Asilo Asset Management -yhtiön salkunhoitaja Henri Blomster sanoo, että luottamus miljardien vetyinvestointeja Suomeen suunnittelevan Plug Powerin johtoon ei ole erityisen vahva.

Sijoittajan näkökulmasta yhdysvaltalaisen Plug Powerin suurin ongelma on yhtiön tappiollisuus, sanoo Asilo Asset Management -yhtiön salkunhoitaja Henri Blomster.

”Kuinka kilpailukykyinen vetytalous on teknologiana? Sen tehohukka on lähtökohtaisesti todella suuri, joten kuinka kannattavaa se sitten on? Minun silmiini näyttää, että se on perusongelma, josta ei ole päästy irti.”

Toistaiseksi Plug Power ei ole koskaan tehnyt voittoa. Sen liikevaihto vuoden ensimmäisellä neljänneksellä oli 210 miljoonaa dollaria, mutta se käytti tämän liikevaihdon hankkimiseen lähes 280 miljoonaa dollaria.

Plug Powerin tavoitteena on kasvaa kokonaisvaltaiseksi vety-yhtiöksi, mutta toistaiseksi suurin osa sen myynnistä tulee sen vetyyn perustuvista polttokennotuotteista, joita käytetään muun muassa trukkien virtalähteinä.

Blomsterin ymmärryksen mukaan yhtiön sopimus asiakkaidensa kanssa on, että Plug Power hoitaa trukkeihin myymiensä laitteiden ylläpidon.

”On sellaista epäilystä, että se ylläpito vaatii aika paljon. Ja se ylläpitoliiketoiminta on myös tappiollista. Se on lähtökohtaisesti niin huono diili, että asiakas tekee sopimuksen sillä ehdolla, että Plug Power hoitaa ylläpidon”, Blomster sanoo.

Yhdysvaltalaisyhtiö kertoi toukokuun lopussa merkittävistä investointi­suunnitelmista Suomessa. Se sanoi suunnittelevansa vetylaitosten rakentamista Kokkolaan, Kristiinankaupunkiin ja Porvooseen. Lopulliset investointipäätökset on määrä tehdä vuosina 2025–2026.

Yhtiön toimitusjohtaja Andy Marsh arvioi HS:lle, että suunnitellun investoinnin arvon odotetaan olevan noin kuusi miljardia dollaria, mutta luku voi liikkua 30 prosenttia suuntaan tai toiseen.

Yhtiön puheet ovat suuria, ja aika lopullisiin päätöksiin pitkä. Kuinka luotettavina johdon puheita voi pitää?

Blomsterin mukaan yhtiön johdon track record, eli historiallinen tausta ei ole kovinkaan hyvä.

”He lupaavat aika paljon ja toimittavat aika vähän.”

Yhdysvaltalaisyhtiön puheessa toistuu vihreä vety, mutta toistaiseksi esimerkiksi teollisuuden käyttämä vety on ollut yleisesti pääasiassa fossiiliperäistä.

Blomster huomauttaa, että myös Plug Power on viimeaikaisissa raporteissaan kertonut maakaasun hinnan vaikuttaneen yhtiön kannattavuuteen.

”Se tukee sitä kuvaa, että merkittävä osa heidän toimittamastaan vedystä on maakaasupohjaista”, Blomster sanoo.

Yhtiö sanoo sijoittajasivuillaan sitoutuneensa käyttämään 50-prosenttisesti vihreää vetyä jo vuonna 2024.

”Jos olisi sellainen johto, johon voi luottaa, niin sehän näyttäisi ihan hyvältä. Mutta tätä täytyy tarkastella sitä vasten, että heillä on kova tausta siitä, että he lupailevat liikoja.”

Plug Power on vuosien aikana tehnyt monia temppuja, joilla se on milloin kasvattanut myyntiään, milloin taistellut pörssistä putoamista vastaan.

Yksi esimerkki tästä ovat vuonna 2017 tehdyt osakesopimukset Amazonin ja Walmartin kanssa. Suuryhtiöt saivat oikeuden ostaa Plug Powerin osakkeita tiettyyn hintaan, jos ostivat riittävillä summilla yhtiön tuotteita.

Blomsterin mukaan käytännössä Plug Power tarjosi suuryhtiöille osakkeenomistajien rahaa paikatakseen kriittistä kassavirtatilannetta vuonna 2017. Se teki uuden vastaavan sopimuksen Amazonin kanssa vuonna 2022.

”Käsitykseni on, että se on lähtenyt tällaisesta epätoivosta. Tietyissä hetkissä on ollut sellaisia kriittisiä paikkoja, että jos isoa diiliä ei saada läpi, mennään konkurssiin.”