HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talous­uutiset.

Finanssivalvonta kieltää Ermitagelta sijoituspalveluiden tarjoamisen

Suomen rahoitusalaa valvova viranomainen Finanssivalvonta (Fiva) kieltää Ermitage Partners oy:ltä sijoituspalvelujen tarjoamisen ilman toimilupaa.

Finanssivalvonta katsoo, että Ermitage on tarjonnut sijoituspalveluja ilman laissa edellytettyä toimilupaa, vaikka yhtiön toiminta on täyttänyt sijoituspalvelulain toimeksiantojen välityksen tunnusmerkistön. HS Visio kertoi Ermitagen poikkeuksellisesta toiminnasta toukokuussa.

Finanssivalvonnan keskiviikkona antamasta päätöksestä selviää, että Ermitage on keskeyttänyt toimintansa toukokuussa, samoihin aikoihin, kun se on keskustellut Finanssivalvonnan kanssa toimintansa luonteesta. Päätös ei ole lainvoimainen, sillä Ermitagella on oikeus valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen päätöksestä 30 päivän kuluessa.

Euroalueen talous supistui alkuvuonna

Euroalueen talous supistui tarkentuneiden tietojen perusteella aavistuksen alkuvuonna. Keskeisiä syitä siihen olivat kotitalouksien ja julkisen kulutuksen väheneminen.

Kausivaihtelusta tasoitettu bruttokansantuote väheni 0,1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä, kertoi Euroopan unionin tilastokeskus Eurostat torstaina. Viime vuoden vastaavasta ajankohdasta elintasoa mittaava bruttokansantuote kasvoi 1,0 prosenttia. Ennakkotietojen perusteella euroalueen talous kasvoi 0,1 prosenttia edellisestä vuosineljänneksestä ja 1,3 prosenttia vuoden takaisesta.

Tarkentuneiden tietojen perusteella euroalueen talous on nyt supistunut kahdella peräkkäisellä vuosineljänneksellä, mikä tarkoittaa teknistä taantumaa.

Euroalueen talouskasvun seisahtuminen vaikuttaa väistämättä Suomeen. Esimerkiksi tavaraviennin arvosta 40 prosenttia menee euroalueelle.

Fortum ostaa ruotsalaisen Telge Energin

Energiayhtiö Fortum kertoo ostavansa ruotsalaisen sähköntoimittajan Telge Energin.

Velaton kauppahinta on noin 450 miljoonaa Ruotsin kruunua (39 miljoonaa euroa). Myyjä on Tukholman läänissä sijaitsevan Södertäljen kunnan omistama Telge-yhtiö.

Yrityskauppa edellyttää Ruotsin kilpailuviranomaisen luvan sekä Södertäljen kunnanhallituksen ja kunnanvaltuuston hyväksynnän. Fortum odottaa saavansa kaupan päätökseen kolmannen neljänneksen aikana.

OECD ennustaa tälle vuodelle maailmanlaajuista talouskasvua

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö OECD ennustaa maailmanlaajuisen talouskasvun olevan tänä vuonna 2,7 prosenttia ja ensi vuonna 2,9 prosenttia.

Järjestö kuitenkin varoittaa, että vaikka talous näyttää elpymisen merkkejä, riskejä on edelleen olemassa.

Raportissa sanotaan, että tarve alentaa inflaatiota, sopeuttaa finanssipolitiikkaa ja edistää kestävää kasvua aiheuttavat huomattavia haasteita päättäjille.

Saudi-Arabia leikkaa öljyntuotantoaan

Saudi-Arabia leikkaa raakaöljyn tuotantoaan miljoonalla barrelilla päivässä, maa ilmoitti viime sunnuntaina. Leikkaus kestää heinäkuuhun asti, mutta sitä voidaan jatkaa, Saudi-Arabian energiaministeri, prinssi Abdulaziz bin Salman sanoi. Ilmoitus tuli öljynviejämaiden järjestön Opecin ja sen liittolaisten yhteisen Opec+-kokouksen yhteydessä.

Opec+ päätti jo huhtikuussa leikata raakaöljyn tuotantoa yli miljoonalla barrelilla päivässä. Se nosti raakaöljyn maailmanmarkkinahintoja vain hetkeksi. Öljykauppiaiden huolena on kysynnän hyytyminen, kun muun muassa Yhdysvallat ja EU kamppailevat inflaation ja korkeiden korkojen kanssa.

