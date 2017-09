Teknologia

Tietoturvasi parani juuri – HS.fi on siirtynyt käyttämään salattuja yhteyksiä

Helsingin Sanomat

on tänään siirtynyt käyttämään salattuja yhteyksiä lukijoiden laitteiden ja HS.fi:n välillä.HS.fi:n artikkelit, kuvat, videot ja muu sisältö salataan HTTPS-protokollaa käyttäen. Salaus tehdään HS:n palvelimilla ja salaus puretaan vasta käyttäjän laitteessa. Myös käyttäjän HS:lle lähettämät tiedot salataan.lisää käyttäjien tietoturvaa.Salaus estää teoreettisen mahdollisuuden, että joku voisi seurata, mitä tietoa käyttäjä sivulle antaa. Ulkopuolinen tarkkailija saattaa saada selville, että käyttäjä vierailee HS.fi:ssä. Luettuja artikkeleita tai muutakaan sisältöä ulkopuolinen ei kuitenkaan pysty lukemaan.Kommenttien sisältö ja esimerkiksi verkkosivuilla annetut äänestykset siirretään jatkossa salattuna. Jo aiemmin esimerkiksi salasanat on siirretty salatussa muodossa.Käyttäjälle välittömästi näkyviä muutoksia on hyvin vähän: verkkoselaimen osoitekentässä näkyy jatkossa ”turvallinen”-teksti tai lukkosymboli.Koska muutos vaikuttaa kymmeniin järjestelmiin, pieni osa sisällöistä saattaa paikoitellen näyttää salaamattomalta. Mahdollisia puutteita korjataan seuraavassa vaiheessa. Mikäli havaitset ongelmia, voit kertoa niistä HS:n kehitystiimille osoitteessa dev@hs.fiaikaan HS:n kanssa myös Ilta-Sanomat siirtyy käyttämään salausta. Muutos on osa globaalia trendiä, jossa kaikki nettiliikenne siirtyy salakirjoitettuun muotoon.Verkkoselainten valmistajat ovat jo jonkin aikaa pyrkineet siirtämään liikennettä HTTPS-muotoon. Tänä syksynä Googlen suosittu Chrome-selain alkaa varoittaa käyttäjiä salaamattomasta yhteydestä.