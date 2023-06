Helsingin pormestari Juhana Vartiaisen (kok) mukaan Esplanadin kokeilusta saatu kritiikki on ollut massiivista. Hän osasi odottaa, että kritiikkiä tulisi, mutta osin se pääsi myös yllättämään hänet.

”Eihän sitä kaikkia yksityiskohtia ja palautteen kiivautta pysty aina ennakoimaan, mutta tällainen keskustelu on kaikkien kehittyvien kaupunkien pormestarien arkipäivää.”

Kokeilussa sekä Pohjoisesplanadi että Eteläesplanadi on muutettu yksikaistaisiksi. Kaistojen poistaminen autojen käytöstä on vapauttanut tilaa muun muassa terasseille, penkeille, pyörätielle ja istutuksille.

Virallisesti kokeilun avajaispäivä osui maanantaille Helsinki-päivän yhteyteen. Kokeilulle on varattu kolme miljoonaa euroa, ja sen on tarkoitus kestää vuoden 2024 loppuun.

Kokeilu on kerännyt kiitosta ja kritiikkiä.

Kritiikkiä on tullut monesta eri suunnasta: Ajokaistojen sulkeminen on saanut autoilijoiden hermot kiristymään. Pelastuslaitos on nostanut esiin huolen hälytysajoneuvojen kulkemisesta. Nupukiveyksen asfaltointi ja palmut ovat keränneet arvostelua.

Kaupungilla ja osalla yrittäjistä napit ovat olleet vastakkain kerta toisensa jälkeen.

Kritiikki alkoi jo ennen kokeilun aloittamista. Viime vuoden lokakuussa uutisoitiin, että Helsingin keskustan yrittäjät vastustavat autoilun rajoittamista Esplanadin tuntumassa. Helsingin Yrittäjät on myöskuvannut ajokaistojen sulkemista kuoliniskuksi kivijalkayrittäjille.

Nyt kritiikkiä on tullut muun muassa raaka-aineiden toimituksen hankaloitumisesta. Myös lumenpudotus ja taksin saaminen Savoyn eteen ripeästi on nostettu esiin.

Hotel Kämpin hotellijohtaja Tuomas Liewendahl kehui aiemmin HS:n jutussa kokeilua muun muassa esteettisyydestä mutta totesi myös, ettei hotelli ole juurikaan kokeilusta hyötynyt ja että sen terassi oli jo aiemmin täynnä.

Osa yrityksistä, kahviloista ja ravintoloista on saanut kaupungin paraatipaikalta terassitilaa käyttöönsä huokeaan hintaan.

Esplanadin lisäalueen terassiala on vuokrattu eteenpäin normaalisti terassihinnaston mukaisesti, kerrotaan Helsingin kaupunkiympäristön toimialalta. Hinnat vaihtelevat hieman sijainnin perusteella.

Esimerkiksi kesäkaudella Pohjoisesplanadilla terassialueen kuukausivuokra on 13,21 euroa neliöltä.

Talvikaudella vuokra on puolet kesäkauden hinnoista.

Ulkomaisessa kontekstissa on saatu näyttöä siitä, että kävelyalueiden parantaminen toisi lisää kävelijöitä. Tämä hyödyttäisi yrityksiä, kun ostovoimaa tulisi lisää, uutisoi HS viime vuoden lopulla Esplanadin kokeilun ennakoiduista vaikutuksista.

Onko kritiikki kohtuullista, vai motkotetaanko nyt liian pienistä asioista?

Vartiainen päästää ähkäisyn puhelimessa ennen vastaustaan.

”Kaupunki on kaikkien omaisuutta. Jotkin asiat voivat olla toisten mielestä tärkeitä ja toisten mielestä pieniä. Kaikkia pitää kuunnella. Nyt me kokeillaan tätä.”

Vartiainen kertoo tavanneensa yrittäjiä viime viikolla. Hän kuunteli, mitä yrittäjillä oli sanottavana kokeilusta. Vartiaisen mukaan yrittäjien selvä viesti oli se, ettei vuorovaikutus ole ollut riittävän hyvää yrittäjien ja kaupungin välillä.

Hän muistuttaa, ettei mikään joukko ole yhtenäinen, vaan yrittäjillä on myös keskenään eriäviä näkemyksiä asiassa ja kokeilun vaikutukset eri yrittäjiin voivat olla erilaisia. Hän huomauttaa, että yleinen linja maailmalla on ollut se, että vastaavan tyyppiset kaupunkitilan uudistukset tuovat taloudellista hyvää kaupunkeihin.

