhu.

Kyse on Remedyn kaikkien aikojen suurimmasta peliprojektista ja suomalaisittain poikkeuksellisesta viihdetuotannosta. Remedyn omassa tiimissä on työskennellyt projektin laajimmassa vaiheessa noin 130 työntekijää ja lisäksi ulkopuolisilla kumppaneilla on ollut töissä lähes saman verran väkeä. Se on ylivoimaisesti suurin pelitiimi suomalaiselle peliprojektille.

Näemme pelissä, miten FBI agentti Saga Anderson tutkii mystisiä rituaalimurhia Cauldron Lake -metsäalueen polkuja kulkien. Valot ja varjot väpäjävät puiden lehdissä ja veden liplatuksessa. Alkaa ripotella vettä ja tunnelma tiivistyy.

Kun vedestä nousee zombimaisia hirviöitä, lähitaistelu menee rankaksi. On sumua ja huohotusta, verisiä ruumiita. Välillä ollaan painajaismaisissa välähdyksissä, joissa sukelletaan Andersonin jahtaaman, mystisesti kuolleista heränneen FBI-agentti Robert Nightingalen, mielenmaisemiin. Kauhutarina alkaa toteutua päähahmojen ympärillä.

Remedy on teknisesti ja visuaalisesti vahva pelistudio, ja tässä otetaan nyt kaikki irti yhtiön itse kehittämästä Northlight-pelimoottorista ja sen työkalupakista. Tällainen määrä yksityiskohtia ruudulla tarkoittaa valtavaa määrää dataa, joka on kallista toteuttaa realistisesti.

Tarinavetoisessa pelissä lomittuvat Saga Andersonin ja nimihahmo Alan Waken tarinat, ja niitä voi pelata rinnakkain niin, että pelikokemus on joka kerralla hieman erilainen.

Alan Wake 2 -pelissä FBI agentti Saga Anderson tutkii rituaalimurhia maalauksellisissa maisemissa.

Tätä on odotettu pitkään. Ensimmäisestä Alan Wakesta on kulunut jo 13 vuotta.

Remedy ei ole kertonut pelin tarkkaa budjettia, mutta nyt ollaan jossain 60 miljoonan euron yläpuolella.

Pelin julkaisija on Epic Games, mikä tarkoittaa että Epic on sopimuksen mukaan rahoittanut kehityskustannukset ja sitoutunut merkittäviin markkinointipanostuksiin. Pelin myyntitulot jaetaan puoliksi kun kulut on katettu.

Remedy listautui Helsingin pörssin kasvuyrityslistalle kuusi vuotta sitten, toukokuussa 2017. Siitä lähtien se on rakentanut tulevaa kasvua kehittämällä useaa suurta peliä samaan aikaan.

Niistä ensimmäinen oli korealaisen Smilegaten kanssa julkaistu yksinpelikampanja Crossfire-pelisarjaan, joka julkaistiin helmikuussa 2022. Remedyn alihankintana tekemä Crossfire sai kansainvälisissä lehdissä poikkeuksellisen tylyjä arvioita. Esimerkiksi Polygon-sivusto kutsui sitä ”Remedyn pahimmaksi möhläykseksi” ja keskinkertaiseksi ampumispeliksi.

Peli floppasi, ja yhtiöt sulkivat pelin tänä keväänä.

Remedylle kyse oli kuitenkin lähinnä kassavirtaa tuovasta alihankintaprojektista, yhtiötä seuraava Inderesin analyytikko Atte Riikola arvioi. Se tasoitti Remedyn riskejä vaiheessa, jossa yhtiö vasta käynnisti isoja omia projektejaan.

Alan Wake on kuitenkin Remedyn oma peli, perustuu yhtiön omaan tarinaan, ja sitä kohtaan on nyt suuret odotukset. Toimitusjohtaja Tero Virtalan mukaan pelillä on yhtiölle iso merkitys kolmesta syystä.

Tärkein tavoite on luonnollisesti pelin taloudellinen menestys. Alan Wake on edelleen tunnettu brändi, jolla yhtiö uskoo olevan valmista fanipohjaa. Virtala mainitsee myös 2019 ilmestyneen Control-pelin noin 15 miljoonaa pelaajaa.

Kun uusi peli vahvistaa Alan Waken brändiä, se mahdollistaa tarinan jatkumisen.

”Meidän kaltaisia itsenäisiä AAA-tason pelien kehittäjiä ei enää hirveästi maailmalla ole. Joka kerta kun julkaisemme pelin, ovet seuraaviin kumppanuuksiin ovat yhä paremmin auki. Tämä lisää mielenkiintoa seuraaviin hankkeisiin”, Virtala sanoo.

Siitä päästäänkin keskeiseen kysymykseen. Remedyn kaltaiset itsenäiset pelistudiot alkavat tosiaan käydä harvinaiseksi, kun yrityskauppojen aalto on myllertänyt viime vuosina alaa.

Pysyykö Remedy itsenäisenä?

Vielä viime vuoden alussa Helsingin pörssissä oli kolme kotimaista pelitaloa, jotka listautuivat samoihin aikoihin vuonna 2017.

