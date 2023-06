Stora Enson päätös sulkea Sunilan sellutehdas on surkea päätös Kotkalle, mutta se on surkea päätös myös odotetulle akkumateriaalitehtaalle.

Miten tässä näin kävi?

Stora Enson päätös sulkea Sunilan sellutehdas on surkea päätös Kotkalle, joka on kärsinyt rajusti metsäteollisuuden rakennemuutoksesta jo aiemmin. Jälleen 250 tehdastyöpaikkaa on häviämässä perinteikkäästä teollisuuskaupungista.

Päätös on kuitenkin todellisuudessa vielä paljon karumpi. Kotkassa on viritelty viime vuosina sellun keittoliemestä erotetusta ligniinistä uutta ja lupaavaa liiketoimintaa. Tehtaalla on tutkittu ja kehitetty huippuunsa erikoiskuivan ligniinin valmistus.

Tästä erikoiskuivasta ligniinistä alettiin toissa vuonna jalostaa tehtaan yhteydessä toimivassa koetehtaassa sähköautojen akkuihin sopivaa Stora Enson itse kehittämää anodimateriaalia lignodea. Vielä viime syksynä toimittajillekin esiteltiin lignoden jalostamisen koelaitosta, ja esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti lupaavasta tekniikasta laajan artikkelin.

Sunilassa odotettiin jo syksyllä päätöstä suuren kokoluokan lignodetehtaan perustamisesta, odotettiin ja odotettiin. Päätöstä ei kuulunut, vaan kaupalliset selvitykset kestivät ja kestivät. Yhtiö julkisti sillä välin yhteistyösopimuksia muun muassa akkuja valmistavan ruotsalaisen Northvoltin kanssa.

Ja sitten tuli pommi. Sen sijaan, että saataisiin uusi tehdas, koko sellutehdas lakkautetaan ja sen myötä myös ligniinin valmistus. Tiedotteessa todetaan lakonisesti, että ”Stora Enson Skutskärin sellutehtaalla Ruotsissa on aloitettu kannattavuustutkimus ligniinin erottamisesta”.

Yhtiö kertoo myös yhä etsivänsä kilpailukykyisiä sijoituspaikkoja lignoden valmistukselle. Sitä ei sanota, että paikka tuskin on Sunila, vaikka pieni koetehdas siellä vielä toimintaansa jatkaakin.

Jos puupohjaista akkumateriaalia valmistava tehdas jonnekin rakennetaan, niin varmaankin Skutskärin-tehtaan viereen Ruotsiin. Jos siellä käynnistetään ligniinin tuotanto, lignodetehtaan luonnollinen paikka olisi sen vieressä.

Stora Enson talousjohtaja Seppo Parvi tosin vakuuttaa, ettei näin suoraa johtopäätöstä kannattaisi vetää.

”Ei ole selvää, miten kriittistä lignodetehtaan sijainnille olisi, että ligniinituotanto sijaitsee sen vieressä. Lignodeprojekti joka tapauksessa jatkuu”, hän sanoo.

Metsäteollisuudelta on janottu uusia lisäarvoa kasvattavia innovaatioita. Lignode on ollut yksi lupaavimmista keksinnöistä, josta voisi tulla satojen miljoonien tai jopa miljardien eurojen liiketoimintaa. Se korvaa akuissa fossiilisen grafiitin käytön.

On surullista, jos lignodesta ei tule totta, ja todella ikävää on, jos tämä investointi valuu lopulta Ruotsiin. Sunilassa ollaan varmasti pettyneitä ja vihaisia – ja syystä.

Silti oli toki tiedossa, että kaikkien erillisten sellutehtaiden tie on nyt todella kivinen. Niin sanotut integraatit, joissa sellutehdas, kartonki- tai paperitehdas ja kenties saha toimivat vierekkäin, voittavat erilliset tehtaat kilpailukyvyssä. Sellua ei esimerkiksi tarvitse kuivata eikä kuljettaa ja yhteisistä toiminnoista saadaan säästöjä.

Ligniinin piti olla Sunilan valtti ja suoja, mutta nähtävästi se ei alkuunkaan riittänyt. Yksinäinen pienehkö sellutehdas sai mennä. Toimitusjohtaja Annica Bresky toteaa tiedotteessa, ettei toimia tehtäisi, elleivät ne olisi ”ehdottoman välttämättömiä pitkän aikavälin kilpailukykymme kannalta”.

Stora Enso ei ole tilanteessa yksin. Sellun markkinatilanne on muuttunut tämän vuoden aikana radikaalisti ja nopeasti. Maailmanmarkkinahinta on suorastaan romahtanut viime ja edellisvuoden huippuhinnoista.

Samaan aikaan Venäjän-puuntuonnin loppuminen vuosi sitten ja uudet tehdasinvestoinnit Suomessakin tarkoittavat, että puusta on Itämeren ympäristössä pula ja hinnat ovat yhä korkeat. Ikäviä uutisia metsäyhtiöiltä on osattu odottaa. Moni tehdas seisoo tälläkin hetkellä, ja väki on lomautettuna.

Ikäviä uutisia voi vielä tulla muiltakin kuin Stora Ensolta.

Stora Enso kertoi myös vähentävänsä konsernihallinnosta ”toimistotöistä” noin 300 työpaikkaa Euroopassa. Maantieteellisestä jaosta ei kerrota. Yhtiölle on valmistumassa Helsinkiin Katajanokalle uusi hieno puurakenteinen pääkonttori. Toivottavasti sinne vielä riittää väkeä.