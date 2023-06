”Kuinka pitkä tuo tunneli olisi ja kuinka iso?”

”Neljä kilometriä, halkaisija olisi ehkä noin kymmenen metriä”, kertoo Kemijoki Oy:n operatiivinen johtaja Sakke Rantala.

Jokiyhtiön ylin johto on tullut Sanomataloon esittelemään pumppuvoimaloita, joita yhtiö kertoi huhtikuun lopussa suunnittelevansa Lappiin. Valtion, Fortumin, Metsäyhtiö UPM:n ja Helenin valtaosin omistama Kemijoki oy kaavailee yhteensä jopa 4 000 megawatin tehoisten voimaloiden rakentamista Kemijoen vesistön alueelle.

Valtava mittakaava panee mietteliääksi, sillä tuollaisten tunnelien rakentaminen on kallista. Löytyykö omistajilla halua investoida useita miljardeja voimaloihin, jotka tekevät tuloksensa sähkön hintaerolla?

Sinänsä pumppuvoimala on älytön konsepti. Vettä pumpataan sähköä käyttävällä turbiinilla ylös varastoaltaaseen ja sitten sitä lasketaan alas saman turbiinin läpi, joka tällä kertaa tuottaa sähköä.

Matkalla noin viidesosa energiasta häviää eli voimala kuluttaa enemmän sähköä kuin tuottaa. Mitä järkeä on rakentaa isolla rahalla voimala, joka vain hävittää energiaa?

Järki on siinä, että pumppuvoimala on suuren mittakaavan tapa varastoida sähköä. Mitä enemmän Suomeen syntyy säästä riippuvaista tuuli- ja aurinkovoimaa, sitä enemmän meillä on hetkiä, jolloin sähköä on yllin kyllin ja sen hinta putoaa jopa negatiiviseksi. Toisaalta meillä on yhä enemmän myös hetkiä, jolloin sähköstä on suoranainen pula ja hinta kohoaa korkealle.

Tätä vaihtelua hoitamaan tarvitaan monenlaista, hidasta ja nopeaa, säätövoimaa. Se voi olla perinteistä vesivoimaa, akkuja tai pumppuvoimaloita. Ennen se oli myös hiili-, turve- tai maakaasuvoimaloita, mutta hiilidioksidipäästöjen hinnoittelu on pitkälti ajanut ne pois markkinoilta. Pumppuvoimalat olisivat niille viimeinen niitti.

Hyvin halpaa sähköä voidaan käyttää myös vihreän vedyn tuottamiseen elektrolyysilaitteissa. Vetyäkin voi periaatteessa käyttää säätövoimana, jos muuntaa sen kantaman energian polttokennoissa takaisin sähköksi. Hyötysuhde on kuitenkin huono, sillä prosessissa menetetään jopa 60 prosenttia vedyn tuottamiseen käytetystä sähköstä.

Siksi vihreä vety on järkevämpää käyttää teollisuudessa, missä sillä on runsaasti kysyntää.

” Kaiken ytimessä on tuuli- ja aurinkovoiman tuottaman sähkön halpuus.

Vetylaitoksista ja sähköpolttoaineista kertovien artikkelien julkaisun jälkeen toimitukseen tulee usein yhteydenottoja korkeasti oppineilta insinööreiltä, jotka pitävät juttuja pähkähulluina. Sama hulluus koskee pumppuvoimaakin.

Että sähköllä olisi kannattavaa tehdä vedestä vetyä ja siitä sitten polttonestettä. Hyötysuhde on niin heikko, ettei siinä voi olla järkeä. Saati, että järkeä olisi siinä, että sähköllä pumpataan vettä ensin ylös ja lasketaan sitten voimalan läpi alas.

Tällaiset energiaa tuhlaavat sovellukset sopivat huonosti maailmaan, jossa energiaa tuotettiin arvokkaista polttoaineista, eikä sen tuhlaaminen ollut milloinkaan järkevää.

Mutta niin se vaan on, että tätä nykyä näissä hankkeissa on järkeä. Kaiken ytimessä on tuuli- ja aurinkovoiman tuottaman sähkön halpuus. Kun tuuli- tai aurinkovoimala on kerran rakennettu, niiden tuotanto ei maksa käytännössä mitään. Niiden rajakustannus on siis olematon.

