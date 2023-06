Keskuspankki on nostanut ohjauskorkoaan jo kymmenen kertaa runsaan vuoden kuluessa.

Yhdysvaltojen keskuspankilla on keskiviikkona edessään kiperä korkopäätös.

Kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio on hidastunut tuntuvasti ja talouskasvu vaimenee, mutta työmarkkinat ovat edelleen tulikuumat.

Työttömyysaste on historiallisesti tarkasteltuna poikkeuksellisen matalalla. Toukokuussa se oli 3,7 prosenttia, mikä tosin oli 0,3 prosenttiyksikköä enemmän kuin huhtikuussa.

Yhdysvalloissa talous on ylikuumentunut, koska työvoiman kysyntä on tarjontaa suurempaa. Toisin sanoen työnantajat joutuvat kilpailemaan työvoimasta palkankorotuksin, jotka ovat omiaan nostamaan hintoja.

Odotukset hintojen noususta kiihdyttävät palkkojen nousua entisestään. Taloustieteilijät nojaavat yleensä havaintoon, jonka mukaan nopean inflaation hidastuminen edellyttää usein työttömyyden tilapäistä lisääntymistä.

Rahoitusmarkkinoilla pidetään erittäin todennäköisenä, että keskuspankki keskeyttää keskiviikkona koronnostot, jotka se aloitti vuoden 2022 maaliskuussa. Ohjauskoron vaihteluväli on ollut toukokuusta lähtien 5,00–5,25 prosenttia.

Keskuspankki on nostanut ohjauskorkoaan runsaan vuoden kuluessa yhteensä kymmenen kertaa ja turvautunut neljästi poikkeuksellisen suureen 0,75 prosenttiyksikön koronnostoon.

Rahapolitiikasta päättävä avomarkkinakomitea vihjasi jo toukokuussa koronnoston yhteydessä, että tarvetta rahapolitiikan kiristämiselle ei välttämättä enää ole.

Keskuspankin johtokunnan jäsen Philip Jefferson vihjasi toukokuun lopussa, että rahapolitiikan kiristämisen keskeyttäminen olisi perusteltua runsaan tehtyjen koronnostojen vaikutusten arvioimiseksi.

Toukokuussa inflaatiovauhti hidastui 4,0 prosenttiin mutta on edelleen keskuspankin kahden prosentin pitkän ajan hintavakaustavoitetta nopeampaa.

Selvää on kuitenkin se, että hintojen kallistuminen on kaikesta huolimatta hidastunut selvästi. Nopeimmillaan inflaatio oli 9,1 prosenttia viime vuoden kesäkuussa.

”Uskon keskuspankin keskeyttävän koronnostot ja siirtyvän tarkkailuasemiin, koska talouskasvu ja inflaatio ovat hidastuneet. Vaikuttaa siltä, että nykyinen korkotaso viilentää riittävästi taloutta. Jos talouskasvu on lähiaikoina yllättävän vahvaa ja työmarkkinat eivät jäähdy riittävästi, uusi koronnosto voisi olla mahdollinen”, sanoo finanssiryhmä OP:n pääekonomisti Reijo Heiskanen.

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) arvioi Yhdysvaltojen talouden kasvavan tänä vuonna 1,6 prosenttia ja ensi vuonna 1,1 vuonna. Viime vuonna talous kasvoi 2,1 prosenttia. Työttömyysasteen IMF ennustaa kohoavan tänä vuonna 3,8 prosenttiin ja ensi vuonna 4,9 prosenttiin.

Myös finanssiyhtiö Danske Bankin pääanalyytikko Minna Kuusisto pitää lähes varmana, että keskuspankki keskeyttää rahapolitiikan kiristämisen.

”Kaikki merkit viittaavat siihen, että koronnostot on tällä erää tehty. Alkuvuonna Yhdysvaltojen talous kasvoi kohtalaisen vahvasti, mutta yksityisen kulutuksen väheneminen on lähes väistämätöntä.”

Yksityinen kysyntä on Yhdysvaltojen talouden suurin yksittäinen kysyntäerä. Se vastaa liki 70:tä prosenttia bruttokansantuotteesta.

”Lievän ja lyhyen taantuman todennäköisyys kasvaa loppuvuotta kohden. Kun inflaatio hidastuu ja keskuspankki pitää ohjauskoron ennallaan, se merkitsee rahoitusolojen kiristymistä, mikä taas vähentää yksityistä kulutusta ja hidastaa inflaatiota entisestään”, Kuusisto sanoo.

Yhdysvallat on maailman suurin kansantalous, jolla on huomattava vaikutus maailmantalouteen. Monille suomalaisille yrityksille Yhdysvallat on tärkeä markkina-alue.