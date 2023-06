Tuoreen mittauksen mukaan puuston kasvu oli Ylä-Lapissa arvioitua suurempaa. Myös kuolleen puun määrä on kasvanut edellisestä inventoinnista.

Tuoreen valtakunnan metsien inventointimittauksen (VMI) mukaan puuston kasvun määrä on odotettua suurempi, kertoo Luonnonvarakeskus tiedotteessaan.

Puun vuotuinen kasvu on vuosien 2019–2022 aineistosta laskettuna 103,7 miljoonaa kuutiometriä. Vuotta aiemmin arvioitu kasvu oli 103,2 miljoonaa kuutiometriä. Kasvun lisäys selittyy Ylä-Lapin metsien arvioitua suuremmalla kasvulla.

Ylä-Lapin metsien inventointi tehdään kymmenen vuoden välein, kun muualla Manner-Suomessa inventointi on jatkuvaa. Aiemmassa arvioinnissa käytettiin Ylä-Lapin osalta 10 vuotta sitten tehdyn inventoinnin tuloksia. Nyt valmistuneessa aineistossa oli mukana kesän 2022 inventointitiedot Ylä-Lapin kunnista, eli Utsjoelta, Enontekiöstä ja Inarista.

Kaikkiaan puuston määrä Suomessa on VMI-mittausten mukaan 2,55 miljardia kuutiometriä. Se on 70 miljoonaa kuutiometriä enemmän kuin vuosien 2014–2018 mittausten mukaan. Puustosta 50 prosenttia on mäntyä, 30 prosenttia kuusta ja 20 prosenttia lehtipuuta.

Muualla Suomessa kuin Ylä-Lapissa vuoden 2022 mittaustieto ei muuttanut puuston kasvuarviota edelliseen arvioon verrattuna, tiedotteessa todetaan.

HS uutisoi laajasti viime vuoden lopulla maankäytön muuttuneen Suomessa ilmastonmuutosta hillitsevästä hiilinielusta päästöjen lähteeksi. Muutoksen taustalla ovat metsänhakkuiden lisääntyminen ja puuston kasvun hidastuminen.

Vuonna 2021 hakkuut lisääntyivät vuoteen 2020 verrattuna 11 prosenttia. Hakkuukertymä oli tuolloin 76,3 miljoonaa kuutiometriä. Runkopuuta hakattiin vuonna 2021 lähes yhtä paljon kuin ennätysvuonna 2018.

Luke kertoi syksyllä 2021 puuston vuotuisen kasvun arvion pienentyneen vuoden 2020 noin 108 miljoonasta kuutiometristä noin 103 miljoonaan kuutiometriin.

Kuolleen puun määrä metsämaan metsissä kasvoi vajaan kuutiometrin edellisestä inventoinnista.

Kuollutta puuta oli tuoreimpien mittausten mukaan 6,6 kuutiometriä hehtaarilla. Kansallisessa metsästrategiassa kuolleen puun määrän tavoitteeksi on asetettu 10 kuutiometriä hehtaarilta. Luonnontilaisessa vanhassa metsässä lahopuuta voi olla 110 kuutiota hehtaarilla.

Lahoilla puilla elää tuhansia eliölajeja, jotka osallistuvat hajotukseen ja ravinteiden kiertoon. Lahopuita säästämällä ylläpidetään lajien monimuotoisuutta ja turvataan metsäluonnon toimintaa, kertoo Metsäkeskus verkkosivuillaan.