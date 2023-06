Erilaisia pikavippejä ja kulutuslainoja tarjoavien kulutusluottoyhtiöiden toiminnan seuranta on kiristymässä, kun kuluttajaluotonannon valvonta siirtyy Finanssivalvonnalle (Fiva) heinäkuun alussa.

Taustalla on lakimuutos, jolla pikaluoton myöntäjien valvonta keskitetään yhdelle viranomaiselle. Pyrkimyksenä on ehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista, jossa kulutusluotoilla on merkittävä rooli.

Vuoden 2022 lopussa kulutusluotto- ja pienlainayhtiöiden suomalaisille kotitalouksille myöntämien kulutusluottojen kanta oli Suomen Pankin mukaan 154 miljoonaa euroa ja kannan keskikorko 35 prosenttia.

Suomen pankin mukaan erityisesti vakuudettomien kulutusluottojen määrä kasvaa nopeasti. Huhtikuussa vakuudettomia kulutusluottoja nostettiin 218 miljoonan euron edestä, mikä on kymmenen prosenttia enemmän kuin edellisvuonna vastaavaan ajankohtaan.

Takuusäätiön neuvonnasta vastaavan asiantuntijan Henri Höltän mukaan kulutusluotot ovat pääasiallinen syy, miksi säätiöön otetaan yhteyttä.

Takuusäätiö on sosiaalialan järjestö, joka auttaa ihmisiä talous- ja velka-asioissa.

Höltän mukaan Takuusäätiöön tulevat yhteydenotot ovat lisääntyneet viime kuukausina yleisen hintojen ja korkojen nousun myötä. Siinä missä ennen viime syyskuuta yhteydenottoja tuli kuukaudessa noin 2 500, on määrä nyt noin 3 500.

Noin 80 prosenttia yhteydenotoista koskee tavalla tai toisella kulutusluottoja. Tyypillisin syy yhteydenottoon on Höltän mukaan se, että velkojen maksuun kuluu liian suuri osa tuloista.

”Todella monella menee puolet tai ylikin puolet nettotuloista esimerkiksi kulutusluottojen lyhentämiseen. Takana saattaa olla pitkäkin velkakierre. Moni ottaa markkinoilta lainaa niin kauan kuin sitä saa. Sitten kun rahahanat menevät kiinni, eivätkä rahat riitä velkojen lyhentämisen lisäksi muuhun elämiseen, otetaan yleensä meihin yhteyttä”, Hölttä kertoo.

Höltän mukaan Takuusäätiön neuvonnan asiakaskunnan mediaanivelka vakuudettomista kulutusluotoista on noin 20 000 euroa, mutta suuremmatkaan summat eivät ole poikkeuksellisia.

”On myös aika iso joukko, joilla velkaa on 50 000 euroa tai enemmän. Viikoittain tulee yhteydenottoja asiakkailta, joilla on vakuudettomia velkoja yli 100 000 euroa.”

Kulutusluotot ovat myös yksi merkittävä syy maksuhäiriöiden taustalla, kertoo Asiakastiedon viestintäpäällikkö Ville Kauppi.

”Meidän käsityksemme on, että maksuhäiriöiden taustalla on monivelkaisuutta, eli ihmiset eivät edes käsitä, mikä kaikki on luottoa. Puhelinliittymät, kanavapaketit ynnä muut ovat luottoa, kun niihin on sidottu ensi kuun tuloja. Ihmisillä on moneen suuntaan velvoitteita, mutta totta kai kulutusluotot ovat yksi merkittävä syy muiden mukana”, Kauppi sanoo.

Asiakastiedon rekisterin mukaan maaliskuun lopussa maksuhäiriömerkintöjä oli noin 360 000 suomalaisella. Vuotta aiemmin määrä oli noin 389 000.

Marras–joulukuun vaihteessa rekisteristä poistui noin 19 000 henkilöä, kun uusi luottotietolaki astui voimaan. Lain mukaan maksuhäiriömerkinnät poistetaan kuukauden kuluttua siitä, kun merkinnän aiheuttanut velka on maksettu ja tieto maksusta on rekisteröity.

”Maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on pienentynyt, mutta onhan se edelleen korkea.”

Lakiuudistuksen myötä ensimmäisen maksuhäiriömerkinnän saaneiden määrä on ollut huomattavassa kasvussa. Tammi–maaliskuussa ensimmäisen häiriön saaneita oli noin 14 500, kun vuotta aiemmin luku oli noin 10 000.

Asiakastiedon huhtikuisen selvityksen mukaan noin 1 000 lakimuutoksen lakimuutoksen myötä rekisteristä poistettua henkilöä oli jo saanut uusia maksuhäiriömerkintöjä.

”Uskon, että jatkossa lukemat tulevat olemaan aika korkealla osin sen takia, että kun häiriömerkinnän saa maksamalla pois, tulee liikettä edestakaisin. Kun häiriömerkinnän maksaa pois, seuraavasta merkinnästä hänet rekisteröidään ensimmäisen häiriömerkinnän saaneena. Merkinnän poistuminen ei välttämättä kerro siitä, että henkilö olisi saanut talousasiansa kuntoon.”

Heinäkuun muutokseen asti kuluttajaluotonantoa valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto.

Heti vastuun siirryttyä Fiva arvioi 45 Suomeen rekisteröityä luotonmyöntäjää muun muassa sen osalta, miten ne noudattavat rahanpesulain mukaisia velvoitteita ja hallitsevat maksukyvyttömyysriskejä.

Lakimuutoksen myötä Finanssivalvonta pystyy helpommin valvomaan sitä, miten luotonantajat arvioivat luotonhakijoiden maksukykyä. Laissa esimerkiksi velvoitetaan, että luotonantajien on raportoitava Fivalle säännöllisesti tietoja myönnettyihin luottoihin liittyvistä maksuviivästyksistä. Luotonannon on lain mukaan myös perustuttava ”terveisiin” perusteisiin, jotka eivät ”ilmeisesti vaaranna kuluttajan maksukykyä”.

Lisäksi Fiva valvoo yritysten myyntiä, markkinointia ja luotonmyönnön periaatteita samaan tapaan kuin muidenkin luotonantajien.

Tarvittaessa Fiva voi määrätä luotonantajille laiminlyönneistä esimerkiksi päätösten toimeenpanokieltoja tai uhkasakkoja.