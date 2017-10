Hannu Uotila raatoi 14-tunnin päiviä kunnes sairaus pysäytti – Nyt hän jakaa liikunta- ja unitietonsa suoraan työterveysasemalle: ”Tällaista terveydenhuollon olisi aina pitänyt olla”

Teknologia

Hannu Uotila raatoi 14-tunnin päiviä kunnes sairaus pysäytti – Nyt hän jakaa liikunta- ja unitietonsa suoraan

Teknologia-alalla on kohistu jo pitkään terveydenhuollon muuttumisesta ”ennakoivaksi”.

Hannu Uotilan kiinnostus ennakoivaan terveydenhuoltoon alkoi dramaattisesta elämänvaiheesta:

Uotila alkoi jakaa tietojaan työterveystalon kanssa jo ennen älyrannekkeen hankkimista.