Hintojen nousu ja lentolippujen kallistuminen aiheuttavat muutoksia suomalaisten kesän matkasuunnitelmiin. HS:n kyselyyn vastanneet voi jakaa kolmeen ryhmään, jotka reagoivat hintojen nousuun eri tavoin.

”Kyllä se minua harmitti aluksi, mutta mieheni lohdutti, että suurimmalla osalla suomalaisista on tämä sama tilanne.”

Elina Strandmanin, 33, oli tarkoitus lähteä kesällä miehensä ja heidän pienen lapsensa kanssa Italiaan tapaamaan chileläistä ystäväänsä. Tuoreen asuntolainan korkojen nousu teki kuitenkin matkasta taloudellisesti mahdottoman toteuttaa.

Strandmanin lähipiirissä monella muullakin on vasta hankittu asuntolaina ilman korkokattoa. Korkojen nousu on vaikuttanut heidän elämäänsä ja talouteensa.

Turun sataman lähistöllä asuva perhe on lähdössä tänä kesänä Italian sijaan Ahvenanmaalle pyöräilemään ja telttailemaan. Suunnitelmissa on myös käydä ystävän mökillä, Strandman kertoo.

”On kiva, että on sellainen tukiverkosto.”

Helsingin Sanomat kysyi lukijoiltaan, onko hintojen nousu vaikuttanut heidän kesälomansa budjettiin ja matkasuunnitelmiin.

Kyselyyn vastasi 318 lukijaa. Suurin osa vastaajista kertoi lomabudjettinsa pysyneen ennallaan. Matkasuunnitelmiin hintojen nousu on kuitenkin vaikuttanut valtaosalla vastaajista.

Nousseiden hintojen takia samalla budjetilla saa nyt vähemmän kuin ennen. Rahaa käytetään siis suunnitellun verran, mutta matkasuunnitelmat ovat muuttuneet pienimuotoisemmiksi.

Moni budjettiaan nostanut kertoikin budjetin noston syyksi halun toteuttaa suunniteltu matka hintojen noususta huolimatta.

Kyselyyn vastanneet voidaan jakaa karkeasti kolmeen luokkaan sen perusteella, miten hintojen nousu on heidän matkasuunnitelmiinsa vaikuttanut: Luopujiin, tinkijöihin ja henkireikäreissaajiin.

Luopujat kertoivat todenneensa, ettei heillä ole nykyisessä hintatilanteessa mahdollisuutta toteuttaa suunnittelemaansa matkaa tai matkustaa samalla tavoin kuin he ovat aiemmin tottuneet matkustamaan.

Luopujat kertovat vaihtaneensa kaukomatkan Euroopan matkaan tai pysyvänsä loman kotimaassa. Osa suunnitteli siirtävänsä matkan vuodella eteenpäin. Vastauksista paistaa harmitus, mutta moni vastaaja myös toteaa positiivisten ekologisten vaikutusten helpottavan luopumista ulkomaanmatkasta.

”Nelihenkisen perheen matkustelu ulkomaille näillä lentolippujen hinnoilla suhteessa yleiseen tilanteeseen on tällä hetkellä mahdotonta – jos ei halua tehdä reissuja velaksi luottokorttia käyttäen. Molemmat meistä vanhemmista tienaavat keskimääräistä enemmän, mutta perusmenojen ja lasten harrastusten jälkeen pidemmät ulkomaanmatkat siirtyvät nyt myöhempään elämään. Panostamme Suomessa matkailuun ja mökkeilyyn (vanhempien mökki) nauttien kesästä täällä. Toisaalta tämä on ilmastonmuutoksen keskellä hyvä ja oikea ratkaisu, jota kaikkien tulisi pohtia omassa arjessaan. Tästä olemme myös lasten kanssa keskustelleet, sillä ”kaikki muut lähtevät ulkomaille”. Koemme tärkeäksi kertoa sen, että aina raha ei riitä kaikkeen, eikä se silti tarkoita, että asiat olisivat huonosti. Myös ilmastonäkökulmat ovat olleet tärkeitä tuoda lasten kanssa keskusteluihin.” Nainen, 38, Helsinki

Tinkijät puolestaan halusivat pitää kiinni matkasuunnitelmistaan mutta eivät hinnalla millä hyvänsä.

