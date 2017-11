Toimittajat nukkuivat viikon herätysvalojen kanssa, tässä tulokset: kirkkaus herätti aggressiot, kökkö käyttöliittymä sapetti – ja herääminen helpottui

Teknologia

1. Halvin ja pienin

Testiaamu 1: Herätysvalosta tulee ”unikaveri”

Testiaamu 2: Laite ei herätäkään

Testiaamu 3: Kelmeä valo ärsyttää

Testiaamu 4: Radio korvaa linnunlaulun

Testiaamu 5: Haluan pimeyttä

Testiaamu 6: Yövieras sotkee suunnitelmat

Testiaamu 7: Auringonlasku avuksi

Hyvää:

Huonoa:

Timo Partosen arvio:

Malli: Ströme Rise Wake-up Light & FM-Radio Hinta: 29,90 euroa Valoteho: 100 lumenia Koko: 17 x 17 x 93 cm

2. Satasen malli

Testiaamu 1: Aurinko laskee töksähdellen

Testiaamu 2: Talviaikaan siirtyminen jäi puolitiehen

Testiaamu 3: Arki iskee ja hymy hyytyy

Testiaamu 4: Radio herättää, mutta säätö ärsyttää

Testiaamu 5: Pakoon kirkkautta

Testiaamu 6: Käyttöohjeeseen sortuminen

Testiaamu 7: Säädön määrä on vakio

Hyvää:

Huonoa:

Timo Partosen arvio:

Malli: Beurer WL90 Hinta: 99,90 euroa Valoteho: 2500 luksia Koko: 15,5 x 18 x 17 cm

3. Kallein herätysvalo

Testiaamu 1: Herääminen valoisassa huoneessa

Testiaamu 2: Virkeyttä valosta vai liikunnasta?

Testiaamu 3: Epäilys

Testiaamu 4: Tuomio

Hyvää:

Huonoa:

Timo Partosen arvio:

Philips Wake Up Light HF3520/01 Hinta: 119 euroa Valoteho: 300 luksia Koko: 19,2 x 19,9 x 1,46 cm.

Loppuyhteenveto: