Meta on The Vergen mukaan neuvotellut muun muassa Oprah Winfreyn liittymisestä uudelle sosiaalisen median alustalleen.

Instagramin, Whatsappin ja Facebookin omistava teknologiayhtiö Meta pyrkii julkaisemaan kehitteillä olevan viestipalvelu Twitterin kilpailijan mahdollisimman pian. Asiasta kertovat muun muassa teknologiasivusto The Verge ja Britannian yleisradio­yhtiö BBC pohjaten lähteisiin yhtiön sisällä.

Meta on vahvistanut kehittävänsä uutta sosiaalisen median alustaa tekstipohjaisten päivitysten jakamiseen.

Palvelusta tulee oma, erillinen sovelluksensa, joka kuitenkin käyttää Instagram-käyttäjätilejä käyttäjien tietojen automaattiseen täyttämiseen. Palvelua kuvaillaan hyvin samannäköiseksi Twitterin kanssa.

Metan tuotejohtaja Chris Cox sanoo The Vergen näkemässä Metan sisäisessä tiedotus­tilaisuudessa, että palvelu on Metan vastaus Twitterille. Coxin mukaan yhtiö on jo keskustellut muun muassa Oprah Winfreyn ja dalai-lama Tenzin Gyatson kanssa palveluun mukaan tulemisesta.

”Olemme kuulleet sisällön­tekijöiltä ja julkisuuden henkilöiltä kiinnostusta alustalle, jota johdetaan selväpäisesti ja johon he voivat luottaa”, Cox sanoo.

Palvelun sisäinen koodinimi on Project 92, ja sen julkinen nimi on mahdollisesti Threads.

Palvelu pohjautuu Activitypub-protokollaan, mikä tarkoittaa, että sen käyttäjät voivat siirtää käyttäjätilejään ja seuraajiaan muihin protokollaa käyttäviin alustoihin, kuten Mastodoniin.

Twitterin asema esimerkiksi mainostajien keskuudessa on horjunut sen jälkeen, kun yhtiön uusi omistaja, miljardööri Elon Musk, on alkanut tehdä alustalla uudistuksia. Todennäköisesti Meta hyödyntää tätä alustan heikkoa hetkeä houkutellakseen käyttäjiä ja yrityksiä.

Samaan aikaan yhtiön omistamista palveluista Facebookilla on vaikeuksia herättää nuorten käyttäjien kiinnostusta ja Instagramilla on kova työ kilpailla kiinalaisen Tiktokin kanssa.