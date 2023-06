HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talous­uutiset.

Stora Enso suunnittelee sulkevansa Sunilan-sellutehtaan Kotkassa, jossa on viritelty sellun keittoliemestä erotetusta ligniinistä uutta liiketoimintaa. Yhtiö kertoo etsivänsä kilpailukykyisiä sijoituspaikkoja lignoden valmistukselle.

EKP vihjasi jatkavansa koronnostoja

Euroopan keskuspankki (EKP) aikoo jatkaa rahapolitiikan kiristämistä heinäkuussa. Torstaina se päätti nostaa ohjauskorkoja 0,25 prosenttiyksikköä kuluttajahintojen kallistumisen eli inflaation hillitsemiseksi.

Heinäkuussa on odotettavissa 0,25 prosenttiyksikön koronnosto, mutta pääjohtaja Christine Lagarde jätti avoimeksi sitä seuraavat mahdolliset koronnostot.

Torstaina tehdyn päätöksen seurauksena perusrahoitusoperaatioiden korko kohotetaan 4,00 prosenttiin ja liikepankkien talletuskorko 3,50 prosenttiin.

Yhdysvaltojen keskuspankki pysäyttää koronnostot

Yhdysvaltain keskuspankki lopettaa tältä erää rahapolitiikan kiristämisen. Rahapolitiikasta päättävän avomarkkinakomitean tekemä ratkaisu oli yksimielinen.

Komitea ilmoitti kuluneella viikolla lausunnossaan, että ohjauskoron pitäminen ennallaan antaa mahdollisuuden tarkkailla, miten inflaatio lähiaikoina kehittyy, kun otetaan huomioon rahapolitiikan vaikutuksen viive.

Rahoitusmarkkinoilla laajasti ennakoitu päätös tarkoittaa, että ohjauskorko pysyy ennallaan 5,00–5,25 prosentin vaihteluvälissä, johon se nostettiin toukokuun alussa.

Avomarkkinakomitean jäsenten odotusten perusteella ohjauskorko saatetaan silti tänä vuoden lopussa kohottaa 5,60 prosenttiin. .

Keskiviikkona keskuspankki julkaisi myös uuden suhdanne-ennusteensa. Sen mukaan Yhdysvaltojen talouskasvu vaimenee tänä vuonna 1,0 prosenttiin ja ensi vuonna 1,1 prosenttiin. Ennusteen mukaan inflaatio hidastuu tänä vuonna 3,2 prosenttiin ja ensi vuonna 2,5 prosenttiin.

Stora Enso tekemässä isoja vähennyksiä

Stora Enso suunnittelee Sunilan sellutehtaan sulkemista Kotkassa kuluvan vuoden jälkipuoliskolla. Järjestely on osa yhtiön torstaina julkistettuja laajoja säästötoimia, joissa väkeä vähennetään Sunilan lisäksi muun muassa pääkonttoritoiminnoista.

Yhtiö aikoo sulkea myös kartonkitehtaan Hollannissa, yhden kartonkikoneen Puolassa ja Näpin sahan Virossa. Suunnitelmat voivat johtaa yhteensä noin 1 150 työntekijän vähennyksiin.

Suomeen iskee raskaimmin Sunilan sellutehtaan sulkeminen, missä muutosneuvottelut alkavat heti ensi viikolla. Sunilan sulkeminen merkitsisi noin 250 työpaikan loppumista.

Sunilan kohtalon sinetöi kiristynyt kilpailu puuraaka-aineesta koko Itämeren alueella. Suomessa käytetystä puusta noin kymmenen prosenttia tuotiin Venäjältä. Kun tuonti vuosi sitten loppui, kisa erityisesti kuitupuusta kiristyi ja hinta nousi.

Samaan aikaan sellun markkinahinta on laskenut rajusti ja maailmalla on käynnistymässä isoja sellutehtaita, kuten Metsä Groupin syksyllä valmistuva tehdas Kemissa ja UPM:n jättitehdas Uruguayssa.

Finnair antoi positiivisen tulosvaroituksen

Lentoyhtiö Finnair nostaa kuluvan vuoden tulosohjeistustaan matkustuksen aiempaa ennakoitua vahvemman kysynnän ansiosta.

Lisäksi lentopolttoaineen hinnan kehitys on ollut Finnairin ennakoimaa suotuisampaa ja yhtiön strategian toimeenpano edennyt ennakoitua paremmin.

