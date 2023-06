Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi, että Suomessa voidaan nähdä tänä vuonna negatiivisen myyntihinnan asuntokauppoja kasvukeskuksissa. Nordean Juho Kostiaisen mukaan tämä edellyttäisi asuntojen rajua hinnanlaskua.

Suomen asuntomarkkinoilla voi kuluvan vuoden aikana tapahtua ”hullunkurisia” asuntokauppoja, joissa asunnon myyjä maksaa asunnon ostajalle kohteesta, jossa on iso taloyhtiölaina, ennustaa Suomen Yrittäjien pääekonomisti Juhana Brotherus.

Tällaisia negatiivisen myyntihinnan asuntokauppoja voi aiheuttaa asuntojen hintojen viime aikoina tapahtunut lasku.

”Asuntojen hintojen korjausliike on sen verran suuri, että olemme tilanteessa, jossa asuntojen myyntihinta voi olla negatiivinen kasvukeskusten uudiskohteissa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että asunnon velaton hinta olisi negatiivinen”, pitkään asuntomarkkinoita seurannut Brotherus sanoo.

Nurinkurinen asuntokauppatilanne voi syntyä esimerkiksi seuraavanlaisessa asuntokohteessa: Uuden asunnon velaton hinta oli vuosi sitten 100 000 euroa, josta 85 prosenttia oli yhtiölainaa. Asunnon myyntihinta oli siten 15 000 euroa.

Jos asunnon hinta on laskenut vuodessa esimerkiksi 16 prosenttia, silloin asunnon velaton hinta on nyt 84 000 euroa. Koska joidenkin uudiskohteiden yhtiölainoissa on 1–2 vuotta lyhennysvapaata, yhtiölainan koko on säilynyt 85 000 eurossa.

”Jotta tällaisen kohteen markkinahinta toteutuu ja kaupat syntyvät, kohteen myyjä joutuu hullunkurisesti maksamaan tuhat euroa käteen ostajalle”, Brotherus sanoo.

"Negatiivisista kaupoista ei tule yleisiä tai päivittäisiä, mutta uskon, että voimme nähdä tänä vuonna negatiivisen kauppahinnan kohteita kasvukeskuksissakin.”

Asuntojen negatiivinen myyntihinta olisi toteutuessaan uusi ilmiö Suomen kasvukeskuksissa.

Suomessa on aikaisemmin myyty kiinteistöjä jopa negatiivisella velattomalla hinnalla, mutta näitä kauppoja on tapahtunut vain kasvukeskusten ulkopuolella syrjäseuduilla ja heikon kysynnän alueilla.

Uuden ilmiön taustalla on taloyhtiölainojen ja lyhennysvapaiden käytön lisääntyminen viime vuosina.

Suomen Pankin mukaan yli 60 prosentilla kuluvan vuoden alkupuolella toteutuneista uudiskohteiden kaupoista yhtiölainaosuus oli suurempi kuin 60 prosenttia. Viidenneksessä kaupoista yhtiölainaosuus oli yli huomattavan suurena pidetyn 70 prosentin.

Lainoja, joihin on myönnetty lyhennysvapaita, oli vuoden alussa noin seitsemän prosenttia koko taloyhtiökannasta. Vielä ennen koronapandemiaa lyhennysvapaalla olevien lainojen osuus koko taloyhtiölainakannasta oli alle neljä prosenttia, Suomen Pankki kertoi huhtikuussa Euro&Talous-lehdessä.

Brotherus sanoo, että asuntomarkkinoilla on tällä hetkellä ”massiivisia” yhtiölainaosuuksia yhdistettynä pitkiin lyhennysvapaisiin.

”Suomessa ei ole ollut näin suuria yhtiölainaosuuksia edellisissä asuntojen hintojen sukelluksissa. Mitä kauemmin hintojen alakulo kestää, sitä todennäköisemmiksi ja yleisemmiksi negatiivisen myyntihinnan asuntokaupat tulevat”, Brotherus sanoo.

Nordean asuntomarkkinoita seuraava ekonomisti Juho Kostiainen arvioi, ettei Brotheruksen ennakoimasta käänteestä tule Suomessa ainakaan kovin laajaa ilmiötä.

”Ehkä yksittäisiä kauppoja voi näinkin käydä mutta isossa kuvassa se ei ole kovin todennäköistä”, Kostiainen sanoo.

Esimerkiksi Finanssivalvonta (Fiva) on ollut huolissaan suurista yhtiölainoista. Fivan keväällä 2018 valmistuneen selvityksen mukaan pankit eivät ole ottaneet huomioon asuntolainahakijan suurtakaan yhtiölainaosuutta, kun ne ovat arvioineet asiakkaan maksukykyä korkojen noustessa.

Nyt korot ovat viimeisen vuoden aikana nousseet todella nopeasti.

Kostiainen sanoo, että yhtiölainalla rahoitetaan Suomessa usein noin 70 prosenttia uudiskohteiden kaupoista. Jossain osuus on 80 prosenttia.

Hänen mukaansa uudiskohteiden hintojen pitäisi laskea jopa 20–30 prosenttia, jotta Brotheruksen ennustama ilmiö toteutuisi.

”Meidän ennusteissa ei ole sellaisia hintojen laskuja näkyvissä.”