Siksi niillä kannattaa tuottaa sähköä, vaikka sähkön markkinahinta olisi nollassa. Ilmaisella sähköllä puolestaan voi olla kannattavaa tuottaa heikollakin hyötysuhteella vetyä tai vaikka pumpata vettä ylämäkeen.

Tuuli- ja aurinkovoiman suuren vaihtelun takia säätövoimaa siis tarvitaan koko ajan enemmän. Harvemmin mainitaan, että suuren luokan varavoimaa tarvitsevat myös ydinvoimalat. Sähköjärjestelmässä pitää olla koko ajan valmius korvata suurin tuotantoyksikkö eli tätä nykyä Olkiluodon 1 600 megawatin tehoinen kolmosyksikkö, jos se jostain syystä putoaisi äkillisesti verkosta.

Parasta säätövoimaa on perinteinen vesivoima, joka tuottaa joessa virtaavan veden liike-energiasta sähköä. Vettä voidaan varastoida varastoaltaissa ja järvissä, kun sähkön kulutus on pientä ja hinta matala. Kun kysyntä kasvaa, vettä ajetaan suuremmalla virtauksella turbiinien läpi.

Enimmillään kaikki Suomen vesivoimalat voivat tuottaa sähköä vajaan 3 000 megawatin teholla. Perinteistä vesivoimaa ei voi ympäristösyistä enää Suomeen rakentaa lisää.

Rajat ylittävien siirtojohtojen kautta Suomen sähköjärjestelmä pystyy käyttämään hyväksi myös Ruotsin ja Norjan runsasta vesivoimaa. Siirtojohtojen kapasiteetti asettaa tällekin säädölle ylärajan.

Kemijoki Oy:n toimitusjohtajan Tuomas Timosen mukaan pumppuvoimaloiden omistajilla pitäisi olla varmuus, ettei sähkömarkkinoihin liikaa puututa esimerkiksi windfall-veron kaltaisilla toimilla. Kuva on otettu viime syksynä Kurkiaskan voimalan padolla.

Hyvin nopeasti häiriötilanteissa reagoivaa säätövoimaa saadaan akuista ja superkondensaattoreista. Akkuinvestoinneista suurimpia on teleyhtiö Elisan päätös koota tukiasemiensa akuista yhteensä noin 100 megawatin tehoinen nopea varavoimala, jota se voi ohjata keskitetysti.

Akkuja on kuitenkin järkevää käyttää vain nopeaan muutamia minuutteja kestävään säätöön. Niistä saadaan nopeasti irti suuri teho, mutta todella suurten energiamäärien varastoiminen akustoihin on epätaloudellista.

” Suunnitellut pumppuvoimalat olisivat valtava lisä Suomen säätövoimaan.

Säätökapasiteettia saadaan myös sähkön kulutuksen puolelta. Osa paljon sähköä käyttävästä teollisuudesta vähentää sähkön käyttöä, kun sähkön hinta nousee tarpeeksi. Sähköjärjestelmä tasapainottaakin koko ajan itseään, mutta pitkällä aikavälillä ei ole kestävää, että tuottavat tehtaat seisovat sähkön korkean hinnan takia.

Tasapainotus ja säätö tapahtuu markkinoiden kautta. Sähköpörssin seuraavan päivän spot-markkina on monille kuluttajillekin tuttu. Sen lisäksi sähköstä käydään kauppaa päivän sisäisellä markkinalla ja useilla eri nopeusvaatimuksella toimivalla reservimarkkinalla.

Kemijoki Oy:n suunnittelemat pumppuvoimalat olisivat valtava lisä Suomen säätövoimaan. Yhden voimalan teho olisi 200–600 megawattia ja niitä olisi yhteensä jopa 4 000 megawatin edestä eli kenties kymmenkunta.

Voimalat pumppaisivat halvalla yösähköllä vettä joesta tai järvestä ylös varastoaltaaseen. Päivällä, kun sähkön hinta yleensä nousee, vesi laskettaisiin voimalan läpi takaisin vesistöön.

Varastossa vettä riittäisi noin kymmenen tunnin sähkön tuotantoon kerralla ja tehoa voitaisiin säätää tarpeen mukaan portaattomasti.

