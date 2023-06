Työntekijäpuolta edustavat järjestöt eivät ole tyytyväisiä hallitusohjelmasta saatuihin tietoihin. Elinkeinoelämän keskusliitossa taas suuntaa pidetään hyvänä.

Helsingin Sanomien haltuunsa saaman hallitusohjelmaluonnoksen mukaan työmarkkinoille on luvassa suuria uudistuksia. HS tavoitti suurimmat työmarkkinajärjestöt kommentoimaan tämänhetkisiä tietoja hallitusohjelmasta.

Työtekijäpuolta edustavat keskusjärjestöt STTK ja SAK eivät ole ottaneet julki tulleita kirjauksia ilolla vastaan.

”Tältä kuulemalta ohjelma ei ole missään nimessä tasapainoinen”, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toteaa.

”Yleiskuva on, että säätytalolla olevat puolueet ovat herkällä korvalla kuunnelleet elinkeinoelämän ja yrittäjien toiveita, ja palkansaajien näkökulmat eivät ole siellä paljon vastakaikua saaneet”, sanoo SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta.

Myös teollisuuden työntekijöitä edustava Teollisuusliitto kommentoi tiedotteessaan kovin sanoin hallitusohjelmaa.

”Suomalaiset työntekijät ovat jatkossa toistaiseksi voimassa olevalla koeajalla. Pienetkin rikkeet ovat peruste työsuhteen päättämiselle. Tämä on törkeä hyökkäys työntekijöiden perusturvaa vastaan. Kyseessä on oikea potkulaki”, Teollisuusliiton puheenjohtaja Riku Aalto toteaa tiedotteessa.

Työnantajapuolta edustavan Elinkeinoelämän keskusliiton toimitusjohtaja Jyri Häkämies taas näkee, että hallitusohjelmassa ollaan tehty oikeita valintoja.

”Hallitus tarttuu velkakehitykseen määrätietoisesti, tekee uudistuksia ja asettaa tavoitteeksi korkeamman työllisyyden ja määrittää keinot sen saavuttamiseksi. Aika monelta kohdalta mennään oikeaan suuntaan”, Häkämies sanoo.

”Kun ajatellaan taloutta, niin yksityisen sektorin työllisyys on se avainkysymys. Se, miten siihen kannustetaan ja rohkaistaan. Hallitusohjelmassa esillä olleissa keinoissa on paljon sellaisia, jotka vievät juuri siihen suuntaan.”

” ”Samanaikaisesti kun heikennetään työttömyysturvaa, hallitus pyrkii heikentämään irtisanomissuojaa. Tämä on meidän mielestämme ihmeellinen yhtälö.”

Erityisesti työntekijäosapuolen edustajia huolestuttavat työrauhalainsäädäntöön kaavaillut muutokset, ansioturvaan ja työttömyysturvaan liittyvät leikkaukset ja paikallisen sopimisen laajentuminen koskemaan järjestäytymättömiä yrityksiä ohi työehtosopimusten.

”Samanaikaisesti kun heikennetään työttömyysturvaa, hallitus pyrkii heikentämään irtisanomissuojaa. Tämä on meidän mielestämme ihmeellinen yhtälö”, STTK:n Palola kommentoi.

”Työelämäreformeista osa on ainakin sellaisia, että niillä ei ole mitään tekemistä työllisyyden edistämisen kanssa, vaan enemmänkin sen kanssa, että palkansaajaliikeen ja työntekijöiden oikeuksia ja toimintamahdollisuuksia yritetään suitsia ja sen sijaan työnantajien valtaa kasvattaa”, sanoo SAK:n Eloranta.

Työnantajapuoli kuitenkin korostaa toimien tarpeellisuutta.

”On selvää, että tämä kuuden miljardin euron sopeutus tulee herättämään keskustelua ja kritiikkiäkin mutta juurikaan ei esitetä vaihtoehtoja. Pitäisikö meidän jatkaa velkaantumisen tiellä? Se on vastuutonta, koska se siirtää vastuun tuleville sukupolville” EK:n Häkämies sanoo.

Työntekijäpuolen edustajat ilmaisevat toiveensa siitä, että hallitusohjelmaan kirjatuista tavoitteista tultaisiin keskustelemaan avoimesti.

”Toive on se, että nämä työelämän ja sosiaaliturvan lainsäädäntöhankkeet, joita nyt käynnistetään, niin niiden valmistelu tapahtuisi aidosti kolmikannassa”, Palola sanoo.

Myös Eloranta korostaa kolmikantaisen valmistelun tärkeyttä.

”Näinä aikoina soisi, että vähennettäisiin yhteiskunnallista vastakkainasettelua ja rakennettaisiin yhteiskunnallista eheyttä”, Eloranta toteaa.

Neuvotteluista ei voi kuitenkaan odottaa helppoja.

”Yleisenä arviona STTK:n näkökulma on, että ammattiyhdistysliikkeen on vaikea sitoutua kaikkiin näihin hallitusohjelman työelämää koskeviin tavoitteisiin”, Palola sanoo.

”Hallitusohjelmassa on monia kohtia, kuten paikallinen sopiminen ja työrauha, joista on neuvoteltu vuosikaudet etenemättä. Nyt hallitus tarttuu toimeen ja näyttää vahvasti suuntaa, ja me sitä kannatamme. Jos palkansaajien toive on niiden jäädyttäminen, niin siihen meillä ei tässä tilanteessa ole mahdollisuutta eikä varaa”, Häkämies puolestaan toteaa.