Finnair arvioi nyt positiivisessa tulosvaroituksessaan, että sen vertailukelpoinen liiketulos ”todennäköisesti” yltää vuoden 2019 tasolle tai jopa ylittää sen. Vuonna 2019 ennen koronapandemiaa Finnair teki 162,8 miljoonan euron vertailukelpoisen liiketuloksen.

Finnairin osake lähti positiivisen tulosvaroituksen julkaisun jälkeen selvään nousuun.

Sveitsiläinen GF teki ostotarjouksen Uponorista

Belgialaisyhtiö Aliaxis kertoi peruuttavansa julkisen ostotarjouksensa talotekniikkayhtiö Uponorista.

Aliaxis julkisti aiemmin keväällä 1,9 miljardin euron ostotarjouksen suomalaisyhtiön ostamiseksi. Uporin hallitus torjui sen toukokuussa ”riittämättömänä”.

Sveitsiläinen teollisuusyhtiö Georg Fischer kertoi maanantaina tekevänsä kilpailevan, 2,1 miljardiin euroon kohoavan ostotarjouksen Uponorista. Tätä tarjousta Uponorin hallitus ja suurin omistaja, Paasikivien perheen sijoitusyhtiö Oras Invest, tukevat.

Georg Fischer tarjoaa Uponorin osakkeenomistajille 28,85 euroa osakkeelta. Se on 12 prosenttia enemmän kuin Aliaxiksen 25,75 euron osakekohtainen tarjous. Georg Fischerin ostotarjous on alkamassa 26. kesäkuuta.

Pikalainayhtiöt siirtyvät Finanssivalvonnan valvottavaksi

Erilaisia pikavippejä ja kulutuslainoja tarjoavien kulutusluottoyhtiöiden toiminnan seuranta on kiristymässä, kun kuluttajaluotonannon valvonta siirtyy Finanssivalvonnalle (Fiva) heinäkuun alussa.

Taustalla on lakimuutos, jolla pikaluoton myöntäjien valvonta keskitetään yhdelle viranomaiselle. Pyrkimyksenä on ehkäistä kotitalouksien ylivelkaantumista, jossa kulutusluotoilla on merkittävä rooli.

Bloomberg: EU aikoo kieltää Huawein ja ZTE:n laitteiden käytön sisäverkoissaan

Euroopan komissio on kieltämässä kiinalaisten teknologiayritysten Huawein ja ZTE:n valmistamien laitteiden käytön sisäisissä tietoliikenneverkoissaan, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Bloombergin saamien tietojen mukaan kielto vaatisi tietoliikenneyrityksiä poistamaan käytöstä kaikki nimettyjen kiinalaisvalmistajien laitteet, jotka ovat EU-instituutioiden käytössä.

Kielto olisi jatkoa komission määräykselle, joka kielsi sen henkilökunnalta kiinalaisen sosiaalisen median palvelu Tiktokin käytön työpuhelimissa.

JP Morgan sovittelee Epsteiniin liittyvää kannetta

Yhdysvaltalainen suurpankki JP Morgan on sopinut maksavansa 290 miljoonaa dollaria sovitellakseen Jeffrey Epsteinin uhrien nostaman kanteen, kertovat muun muassa talouslehti The Wall Street Journal ja uutistoimisto Bloomberg.

Pankin väitetään tietoisesti hyötyneen Epsteinin seksuaalirikoksista. WSJ:n mukaan JP Morgan sivuutti Epsteinin toimintaan liittyneet epäilyt, koska hän toi pankkiin varakkaita asiakkaita.

DHL investoi uuteen jakelu­keskukseen Suomessa

Saksalaisomisteinen kuljetus- ja kuriiripalveluyhtiö DHL rakennuttaa Helsinki-Vantaan lentoasemalle uuden DHL Express -logistiikkakeskuksen, DHL Express Finland kertoi tiedotteessaan.

Keskuksen kautta tulevat kulkemaan kaikki Suomen saapuvat ja lähtevät DHL:n lentopikakuljetukset.

DHL kertoo investoinnin olevan noin 100 miljoonaa euroa. Logistiikkakeskuksessa tulee työskentelemään noin 150 ihmistä. Siipitielle rakennettavan logistiikkakeskuksen on määrä valmistua vuoden 2025 jälkipuoliskolla.