”Tämä kierto tapahtuisi noin 200 kertaa vuodessa”, Sakke Rantala sanoo.

Jos rakennettavien pumppuvoimaloiden yhteenlaskettu teho olisi 4 000 megawattia, ne pystyisivät päiväsaikaan tuottamaan enimmillään sähköä yhtä paljon kuin kaikki Suomen ydinvoimalat yhteensä. Vaikutus sähkön markkinahintaan olisi raju.

Sähkön halvimmat yöhinnat nousisivat, kun valtavat pumput käynnistyisivät ja lisäisivät muutoin vähäistä yön tuntien kulutusta. Viime viikkoina sähkön hinta on ollut yöllä usein negatiivinen. Päiväsaikaan sähkön hinta laskisi, kun vesi pyörittäisi turbiineja ja tuottaisi sähköä.

”Mallinnusten mukaan sähkön keskihinta laskisi”, Rantala sanoo.

Pumppuvoimaloita on ollut maailmalla jo vuosikymmeniä. Tekniikka on siis vanhaa ja koeteltua. Tällä hetkellä pumppuvoimaloita rakennetaan isoja määriä Kiinassa, joka tasapainottaa sillä kasvavaa aurinko- ja tuulituotantoa.

Yleensä niitä on rakennettu vuoristoihin, joissa pudotuskorkeus on saatu suureksi. Suomessa pudotuskorkeus olisi pienempi, mutta toisaalta leveyssuuntainen etäisyys varastoaltaasta alavesistöön olisi valtavan paljon pitempi, jopa neljä kilometriä.

Tämä kaavakuva pumppuvoimalasta kuvaa tyypilliseen terävään vuoristoon rakennettavaa voimalaa. Suomessa maasto on Lapissakin paljon loivempaa.

Toimitusjohtaja Timosen mukaan varastoallas rakennettaisiin vaarojen väliseen laaksoon. Itse voimala olisi syvällä maan alla ja sieltä kulkisi vaakasuuntainen putki jokeen tai järveen, josta pumppuvoimala ottaisi veden.

Sama turbiini pystyy sekä pumppaamaan veden ylös että tuottamaan sähköä. Pyörimissuunta vain vaihdettaisiin.

”Varastoallas olisi pinta-alaltaan noin neliökilometrin.”

Kovien virtausten takia allas ei sopisi uimiseen tai kalastamiseen, vaan se olisi käytännössä aidattu ja suljettu alue.

Kemijoen vesistö kulkee läpi koko Lapin herkän luonnon, joten varastoaltaista ja voimaloiden vesistövaikutuksista käytäisiin varmasti tiukkaa keskustelua. Vielä jokiyhtiö ei ole valmis kertomaan, mihin voimaloita on alustavasti mallailtu.

Ensin pitää saada suunnitelmia pidemmälle ja omistajilta vihreää valoa. Lupien hakeminen voisi käynnistyä ensi vuonna, ja ensimmäinen voimala voisi olla käytössä noin kymmenen vuoden kuluttua.

Omistajien kannalta pumppuvoimalan logiikka on sähkön suurten hintaerojen hyödyntämisessä. Jos hintaerot syystä tai toisesta kapenevat, 80 prosentin hyötysuhteella toimiva pumppuvoimala ei kannata. Takaisin pitäisi saada myös 0,5 -1 miljardin investointisumma voimalaa kohti.

Samoja laskelmia on tekemässä myös EPV Energia, joka suunnittelee pumppuvoimalaa Pyhäjoen kaivokseen.

”Suurin riski on poliittinen epävarmuus. Windfall-veron kaltaiset toimet tai puuttuminen sähkömarkkinan toimintaan vievät pohjan näiltä hankkeilta”, Kemijoki Oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen sanoo.

Jokiyhtiön johtajat mainitsevat myös varovaisesti, että kapasiteettimarkkinan kaltainen mekanismi, jolla valtio maksaisi halvimman varavoiman tuottajille, voisi olla tervetullut.

Sähköjärjestelmän asiantuntijoilta tukea ei ainakaan puutu.

Kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen sanoi HS:lle huhtikuussa, että ”tälle on ihan jumalattoman iso kysyntä ja hanke on valtavan iso. Pidetään peukkuja, että se toteutuu.”