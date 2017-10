Teknologia

Konenäön avulla voidaan jo avata ovia ja korvata ruokakaupan kassat – mutta miksi sitä ei käytetä rikosten rat

Oletko

Konenäkö

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Apple esitteli

Kysymyksiä

Entäpä