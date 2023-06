Puun tuontia Venäjältä on pystytty korvaamaan vain osittain tuonnilla muilta alueilta.

Puun tuonnin loppuminen Venäjältä vaikuttaa laajasti sellu- ja paperitehtaisiin Suomessa ja koko Itämeren alueella, sanovat metsäteollisuutta seuraavat asiantuntijat.

Metsäyhtiö Stora Enso kertoi torstaina suunnittelevansa Sunilan sellutehtaan lakkauttamista Kotkassa. Yhtiö perusteli tehtaan sulkemissuunnitelmia sillä, että kilpailu kuitupuusta on kiristynyt ja puun tuonti on loppunut Venäjältä.

Luonnonvarakeskuksen tutkimuspäällikkö, erikoistutkija Matleena Kniivilä sanoo, että puun tuontia Venäjältä on pystytty korvaamaan vain osittain tuonnilla muilta alueilta.

”Venäjän puun tuonnin loppuminen on kiristänyt puumarkkinoita selvästi. Samaan aikaan Suomeen on tehty investointeja. Kaiken kaikkiaan tilanne on vaikea, ja kuitupuun hinta on noussut”, Kniivilä sanoo.

Puuta nielevät nyt sahateollisuuden uudet investoinnit ja Metsä Groupin kolmannella neljänneksellä käynnistettävä Kemin-sellutehdas, jonka tuotantokapasiteetti on 1,5 miljoonaa tonnia vuodessa.

Analyysiyhtiö Inderesin metsäyhtiöitä seuraava pääanalyytikko Antti Viljakainen sanoo, että kuitupuumarkkinan kiristyminen ja Venäjän puun tuonnin loppuminen koskevat kaikkia tehtaita sekä Suomessa että laajemmin Itämeren alueella.

”Sellutehtaat käyttävät kaikki samaa puuta ja ostavat sen Itämeren markkina-alueelta”, Viljakainen sanoo.

Sunilan alun perin vuonna 1938 käynnistetty sellutehdas on pikkuruinen verrattuna Kemin jättitehtaaseen. Sunilan tehtaan tuotantokapasiteetti on 375 000 tonnia sellua vuodessa.

”Sunila on yksittäinen pienempi yksikkö, jossa ei ole esimerkiksi kartongin tai paperin tuotantoa. Se on voinut vaikuttaa lakkautussuunnitelmaan”, Kniivilä sanoo.

Metsäteollisuudessa tuotantolaitoksia, joissa on sellun lisäksi kartongin tai paperin tuotantoa, kutsutaan integraateiksi.

Stora Enson toinen Suomessa sijaitseva sellutehdas, joka ei ole integraatti, on Enocell nykyisen Joensuun alueella. Vuonna 1967 perustetun Enocellin tehtaan vuotuinen kapasiteetti on 630 000 tonnia.

Tällaisilla pienimmillä sellutehtailla ovat korkeimmat tuotantokustannukset kuin niitä isoimmilla laitoksilla. Lisäksi vanhemmat tuotantolaitokset todennäköisesti tarvitsevat investointeja lähivuosina.

Sunilan sellutehdas oli pitkässä seisokissa ja jopa lakkautusuhan alla noin 15 vuotta sitten. Silloin Stora Enso seisotti kuukausia myös Enocellin tehdasta. Pelastukseksi tuli sellun suotuisasti kehittynyt markkinatilanne.

Nyt sellun hintasykli ei auta tehtaita. Sellun hinta on lähti talvella laskuun ja painunut jyrkästi keväällä, kun maailmantalouden kasvunäkymät heikentyivät.

”Sellumarkkinoiden luonteeseen kuuluu se, että lopputuotteen myyntihinnat heiluvat. Tehtaat ovat nyt huonossa lopputuotteen hintasyklissä samaan aikaan, kun puumarkkinoiden kiristyminen on nostanut kustannustasoa”, Inderesin Viljakainen sanoo.

Sellun hinta määräytyy sellun maailmanlaajuisen kysynnän ja tarjonnan perusteella. Puun hinta puolestaan määräytyy Suomen ja muun Itämeren alueen kysyntä-tarjontatasapainon mukaan.

”Näissä hinnoissa voi olla eriaikaisuutta, joka vaikuttaa metsäteollisuuden kilpailukykyyn Itämeren alueella”, Viljakainen sanoo.