Kielto enteilee EU:n suunnitteilla olevaa laajempaa rajoitusta kiinalaisvalmistajien laitteille.

EU on määrittelemässä teknologiayritykset Huawein ja ZTE:n korkean riskin laitevalmistajiksi.

Euroopan unionin komissio on kieltämässä kiinalaisten teknologiayritysten Huawein ja ZTE:n valmistamien laitteiden käytön sisäisissä tietoliikenne­verkoissaan, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Bloombergin saamien tietojen mukaan kielto vaatisi tietoliikenneyrityksiä poistamaan käytöstä kaikki nimettyjen kiinalaisvalmistajien laitteet, jotka ovat EU-instituutioiden käytössä.

Kielto olisi jatkoa komission määräykselle, joka kielsi sen henkilökunnalta kiinalaisen sosiaalisen median palvelu Tiktokin käytön työpuhelimissa.

Sanomalehti Financial Times kertoi aiemmin, että EU suunnittelee kieltävänsä turvallisuusriskiksi luokiteltujen laitteiden ja ohjelmistojen käytön viidennen sukupolven eli 5g-matkapuhelinverkoissa.

EU-komissio ohjeisti kolme vuotta sitten jäsenmaitaan vähentämään riippuvuuttaan korkean riskin laitetoimittajista mutta ei silloin nimennyt valmistajia. Nyt suunnitteilla olevassa tiukemmassa ohjeistuksessa valmistajat on nimetty, kertovat Bloombergin lähteet.

Komissiossa on herättänyt turhautumista se, että valtaosa jäsenvaltioista on viivytellyt riskialttiiden laitteiden ja ohjelmistojen käytön kieltämisessä tai rajoittamisessa. Esimerkiksi Saksan tietoliikenneverkko on vahvasti riippuvainen Huawein teknologiasta, Bloomberg kertoo.