”Aion tämän kokemuksen perusteella tiivistää yhteistyötä [yrittäjien kanssa], koska sen verran massiivista tämä kritiikki on ollut.”

Juhana Vartiaisen mukaan Helsinki voisi ottaa mallia esimerkiksi Kööpenhaminan ”loistavan nopeista pyöräteistä” sekä Tukholmasta tunnelien suhteen.

Esplanadi on valtakunnan ykköskatu yhteiskunnalliselta merkitykseltään, ja siihen liittyvä huomio on sen mukaista. Toivotaan, että se kehittyy hienolla tavalla.

Vaikka ihmisvirtojen kertymisen keskustaan pitäisi lähtökohtaisesti hyödyttää yrittäjiä, ei Vartiaisen mukaan yrittäjien – eikä minkään muunkaan tahon – palautteeseen pidä suhtautua ylimielisesti.

Yrittäjät ovat vahvasti ottaneet kantaa kaupunkitilan muokkaamiseen, ja nyt Vartiainen sanoo, että heidät on syytä ottaa vielä tiiviimmin mukaan. Onko tässä mahdollisuus, että tietty joukko yrittäjiä pääsee lobbaamaan omaa asiaansa?

”Minähän en reagoi lobbaukseen, vaan tehdään koko kaupunkia hyödyttäviä päätöksiä”, Vartiainen sanoo.

Hänen mukaansa ei auta vedota yleiseen hyvään tai siihen, että keskimäärin kokeilun arvioidaan olevan hyödyksi Esplanadin alueen yrittäjille, jos joku on kokenut kokeilusta olevan merkittäviä kielteisiä vaikutuksia omalle yritystoiminnalleen.

”Pienyrittäjillä ja elinkeinonharjoittajilla on paljon omaa omaisuutta, sisua ja sydäntä pelissä, ja minusta täytyy nöyrästi kuunnella, mitä [kritiikkiä] tulee ja koettaa löytää joku keskitie.”

Vartiainen ei halua vähätellä kritiikkiä vaan toteaa, että se pitää ottaa vakaasti.

”Tässä pitää nähdä iso kuva ja se, että keskustan elinvoima on kriittinen kysymys.”

Vartiainen muistuttaa, että Esplanadin kokeilussa on kyse nimenomaan kokeilusta, joka on osa suurempaa tavoitetta kaupunkitilan elävöittämiseksi.

”Ihmisethän eivät ole kuin karjaa, jota voi ohjailla jossain aitauksissa, vaan ihmisten liikkuminen spontaanisti muovaa kaupungin toimintaa. Tässä täytyy oikeasti puhua kokeilusta.”

Esplanadin kokeilu on vain yksi osa ydinkeskustan kehittämisen kokonaisuutta, Vartiainen huomauttaa. Hän nostaa esiin myös maanalaiset ratkaisut. Hän toivoo, että elinkeinoelämä voisi hyödyntää aktiivisesti huoltotunnelia, mikä heijastuisi autoilijoiden ruuhkaan.

Lisäksi hänen mukaansa keskusta-alueen toimistotilaa tulisi muuttaa asuinkäyttöön verkkokaupan ja pandemian tuotua muutoksia tottumuksiin.

Helsinki voisi ottaa mallia esimerkiksi Kööpenhaminasta ja Tukholmasta, Vartiainen sanoo.

”Köpiksessä on loistavat, nopeat pyörätiet. Toivoisin, että minun pormestarikaudeltani jäisi vahvempi pyöräilyverkko Helsinkiin.”

Hän toteaa, että kaupungin toiselle puolelle pystyy hurauttamaan nopeasti tunnelia pitkin.

Vartiaisen mukaan jatkossakin keskustaan pitää päästä kulkemaan eri tavoin niin kävellen, pyörällä kuin autollakin.

Mikä on Vartiaisen oma mielipide kokeilusta?

”Kannatan tätä kehityssuuntaa, jossa otetaan lisää tilaa kevyelle liikenteelle ja kävelylle, ja kannatan kokeilukulttuuria.”

Vartiainen sanoo, että kokeilu on näyttäytynyt vastakkainasetteluna, jossa osapuolina ovat autoilijat ja pyöräilijät. Tätä vastakkainasettelua hän yrittää purkaa.