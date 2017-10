Toimittaja nukkui kolme viikkoa unimittareiden kanssa, tämä kaikki tapahtui: alkoholi tuhosi levon, lyhyetkin unet virkistivät – ja motivaatio mennä aikaisemmin nukkumaan löytyi

Teknologia

Toimittaja nukkui kolme viikkoa unimittareiden kanssa, tämä kaikki tapahtui: alkoholi tuhosi levon, lyhyetkin

”Näistä

Käytin kolme viikkoa kahta unimittaria yhtä aikaa.

1. Käsitellään ensin Emfit QS.

2. Entä mitä sanoo Fitbit-ranneke?

Eron syy on mittaustavassa.

Alla mittareiden tulkinnat unistani samalta ajanjaksolta. Juttu jatkuu kuvien jälkeen.

Mitä unimittauksesta sitten voi oppia?