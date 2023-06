Tarkentuneiden tietojen mukaan euroalueen talous supistui alkuvuonna, vaikka ennakkotiedot osoittivat kasvua.

Euroalueen talous supistui tarkentuneiden tietojen perusteella aavistuksen alkuvuonna. Keskeisiä syitä siihen olivat kotitalouksien ja julkisen kulutuksen väheneminen.

Kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote väheni 0,1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, kertoi Euroopan unionin tilastokeskus Eurostat torstaina.

Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta elintasoa mittaava bruttokansantuote kasvoi 1,0 prosenttia. Ennakkotietojen perusteella euroalueen talous kasvoi 0,1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 1,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Tarkentuneiden tietojen perusteella euroalueen talous on nyt supistunut kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä, mikä tarkoittaa teknistä taantumaa.

Viime vuoden lopussa kausitasoitettu bruttokansantuote supistui myös 0,1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, mutta kasvoi 1,8 prosenttia vuoden takaisesta.

Bruttokansantuotteen lisäksi taantuman määrittelyssä otetaan huomioon työllisyyden, työttömyyden, kotitalouksien tulojen, kulutuksen, investointien ja tehtyjen työtuntien kehitys.

”En ole kovin huolissani tai yllättynyt siitä, että euroalueen talous hieman supistui alkuvuonna. Kun inflaatio on hyvin nopeaa, kotitaloudet joutuvat vähentämään kulutustaan”, sanoo tutkimuslaitos Laboren ennustepäällikkö Ilkka Kiema.

Suomen Pankin euroalueen rahapolitiikan ja talouden toimistopäällikkö Markku Lehmus painottaa, että Saksan talouden kangertelu varjosti alkuvuonna koko euroaluetta. Saksassa bruttokansantuote supistui 0,3 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 0,5 prosenttia vuoden takaisesta.

”Saksan teollisuudessa autonvalmistajat ja konepajat ovat vaikeuksissa, mikä on keskeinen syy talouden supistumiseen. Saksassa ja euroalueella laajemmin palvelualoilla kysyntä on edelleen suurta ja työllisyys on kehittynyt erinomaisesti”, Lehmus sanoo.

Euroalueen toiseksi suurimmassa kansantaloudessa Ranskassa talous kasvoi alkuvuonna edellisestä vuosineljänneksestä 0,2 ja viime vuoden vastaavasta ajankohdasta 0,9 prosenttia. Kolmanneksi suurimmassa kansantaloudessa Italiassa vastaavat kasvuluvut olivat 0,6 prosenttia ja 1,9 prosenttia.

Suomen bruttokansantuote kasvo alkuvuonna 0,2 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, mutta supistui 0,4 prosenttia vuoden takaisesta.

Euroalueen talouskasvun seisahtuminen vaikuttaa väistämättä Suomeen, sillä tavaraviennin arvosta 40 prosenttia menee euroalueelle. Lisäksi Saksa on Suomen tärkein kauppakumppani.