EU aikoo karsia Huawein 5g-verkoista

Euroopan unioni suunnittelee kieltävänsä turvallisuusriskiksi luokiteltujen laitteiden ja ohjelmistojen käytön viidennen sukupolven (5g) matkapuhelinverkoissa, kertoo sanomalehti Financial Times.

Lehden mukaan yksi kielletyistä yhtiöistä olisi kiinalainen Huawei. Suunniteltu kielto johtuu siitä, että useat jäsenvaltiot ovat viivytelleet riskialttiiden laitteiden ja ohjelmistojen käytön kieltämisessä tai rajoittamisessa.

Financial Timesin mukaan ainoastaan kolmannes EU:n jäsenvaltioissa on kieltänyt Huawein tuotteiden käytön teleoperaattoreiden 5g-verkkojen keskeisillä osa-alueilla. EU antoi suosituksensa tiettyjen yhtiöiden verkkolaitteiden ja -ohjelmistojen välttämisestä vuonna 2020.

Viaplay suurissa vaikeuksissa

Mediayhtiö Viaplay antoi maanantaina tulosvaroituksen ja sen osake halpeni yli 60 prosenttia. Kurssisyöksy jatkui myöhemmin viikolla.

Yhtiö kertoi myös vaihtavansa toimitusjohtajaa. Samalla Viaplay perui pitkän aikavälin taloudellisen ohjeistuksensa. Yhtiön odotetaan valottavan keskipitkän aikavälin näkymiään heinäkuussa, kun se julkaisee toisen neljänneksen tuloksensa.

DNV toteuttaa Nixun ostotarjouksen

Norjalainen luokitus- ja riskinhallintayhtiö DNV toteuttaa ostotarjouksensa Helsingin pörssissä noteeratusta tietoturvayhtiö Nixusta, suomalaisyhtiö kertoo tiedotteessaan.

DNV julkisti helmikuussa julkisen ostotarjouksen Nixun ostamiseksi 98 miljoonalla eurolla. Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan siihen tarttuivat osakkeenomistajat, jotka omistavat noin 88,3 prosenttia Nixun osakkeista. Kun mukaan lasketaan DNV:n jo hallussa olevat osakkeet, norjalaisyhtiön hallussa on yhteensä 93,2 prosenttia Nixusta. DNV aikoo käynnistää pakollisen lunastusmenettelyn lopuista Nixun osakkeista.

Verottaja: Suomalaisten ilmoittamat kryptovaluuttatulot romahtivat

Virtuaalivaluutoista saatuja tuloja ilmoitettiin viime vuodelta verotukseen 84 prosenttia vähemmän kuin toissa vuodelta, kertoo Verohallinto. Saatuja tuloja ilmoitettiin viime vuodelta noin 73 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin määrä oli 460 miljoonaa euroa.

Ilmoitettujen tulojen roiman vähentymisen syynä ovat virtuaalivaluuttojen laskeneet kurssit, Verohallinto kertoo.

Verottajan arvion mukaan kaksi kolmesta sijoittajasta jättää virtuaalivaluuttatulonsa kokonaan ilmoittamatta verotukseen.

Gamestopin osake syöksyssä

Pelikauppaketju Gamestopin osake on ollut rajussa syöksyssä tällä viikolla. Yhtiö kertoi keskiviikkona irtisanoneensa toimitusjohtaja Matt Furlongin. Samalla yhtiö nimitti Gamestopin hallituksen puheenjohtaja Ryan Cohenin yhtiön toimitusjohtajaksi. Muutokset yhtiön johdossa eivät olleet sijoittajien mieleen.

Gamestop on Suomessakin tuttu pelikauppaketju, jonka myymälöitä sijaitsi esimerkiksi Helsingin keskustassa.

Yhtiö nousi näyttävästi julkisuuteen vuoden 2021 alussa, kun sen osakekurssi ampaisi nopeasti todella rajuun nousuun. Ilmiön yhteydessä puhuttiin niin sanotuista meemiosakkeista, ja Gamestop on ilmiön kenties tunnetuin yritys.