Euroopan keskuspankki (EKP) nosti torstaina liikepankkien talletuskoron odotusten mukaisesti 3,50 prosenttiin – korkeimmalle tasolle yli kahteen vuosikymmeneen.

Euroopan keskuspankin pääjohtaja Christine Lagarde sanoi lehdistötilaisuudessa, että koronnostojen jatkaminen heinäkuussa on hyvin todennäköistä.

Markkinaodotusten mukaan kyseessä olisi jälleen 0,25 prosenttiyksikön nosto.

Markkinoilla arveltiin myös, että EKP voisi nostaa korkoja vielä syyskuun kokouksessa. Silloin liikepankkien ohjauskorko olisi jo neljän prosentin tuntumassa.

Monen asuntovelallisen osalta jo nykyinen korkotaso tietää merkittävää koron ja korkokulujen nousua nykyisestä.

Yleisin asuntolainojen viitekorko on 12 kuukauden euribor, joka nousi perjantaina jo yli neljään prosenttiin.

”Tällä tasolla on oltu vasta kolme kuukautta”, Nordean pääanalyytikko Jan von Gerich muistuttaa.

”Vuosi sitten oltiin vielä prosentissa, eli reilusti yli puolet asuntovelallisista on vielä nykytasoa selvästi matalammissa koroissa.”

Markkinat odottavat korkotason hiljalleen alenevan niin, että vuodenvaihteessa 12 kuukauden euribor olisi 3,8 prosenttia.

12 kuukauden euribor pyrkii ennustamaan seuraavan 12 kuukauden lainarahan hintaa. Sen takia se on korkojen laskuodotusten hetkellä pienempi kuin vallitseva korkotaso.

Korkomarkkinoiden odotusten mukaan korko laskisi vuoden 2024 puolivälissä 3,5 prosenttiin, ja 2025 kolmeen prosenttiin.

”Vuonna 2026 oltaisiin 2,80 prosentissa”, Nordean pääanalyytikko von Gerich kertoo korkojen nykyisestä markkinahinnoittelusta.

Von Gerichin mukaan siinä, jääkö vuoden euriborin huippu 3,75 prosenttiin vai neljään prosenttiin, ei lopulta ole asuntovellisille dramaattista eroa.

Olennaisempi muutos asuntovelallisille oli se, että koroista noustiin nopeasti nollasta neljän prosentin tuntumaan.

”Merkittävämpää on se, pysyvätkö korot tuolla tasolla vuoden vai puolitoista, tai jos mennään kohti viittä prosenttia.”

12 kuukauden euriboriin sidottujen lainojen vallitseva korko tarkistetaan kerran vuodessa sopimuspäivän mukaan.

Koron päälle tulee pankin veloittama korkomarginaali.

Noin kolmasosa asuntolainojen ottajista on ottanut lainaansa korkosuojauksen, joten kaikkiin asuntovelallisiin korkeat korot eivät iske.

Koronnostojen tavoitteena on hillitä inflaatiota, joka on viime aikoina laskenut, mutta joka ei ole vielä lähellä EKP:n kahden prosentin tavoitetta keskipitkällä aikavälillä.

Tuoreen neljännesvuosittaisen suhdanne-ennusteen perusteella euroalueen inflaatio hidastuu hiljalleen 2,2 prosenttiin vuonna 2025.

"Ihmiset tottuivat maksamaan pitkään korkoina pelkkää pankin marginaalia. Nyt kun korko on siitä liki kymmenkertaistunut, niin kyllähän se tuntuu."

Von Gerich kiinnittää huomiota siihen, että esimerkiksi Saksan kymmenen vuoden lainojen sijoittajille tarjoama korko on vasta viime aikoina tarjonnut reaalikorkoa.

Reaalikorko tarkoittaa, että tuleva korkotuotto on eteenpäin katsovaa inflaatio-odotusta suurempi. Kyseessä on tuotto, joka sijoittajalle jää, kun inflaation vaikutus otetaan huomioon.

Reaalikoroilla arvioituna keskuspankkien koronnostot ovat siis olleet perin pieniä.

”Ei siis voi olla varma, että nämä korkotasot riittävät. Nelonen ei välttämättä ole korkein taso”, von Gerich varoittaa.

Von Gerichin mielestä osakemarkkinoilla osakkeiden nykyhinnoittelu perustuu ”aika ruusuiseen kuvaan”, jossa negatiivisia vaihtoehtoja tulevaisuudelle ei ole juuri hinnoiteltu osakkeisiin:

”Ajatellaan, että ei tule suurta taantumaa, inflaatio tulee itsestään alas ja kohta päästään taas laskemaan korkoja.”

S-pankin päästrategi Lippo Suominen sanoo, että viime päivien viitekorkojen nousu on jatkumaa eikä koron yli neljän prosentin ole kuin ”kivaa symboliikkaa”.

”Olennainen ero on se, että kun vuosi sitten korko oli prosentin, nyt se on neljä prosenttia.”

”Ihmiset tottuivat maksamaan pitkään korkoina pelkkää pankin marginaalia. Nyt kun korko on siitä liki kymmenkertaistunut, niin kyllähän se tuntuu.”

Suomisen mielestä hyvänä puolena on se, että korkojen noususta on puhuttu niin paljon, että siihen on varauduttu jo henkisesti, ja toki puskurisäästöjä keräämällä.

”Mutta tuntuuhan se.”

Suominen muistuttaa EKP:n koron nostojen vaikuttavan talouteen vasta 6–12 kuukauden viipeellä. Koron nostojen vaikutukset näkyvä siis vasta pitkän ajan kuluttua.

”EKP:n ensimmäisen koronnoston vaikutukset tuntuvat siten täysillä vasta nyt kesällä, tämä viimeisin tuntuu todenteolla vasta ensi keväänä Suomen taloudessa.”

Keskuspankit nostavat korkoja sen takia, että taloudessa menee liian hyvin ja se ylikuumenee, Suominen sanoo.

Korkoja lasketaan puolestaan silloin kuin taloudessa on ongelmia.

”Mieluummin näkisin, että menisi niin hyvin, että korkoja nostetaan.”

Suomisen arvion mukaan valtioiden, yritysten ja kansalaisten velkataakat ovat kuitenkin niin isoja, että keskuspankit joutuvat lähivuosina alentamaan korkoja, jotta veloista selvitään ja jotta yhä useampi investointi kannattaisi tehdä velkarahallakin.

Keskuspankit puhuvat kovalla äänellä tulevista mahdollisista koron nostoista senkin takia, että kulutusta ja talouden ylikuumenemistä saataisiin kuriin, Suominen selittää.

”Mutta jengi on, että ei ihan uskota. Osakkeiden hinnat ovat monissa Euroopan maissa uusissa huipuissa, vain asuntomarkkina vähän tökkii.”

Osakkeiden hinnat olivat perjantaina parhaassa viikkonousuvauhdissa kahteen kuukauteen.

Koko maailman osakkeiden hintoja seuraava MSCI World -indeksi nousi viikon aikana kolme prosenttia, eniten sitten maaliskuun lopun, uutistoimisto Bloomberg uutisoi.

