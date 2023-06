Keskuspankkien näkemykset talouden kehittymisestä ovat yllättävän valoisia, vaikka epävarmuus on suurta.

Epävarmuus on taloudessa taas suurta. Keskuspankit aprikoivat, kuinka paljon talouskasvu ja kuluttajahintojen kallistuminen eli inflaatio hidastuvat lähiaikoina.

Yhdysvaltojen keskuspankki päätti keskiviikkona pysäyttää rahapolitiikan kiristämisen tilapäisesti saadakseen paremman käsityksen, miten jo tehdyt koronnostot vaikuttavat talouteen.

Euroopan keskuspankki (EKP) puolestaan kiristi rahapolitiikkaa torstaina 0,25 prosenttiyksikköä, koska inflaatio ei ole vielä hidastunut riittävästi. Se aikoo nostaa ohjauskorkoa yhtä paljon ainakin heinäkuussa, mutta mahdollisesti myös syyskuussa.

”Talouden tila on edelleen erittäin haastava sekä euroalueella että Yhdysvalloissa. Epävarmuus inflaation riittävästä hidastumisesta on mittavaa. Erityisesti EKP on aliarvioinut inflaatiopaineiden vahvuutta, mikä näkyy uudessa suhdanne-ennusteessa”, sanoo finanssiyhtiö Danske Bankin tutkimusjohtaja Heidi Schauman.

Maaliskuussa EKP ennusti pohjainflaation kiihtyvän tänä vuonna 4,6 prosenttiin, mutta torstaina julkaistun uuden ennusteen perusteella se vauhdittuu tänä vuonna 5,1 prosenttiin ja on ensi vuonna 3,0 prosenttia.

Muutos ennusteessa on suuri ja puoltaa koronnostojen jatkamista. Pohjainflaatio kertoo hintojen nousun laaja-alaisuudesta, sillä siitä on poistettu energian ja elintarvikkeiden vaikutus.

Yksi keskeisistä syistä keskuspankkien epävarmuuteen on rahapolitiikan vaikutuksen viive. Koronnostot alkavat hidastaa inflaatiovauhtia yleensä puolen vuoden kuluttua ja saavuttavat täyden vaikutuksensa tyypillisesti runsaan vuoden aikana.

Kun inflaatio on jo hidastunut tuntuvasti, keskuspankin täytyy olla rahapolitiikan kiristämisessä hyvin varovainen. Vaarana on, että uudet koronnostot osoittautuvat myöhemmin ylimitoitetuiksi.

Yhdysvalloissa keskuspankin tuumaustauko vaikuttaa perustellulta, koska rahapolitiikkaa on kiristetty enemmän kuin euroalueella. Toisaalta keskuspankit korostavat jatkuvuutta ja johdonmukaisuutta. Tätä periaatetta vastaan sotii koronnostojen pysäyttäminen tilapäisesti, mutta se saattaa olla myös keino hillitä odotuksia rahapolitiikan keventämisestä.

EKP:n suunnitelmana vaikuttaa tässä vaiheessa olevan rahapolitiikan yhtäjaksoinen kiristäminen niin kauan kunnes se voi olla varma inflaation hidastumisesta kahteen prosenttiin. Sen jälkeen EKP luultavasti lopettaa koronnostot, on jonkin aikaa tarkkailuasemissa ja alkaa keventää rahapolitiikkaa ehkä ensi vuonna.

”Rahapolitiikan kiristäminen selvästi toimii, koska näkymät ja hintapaineet monella sektorilla ovat heikentyneet selvästi niin euroalueella kuin Yhdysvalloissa. Epävarmaa on silti se, kuinka paljon keskuspankkien pitää vielä korkoja nostaa”, sanoo finanssiyhtiö Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu.

Toinen suuri kysymys ovat työmarkkinat. Ne ovat Yhdysvalloissa tulikuumat ja euroalueella kireät.

Yhdysvalloissa talous on ylikuumentunut, sillä työvoiman kysyntä on tarjontaa suurempaa. Toisin sanoen työnantajat joutuvat kilpailemaan työvoimasta palkankorotuksin, jotka ovat omiaan nostamaan hintoja.

Odotukset hintojen noususta kiihdyttävät palkkojen nousua entisestään. Taloustieteilijät nojaavat yleensä havaintoon, jonka mukaan nopean inflaation hidastuminen edellyttää usein työttömyyden tilapäistä lisääntymistä.

Tutkimusjohtaja Schauman ei ole aivan varma, pitääkö havainto tällä kertaa paikkansa.

