EU-komission alustavan näkemyksen mukaan Google on rikkonut EU:n kilpailusääntöjä, ja sen tulisi pilkkoa mainonta­teknologia­liiketoimintansa osiin.

Euroopan unioni syyttää alustavasti digijätti Googlea määräävän markkina-aseman väärinkäytöstä mainosteknologian alalla.

EU-komissio kertoi keskiviikkona, että sen alustavan näkemyksen mukaan Google on rikkonut EU:n sääntöjä vääristämällä mainosteknologian kilpailua, kun se on suosinut omia mainontapalveluitaan kilpailevien palveluntuottajien kustannuksella.

Komissio uhkaa Googlea rajulla toimenpiteellä: sen alustava näkemys on, että vain Googlen mainospalveluiden pakkopilkkominen korjaisi kilpailua vääristävän tilanteen. Käytännössä Google joutuisi tässä tapauksessa myymään osan mainosteknologiastaan.

Komission mukaan Google toimii määräävässä asemassa internetin mainosmarkkinan molemmilla puolilla. Sen mukaan Google ohjaa sekä mainospaikkoja myyviä julkaisijoita sekä mainoksia ostavia mainostajia sen omalle mainosten markkinapaikalle, joka on niin ikään maailman suurin.

Talouslehti The Wall Street Journalin (WSJ) mukaan on poikkeuksellista, että komissio mainitsee mahdollisia seuraamuksia näin aikaisessa vaiheessa. Lehden mukaan komissio on yleensä puhunut seuraamuksista vasta sitten, kun se on lopullisesti todennut yhtiön rikkoneen EU:n kilpailusääntöjä.

Määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvissä tapauksissa seuraamukset ovat tyypillisesti olleet sakkoja ja määräyksiä muuttaa yhtiön toimintaa.

EU on antanut Googlelle kilpailusääntelyn rikkomisen vuoksi yhteensä yli kahdeksan miljardin euron sakot kolmessa eri tapauksessa vuodesta 2017 alkaen.

Nyt komissio kuitenkin sanoo tiedotteessaan, että sen alustavan näkemyksen mukaan määräykset yhtiön toiminnan muuttamiseen eivät tässä tapauksessa luultavasti toisi haluttua lopputulosta.

EU:n kilpailukomissaari Margrethe Vestager sanoi WSJ:n mukaan, että kaikki liiketoimintojen myyntiä kevyemmät toimet antaisivat Googlen jatkaa toimintaansa nykyisellä tavalla, mutta vain uuden naamion alla.

Uutistoimisto Bloombergin mukaan Google kertoi lausunnossaan olevansa eri mieltä komission näkemyksen kanssa ja vastaavansa syytöksiin sen mukaisesti.

”Google on jatkossakin sitoutunut tuottamaan lisäarvoa julkaisija- ja mainostajakumppaneillemme tällä erittäin kilpaillulla toimialalla. Komission tutkinta keskittyy kapeaan osaan mainosliiketoimintaamme, eikä se ole uutta”, Googlen maailmanlaajuisen mainonnan johtaja Dan Taylor sanoi uutistoimiston mukaan.

Yhdysvaltojen oikeusministeriö ja kahdeksan osavaltiota ryhtyivät oikeustoimiin Googlea vastaan tammikuussa. Myös tässä kanteessa suuryhtiötä syytetään laittomasta monopolista digimainonnan markkinassa.

Bloombergin mukaan viranomaiset vertasivat oikeuteen toimitetuissa asiakirjoissa tilannetta siihen, että suurpankit Goldman tai Citibank omistaisivat New Yorkin pörssin.

Myös Yhdysvalloissa oikeusministeriö vaatii Googlen mainosteknologian liiketoiminnan jakamista osiin.

Kilpailuoikeudelliset tutkinnat ja oikeudenkäynnit kestävät tyypillisesti vuosikausia. Lopullista ratkaisua asiassa tullaan siis luultavasti odottamaan vielä pitkään Atlantin molemmilla puolilla.

Googlen emoyhtiön Alphabetin osakekurssi reagoi EU-komission ilmoitukseen maltillisesti.

Keskiviikkoiltana puoli kymmeneltä Suomen aikaa osakkeen hinta oli 1,1 prosentin laskussa, mutta kurssiin saattoi vaikuttaa myös Yhdysvaltojen keskuspankki Fedin keskiviikkoinen korkopäätös, joka painoi Wall Streetin osakkeita laajemminkin.