”Minulta meni 2,5 kuukautta päättää, mihin mennä kesälomamatkalle, koska tuhansien eurojen käyttö viikon reissuun on paljon, ja haluan silloin myös takuuvarmaa laatua. En kuitenkaan aikonut luopua kesälomamatkasta, sillä emme muutoin ehdi ikinä ottaa rennosti työn, rakennusprojektin, kolmevuotiaan lapsen ja kahden koiran elämässä. Tämän vuoden kesälomamatka kustantaa noin 3600 euroa. Olen myös miettinyt, jos tekisimme tämän lisäksi jonkin lyhyen kotimaan viikonloppureissun, mutta siitä ei vielä ole tarkempia suunnitelmia. Lomamatka voisi olla pidempikin, jos vain aika riittäisi.” Nainen, 39, Espoo

Tinkijöiden ryhmään mahtuu monenlaisia matkailijoita eri kokoisilla budjeteilla, mutta kaikkia yhdistää erilaiset sopeutumiskeinot nousseeseen hintatasoon. Vastaajat kertovat lyhentäneensä matkan kestoa, vaihtaneensa suorat lennot halvempiin välilaskullisiin lentoihin, luopuneensa auton vuokraamisesta tai ottaneensa edullisemman majoituksen.

”Olemme menossa Berliiniin. Koska lentoliput ovat arvokkaat, lennämme pienillä matkatavaroilla eli pelkkä reppu mukana. Lisäksi kallis lentohinta kompensoidaan halvalla majoituksella. Kilpailutan yöpymiset hotelleista suoraan kysymällä. Usein hintaa saa vielä piirun verran alas. Lentomatkailun ympäristökuormaa saisi vähennettyä viipymällä pitempään kohteessa, mutta korkeiden hintojen vuoksi yöpymisiä ei ole mahdollisuutta lisätä. Maksimissaan neljä päivää ollaan.” Nainen, 51, Jyväskylä

Henkireikäreissaajat eivät suostu tinkimään matkastaan. Moni vastanneista kertoo, että kesäloman matka on se henkireikä, jota varten muu vuosi tehdään töitä ja säästetään.

”Asumiskulut ovat nousseet noin 1000 €/kk, mutta matkabudjetista ei tingitä. 47 viikkoa vuodesta tehdään täysillä töitä. Viisi viikkoa vuodessa nähdään maailmaa.”, Mies, 38, Espoo.

Osalla henkireikäreissaajista on hintojen nousustakin huolimatta mahdollisuus toteuttaa haluamansa matka. Ne, joiden talouteen hintojen nousu on vaikuttanut, hakevat ratkaisua arjen menoista säästämällä. ”Lomabudjetti on eri budjetti” ja ”lomalle ei lähdetä säästämään”, toteavat kyselyyn vastanneet.

”Matkailusta en tingi, se on minun henkireikäni ja harrastukseni. Kulttuurit, kielet ja uudet paikat ja ihmiset sekä uudet kokemukset kiehtovat. Matkailu myös avartaa omaa maailmankuvaa. Mielestäni on ollut tärkeää aina matkustaa myös lasten kanssa. He pärjäävät nyt missä päin maailmaa tahansa. Vaikka elämä veisi minne. Esimerkiksi työn tai rakkauden perässä.” Nainen, 47, Heinola

HS kysyi myös teettämässään mielipidemittauksessa, millainen suomalaisten lomabudjetti on tänä vuonna verrattuna aiempaan ja muuttaako hintojen nousu kesän matkasuunnitelmia.

Vastanneista suurin osa eli 56 prosenttia kertoi kesälomabudjetin olevan entisenlainen. 26 prosentilla eli noin neljäsosalla se on nyt aiempaa pienempi, ja 11 prosenttia totesi sen olevan nyt suurempi kuin ennen.

Eniten budjetin pienentymisestä kertoi kyselyn nuorin ikäryhmä eli 30-vuotiaat tai sitä nuoremmat vastaajat. Samoin vastasi myös keskimääräistä useampi pienituloinen.

Joka kymmenes vastaaja kertoi viettävänsä lomansa kotimassa ulkomaille matkustamisen sijaan.

Gallupin perusteella voidaan todeta, että yhteensä 31 prosentilla eli noin kolmasosalla vastaajista hintataso on aiheuttanut ainakin jonkinlaisia muutoksia kesän matkasuunnitelmiin.

Moni HS:n kyselyyn vastanneista kertoi siirtäneensä suuremmat matkasuunnitelmat tulevaisuuteen.

Elina Strandmankin kertoo, että perhe aikoo toteuttaa Italian-matkansa myöhemmin. Ajankohtaa he eivät kuitenkaan uskalla vielä suunnitella.

”En usko, että vielä ensi kesänä, kun meilläkin asuntolainan korkojen nousu on niin huomattava.”

Jatkossa he aikovat myös varautua lomabudjettia tehdessään aiempaa isommalla puskurilla yllättävien muutosten varalta.

Miten tutkimus tehtiin? Tutkimusaineisto on koottu Gallup Kanava -internetpaneelissa 12. – 17.05.2023. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 007. Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat. Kantar Public on toteuttanut tutkimuksen Helsingin Sanomien toimeksiannosta.

Tässä jutussa käytetyt sitaatit ovat sellaisilta Helsingin Sanomien kyselyyn vastanneilta lukijoilta, joiden yhteystiedot ovat toimituksen tiedossa.