Suomalaiset ja ruotsalaiset jakavat jumbosijan Danske Bankin pohjoismaisessa kyselytutkimuksessa, joka selvittää vastaajien taloudellisesta tilanteestaan kokemia tunteita ja huolia.

Pankki puhuu tästä ”taloudellisena mielenrauhana”. Selvityksen alusta lähtien eli kuuden vuoden ajan suomalaisten taloudellinen mielenrauha on aina ollut surkeinta. Tanskalaiset ovat aina olleet valoisimpia, sitten norjalaiset ja ruotsalaiset.

Nyt tuoreessa, helmi–maaliskuussa tehdyssä kyselyssä ruotsalaiset ovat romahtaneet samalle neljännelle sijalle Suomen kanssa.

Erot ovat kuitenkin pisteissä pieniä, Tanska on indeksiluvulla 6,4, Norja 6,2, Ruotsi ja Suomi 6,0 Taloudellinen mielenrauha 2023 -kyselytutkimuksessa.

Danske Bankin Suomen-henkilöasiakastoiminnan vt. johtaja Janne Lassila arvioi, että Suomea suurempaan kulutustasoon tottuneet ruotsalaiset ovat kärsineet suomalaisia kotitalouksia enemmän korkojen noususta.

Ruotsissa on paljon pitkiä 50 vuoden asuntolainoja.

Nyt korkojen nousu on osunut samaan aikaan, kun asuntolainoja on lain mukaan täytynyt lyhentää. Kun vielä Ruotsissa asuntolainat on usein sidottu kolmen kuukauden viitekorkoon, korkojen nousu on näkynyt nopeammin kuin Suomessa, Lassila kertoi maanantaina tiedotustilaisuudessa Helsingissä.

Ruotsalaisilla on myös paljon enemmän kulutusluottoja kuin suomalaisilla, ja heikentyneen kruunun takia tuontitavarat ja matkustaminen ovat kallistuneet, Lassila kertoi.

NykytilanteeSTA huolestumisen vastapainona suomalaiset näkevät taloustilanteensa viiden vuoden kuluttua valoisampana kuin mikään muu vertailun Pohjoismaa.

”Suomalaiset ovat aina olleet eniten huolissaan nykyhetkestä, mutta myös optimistisia tulevaisuudesta. Se on kansallinen erityispiirre”, Lassila arvioi.

”Me olemme sitten kuitenkin ikuisia optimisteja”, Danske Bankin Suomen-henkilöasiakastoiminnan vt. johtaja Janne Lassila sanoi pohtiessaan ”maailman onnellisimman kansan” kaksijakoista suhtautumista nykytilanteen surkeuteen ja tulevaan onneen.

Kyselyn mukaan liki puolet (47 prosenttia) suomalaisista uskoo, että oma taloustilanne on viiden vuoden kuluttua parempi kuin nyt. Tanskassa vastaava prosenttiluku on 41, Norjassa 38 ja Ruotsissa 37.

Maailman onnellisimman kansan salaisuus voikin olla se, että se synkistelee nykyaikaa mutta uskoo parempaan tulevaisuuteen.

” Asuntoveloissa maksuviivästykset eivät ole kasvaneet, ja lyhennysvapaita asuntolainaan on ottanut vain alle kymmenesosa asuntovelallisista.

Danske Bankin tiedot sen suomalaisasiakkaiden taloustilanteesta antavat varsin rauhoittavan kuvaa kotitalouksien taloustilanteesta, ainakin pankkien kannalta.

Asuntoveloissa maksuviivästykset eivät ole kasvaneet, lyhennysvapaita asuntolainaan on ottanut vain alle kymmenesosa asuntovelallisista ja korkosuojaus on noin neljäsosalla, Lassila kertoi.

”Suomessa lainojen takaisinmaksumoraali korkea.”

Samansuuntaisia tietoja ovat antaneet myös muut pankkiryhmät.

Asuntolainaa on noin kolmasosalla suomalaisista.

Asuntovelallisten Danske Bankin käyttelytileillä oleva rahamäärä ennen seuraavaa palkkapäivää on viime vuosina jopa kasvanut.

Tammikuussa 2022 asuntovelallisilla oli käyttelytileillä ennen palkkapäivää jäljellä keskimäärin 1 512 euroa. Tämän vuoden huhtikuussa määrä oli 1 600 euroa.

Kaikilla asiakkailla käytettävissä olevien käyttötilivarojen määrä ennen seuraavaa palkkapäivää oli huhtikuussa 963 euroa, jokseenkin saman verran kuin aiemminkin.

Suomessa Danske Bankin naisasiakkailla oli miehiä enemmän rahaa käyttelytileillään.

Huhtikuussa 2023 naisilla oli keskimäärin 1 144 euroa tilillä ennen palkkapäivää, miehillä 794 euroa.

Miehillä on toisaalta enemmän varoja sijoituksissa kuin naisilla.

Taloudellinen mielenrauha on luonnollisesti yhteydessä tulojen määrän. Suurituloisista kotitalouksista yli puolet (58 prosenttia) kokee taloustilanteensa luottavaisina, pienituloisista vain 16 prosenttia.

Suomessa miehet naisia luottavaisempia omaan talouteensa.

Naisten taloudellinen mielenrauha on miehiä heikompi kaikissa Pohjoismaissa. Erot ovat kuitenkin pieniä. Suurin ero on naisten tappioksi on Suomessa –0,3 indeksipistettä. Tanskassa ero on pienin, 0,1 pistettä.

Danske Bankin asiakaspalvelusta vastaava johtaja Heli Pieninkeroinen kertoi tiedotustilaisuudessa, että suomalaisten kolme suurinta taloushuolta ovat pysyneet samoina kuin viime vuonna: Ollaan huolissaan siitä, että varat eivät riitä odottamattomiin menoihin, ettei voi elää haluamaansa elämää tai että eläke ei tule olemaan riittävä.

Runsaalla neljänneksellä suomalaisista ei ole kyselyn mukaan minkäänlaista puskuria varoissaan.

Kolmasosa suomalaisista kertoi olevansa vähintään viikoittain huolissaan rahojensa riittävyydestä.

Pienituloisista huolta kantoi 43 prosenttia, suurituloisista 17 prosenttia.

Ikäryhmittäin eniten varoja tilillä ennen palkkapäivää on 51–65-vuotiailla. Heillä oli tilillä keskimäärin1 690 euroa.

Vähiten rahaa oli palkkapäivän aattona 41–50-vuotiailla, 510 euroa.

Nuorilla rahaa on mukavasti. 18–30-vuotiailla oli huhtikuussa 2023 Danske Bankin käyttelytileillä ennen tilipäivää keskimäärin 855 euroa.

”Suomalaisilla nuorilla on aika hyvä talousosaaminen”, Pieninkeroinen arvioi.

”Nuorilla menee kivasti”, Danske Bankin asiakaspalvelusta vastaava johtaja Heli Pieninkeroinen arvioi tiedotustilaisuudessa.

Danske Bankin vuotuinen tutkimus on Yougovin tekemä. Pankki on tehnyt kyselyn tuloksista indeksin, joka heijastaa vastaajien tunteita heidän taloudellisesta tilanteestaan nyt ja tulevaisuudessa.

Suomessa kyselyyn vastasi noin kolmetuhatta suomalaista. Samanlainen tutkimus tehtiin Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa noin tuhannen haastatellun otoksilla, Danske Bank kertoo.