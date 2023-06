Kaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan nostaminen hyödyttäisi etenkin pienpanimoita, panimoalalla uskotaan.

”Jumankauta, nyt saadaan meidän dipatkin kaupan hyllylle!”

Espoolaisen pienpanimo Salama Brewingin toimitusjohtaja Christian Holmlund otti uutiset prosenttirajan mahdollisesta noususta riemulla vastaan.

Dipa, eli Douple IPA on oluttyyli, jonka alkoholiprosentti on lähellä kahdeksaa prosenttia.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan hallitusneuvotteluissa on sovittu, että päivittäistavarakaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttiraja olisi nousemassa nykyisestä 5,5 prosentista kahdeksaan prosenttiin.

Salama Brewing on erikoistunut juuri alkoholipitoisuudeltaan noiden prosenttirajojen väliin asettuvien oluiden valmistamiseen. Muutamia vahvempiakin oluita on, mutta Holmlund on tyytyväinen nyt huhuttuun prosenttirajan nostoon.

Hän kertoo, että monet tämän hetken trendioluista, kuten NEIPAt, eli New England IPAt, ovat usein yli 5,5 prosentin vahvuisia.

Aiemmin panimo on myynyt oluttaan lähinnä ravintoloihin ja verkkokauppansa kautta. Päivittäistavarakaupoissa myytävät oluet ovat tuoneet noin 15 prosenttia liikevaihdosta.

Holmlund toivoo myös höllennyksiä alkoholijuomien verkkokauppa sääteleviin lakeihin.

”Suomessa porukka joutuu hakemaan oluensa täältä panimolta, mutta kaikkialle muualle Euroopassa me toimitamme kotiovelle”, Holmlund kertoo verkkokaupan nykytilasta.

Salama Brewing on rakentamassa uutta, täysin automaattista panimoa, jonka on määrä avautua vuoden päästä.

”Osuu aika täydelliseen kohtaan”, Holmlund iloitsee uutisesta.

Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan toimitusjohtaja Lauri Sipponen suhtautuu uutiseen varovaisemmin.

”Aika maltillinen lisäys tähän nykyiseen käytäntöön. Se mahdollistaa joitakin uusia tuotteita valikoimaan, mutta ei aiheuta mitään hirmu merkittäviä liikkeitä mihinkään suuntaan”, hän kertoo.

Sipponen odottaa enemmän sitä, mitä tuleva hallitus linjaa alkoholin kotitoimituksista ja kansainvälisestä etämyynnistä.

”Eihän näin voi olla, että ulkomailta voi ostaa kotiin viiniä ja kotimaasta ei voi ostaa. Meidän verkkokauppa voi myydä vain limsaa.”

Välimallin ratkaisu, Sipponen tiivistää.

Sinebrychoffin toimitusjohtaja Anders Frydenlund kertoo, että he ovat ottaneet uutiset prosenttirajan noususta vastaan varovaisella mielenkiinnolla.

”Kyse on kuitenkin vielä vasta uutisista”, hän toteaa.

Valtaosa Sinebrychoffin valikoimasta on jo nyt kaupassa myytävien alkoholipitoisuusrajojen sisällä, joten heidän toimintaansa lakimuutos ei vaikuttaisi merkittävästi.

”Niin maailmalla kuin Suomessakin on ollut pitkään vahvoilla trendi, jossa kuluttajat etsivät alkoholipitoisuudeltaan miedompia vaihtoehtoja.”

”Uskon, että tämä on merkittävämpi muutos kollegoillemme pienpanimomaailmassa”, Frydenlund toteaa.

Jos lakimuutos toteutuu, Sinebrychoff aikoo kartoittaa uusien tuotteiden mahdollisuutta. Enemmän heitä kiinnostaa kuitenkin se, onko alkoholin verotukseen tulossa muutoksia uuden hallituksen myötä, Frydenlund kertoo.