”Työmarkkinoiden tila on erilainen kuin aikaisemmin nopean inflaation oloissa. Etenkin Euroopassa on rakenteellista työvoimapulaa, minkä takia inflaation hidastuminen ei välttämättä edellytä työttömyyden selvää lisääntymistä. Yhä suurempi osa työvoimasta työskentelee nykyisin palvelualoilla, jotka eivät yhtä riippuvaisia suhdanteista kuin teollisuus.”

Todennäköisesti vähintään työllisyyden kasvun pitäisi silti hidastua ennen kuin inflaatio alkaa jarruttaa lähelle kahta prosenttia. Yhdysvalloissa osallistumisaste on noussut, joten työmarkkinoille on tullut vähän lisää tilaa.

”Palvelualoilla kysyntä on suurta sekä euroalueella että Yhdysvalloissa, mikä ylläpitää vahvaa työllisyyttä. Tästä syystä keskuspankit eivät voi olla vielä varmoja, että inflaatio nykyisillä koronnostoilla hidastuu kahteen prosenttiin”, sanoo Koivu.

Koronaviruspandemian aikana palveluja rajoitettiin voimakkaasti. Kun rajoitukset purettiin, palveluiden kysyntä kasvoi erittäin vahvasti. Yllättävänä voi pitää sitä, kuinka suurena palvelujen kysyntä on sittemmin pysynyt.

Koivun mukaan inflaation ennustaminen on nyt poikkeuksellisen vaikeaa osittain siksi, että yritysten luottamuksessa talouteen on historiallisen suuret erot teollisuudessa ja palvelualoilla. Eli teollisuudessa näkymät ovat synkät mutta palvelualoilla valoisat.

”Menneisyydessä yhtä nopeaa inflaatiota ei ole taltutettu ilman taantumaa ja työttömyyden lisääntymistä. Nykyaikainen keskuspankkijärjestelmä on kuitenkin rakennettu niin, että nopean inflaation taltuttaminen ei edellytä taantumaa. Pidän tätä mahdollisena, mutta sen todennäköisyyttä on vaikea arvioida”, Koivu sanoo.

” ”Taantuman välttäminen tarkoittaisi, että useat asiat taloudessa loksahtaisivat paikoilleen.”

Talouden täsmällinen ennustaminen on liki mahdotonta.

Viime kesänä EKP epäonnistui inflaation ennustamisesta, minkä pääjohtaja Christine Lagarde on avoimesti myöntänyt. Epäonnistuminen saattoi olla syynä siihen, että EKP aloitti ohjauskorkojen nostamisen ehkä vähän liian myöhään.

Tällä viikolla molemmat keskuspankit korostivat ennusteidensa epävarmuutta. Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodalla voi olla arvaamattomia vaikutuksia energian ja elintarvikkeiden hintoihin.

Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppapoliittiset jännitteet voivat myös aiheuttaa uusia häiriötä maailmankauppaan.

Ei siis ollut mikään, että molemmat keskuspankit korostivat ennusteidensa epävarmuutta.

”Molempien keskuspankkien näkemys talouden kehittymisestä on yllättävän optimistinen, sillä kumpikaan ei ennusta taantumaa vaan kohtalaista talouskasvua. Meidän arviomme mukaan Yhdysvaltojen talous vajoaa syksyllä lyhyeen ja lievään taantumaan, mutta euroalue saattaa sen juuri ja juuri välttää”, sanoo Schauman.

Myös Koivun mielestä taantuma vaara on ilmeinen, vaikka Nordea ei sitä ennusta Yhdysvaltoihin eikä euroalueelle.

”Taantuman välttäminen tarkoittaisi, että useat asiat taloudessa loksahtaisivat paikoilleen, ja yksi niistä on tietenkin inflaation hidastuminen. Rakennusteollisuus, investointialat ja maailmankauppa alkavat jo olla taantumassa.”

Alkuvuonna Yhdysvaltojen pankkijärjestelmässä oli huomattavaa epävakautta.

Rahoitusmarkkinoilla pelättiin ajoittain jopa laaja-alaista pankkikriisiä. Se olisi pakottanut keskuspankit lopettamaan rahapolitiikan kiristämisen ripeästä inflaatiosta huolimatta.

”Jos pankkijärjestelmä pysyy vakaana, keskuspankit saavat inflaation kuriin. Kysymys on vain siitä, kuinka paljon rahapolitiikkaa pitää vielä kiristää. Riskinä on, että taloudessa tapahtuisi jotain odottamatonta, mikä estäisi koronnostot”, Schauman sanoo.