Maaliskuussa 2022 suoratoistojätti Netflix teki Next Gamesista ostotarjouksen, ja se poistui pörssistä yrityskaupan myötä. Nyt samoin on käymässä Roviolle, josta japanilainen Sega teki ostotarjouksen huhtikuussa.

Sen myötä Remedy on jäämässä Helsingin pörssin ainoaksi peliyhtiöksi. Onko sillä Remedylle muuta kuin symbolista merkitystä?

Tero Virtala empii.

”Mobiilipelimarkkina on ollut niin erilainen, ne [Rovio ja Next Games] evät ole oikein olleet verrokkeja meille. On tietysti ollut mukavaa, että Suomessa on ollut pörssissä muitakin”, Virtala sanoo.

Siinä missä mobiilipeliyhtiöt elävät nopeammassa kvartaalitalouden tahdissa, Remedyn peliprojektit ovat vuosien pitkäjänteisiä projekteja ja jopa 30–60 miljoonan euron investointeja.

Suomessa Remedyn ainoa verrokki, samaan aikaan eli 1995 perustettu konsolipelikehittäjä Housemarque päätyi pitkäaikaisen kumppaninsa Sonyn talliin kesäkuussa 2021.

Pelihahmo Saga Andersonia on näytellyt Melanie Liburd. Näyttelijöiden roolisuoritukset on tuotu peliin liikkeenkaappaus-teknologialla. Remedyn pelit yhdistävät elokuvaa ja pelaamista.

Rovion myynnissä japanilaiselle Segalle avainroolissa oli pääomistajien eli Hedien perhe.

Remedyssä suurin osakkeenomistaja, hallituksen puheenjohtaja ja teknologiajohtaja Markus Mäki on se mies. Yhtiön perustajiin kuuluva Mäki omistaa yhtiöstä edelleen noin 24 prosenttia. Hänen omistuksensa arvo Remedyn perjantain kurssilla olisi noin 82 miljoonaa euroa.

Mäki suojelee tiukasti yksityisyyttään, ja kieltäytyy nytkin haastattelusta. Hän käy silti ystävällisesti tervehtimässä, kun Tero Virtalan haastattelu on päättynyt. Toimitusjohtaja joutuu siis hoitamaan puhumiset.

Kun alalla on ollut vuosia käynnissä massiivinen konsolidaatio, Virtalan mukaan on selvää, että myös ”Remedyä kohtaan on ollut kiinnostusta”.

”Olemme nyt siinä pisteessä, mitä on vuosikaudet rakennettu ja alamme saada pelejä markkinoille. Tulevat vuodet näyttävät, miten pitkälle kasvupolulla päädytään. Isot menestyksen päivät ovat vasta edessä”, Virtala sanoo.

Yhtiö muutti strategiansa kasvuhakuisemmaksi vuonna 2016. Pian sen jälkeen yhtiö listautui pörssiin. Nyt Remedyllä on viisi eri pelitiimiä, omaa teknologiaa ja isoja kumppaneita julkaisijoina.

Pysyykö Remedy siis jatkossakin itsenäisenä?

”En lähde spekuloimaan sellaista asiaa. Jos yritys on pörssilistattu...”, Virtala sanoo, mutta ei täydennä lausetta.

”Meidän strategiamme on rakennettu siihen, että olemme itsenäinen yritys, jolla on hyvät edellytykset menestykseen ja pitkäaikaiseen kasvuun.”

Toukokuussa 2022 Remedy siirtyi kasvuyrityslista First Northista Helsingin pörssin päälistalle.

Remedyä seuraavista analyytikoista Inderesin Atte Riikola arvioi tuoreimmassa raportissaan, että yhtiön alkuvuoden luvut olivat odotetun heikot. Kehitteillä olevat viisi pelihanketta näkyvät tänä vuonna lähinnä kustannuksina.

Suuri osa yhtiön tuloista puolestaan on ollut pelien kehityshankkeissa kumppanien maksamia kehitysmaksuja, joita ei alkuvuoteen juuri osunut. Vielä tänä vuonna liikevaihto tulee laskemaan ja Remedy ennakoi tappiollista tulosta.

Remedyn liikevaihto oli viime vuonna 43,6 miljoonaa euroa ja se teki noin puolen miljoonan euron liiketappion. Sillä oli tilikauden aikana keskimäärin 307 työntekijää.

Nyt sijoittajien ja analyytikoiden katseet ovat jo lokakuussa ja Alan Wake 2:n julkaisussa. Sen myötä yhtiön tarina on siirtymässä kiinnostavampaan vaiheeseen.

”Ensi vuonna siirrytään Alan Waken myötä kannattavan kasvun vaiheeseen. Vuodet 2024–2027 kertovat, miten nämä putkessa olevat pelit onnistuvat”, Riikola arvioi.

Sijoittajalta vaaditaan siis edelleen ”kärsivällistä pitkän pelin pelaamista”, hän toteaa.

Alan Waken pelidemosta jäi Riikolalle ”hyvä fiilis”. Tulossa on Remedyn näköinen laadukas peli, jossa vaikuttaisi olevan lähtökohdat kunnossa.